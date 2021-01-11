Elleri yıkamadan gözünüze asla dokunmayın

Koronavirus solunum sisteminin yanı sıra gözü de tutabilir, hatta ilk bulgular gözde ortaya çıkabilir. Yeni koronavirüs (Covid- 19) salgını sırasında hastalığın bulaşmasını önlemek için gözlerin de korunması, en az ağız ve burnun korunması ve ellerin temizliği kadar önemli. Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Direktörü, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, Covid- 19 pandemisi ve göz sağlığı ile ilgili bilgiler verdi…Aralık 2019'dan beri Covid-19 oldukça şiddetli bir pandemi haline gelmiştir. Covid-19, SARS grubu bir virüs olduğundan daha önceki yıllarda yapılan SARS ile ilgili çalışmalarda virüsün göz bulguları yapabileceği ortaya konmuştur. Konjonjtivit, yaygın bir göz hastalığı olduğundan göz doktorları Covid-19 hastasını değerlendiren ilk doktorlar olabilir. Salgının başlangıcında bu konuda tüm dünyayı ilk uyaran da Çin'de mesleğini icra eden Li Wenliang isminde bir göz doktoru olmuştur. Maalesef bu meslektaşımız Covid-19'a bağlı olarak hayatını kaybetmiştir.Covid-19'a bağlı Çin'de yapılan araştırmalarda göz tutulumu, 1000 hastanın sadece 9'unda görülmüştür. Hastaların klinik bulgularına bakıldığında gözde kızarıklık, sulanma, şişme ve çapaklanma görülmüştür. Yapılan çalışmalar, Covid-19 virüsünün göz sıvılarında bulunabileceği ve bunun da havada asılı kalan virüsler ile gelişebileceği bildirilmiştir. Özellikle Covid-19'lu hastaların el hijyeni çok önem kazanmaktadır. Elin göze götürülerek etraftaki kişilere bulaştırılabileceği akılda tutulmalıdır. Göz sıvıları ile bulaşmanın çok düşük olduğu söylenmesine rağmen bu konuda dikkatli olmakta fayda vardır.Covid-19 salgınında göz doktorları en yüksek riske sahip olan gruplardan biridir. Muayenede hasta ile yakın temas yapıldığından, hasta ve göz doktorlarının özel koruyucu maskeler kullanması son derece önemlidir. Kullanılan cihazların dezenfeksiyonunun her muayene öncesinde yapılması gereklidir. Özellikle kontakt lens kullanan hastaların çok dikkatli olması gereklidir.Covid-19'un göz bulguları nadir olsa da, solunum problemi ve ateşi olan hastalarda gözde kızarıklık, batma, yanma, çapaklanma olması göz tutulumunu düşündürmelidir. Tüm viral hastalıklarda olduğu gibi, ellerin göze değmesi ve daha sonra başka insanlara temas sırasında bulaş olabileceği akılda tutulmalıdır. Konjonktivit, birçok virüs ve bakteriye bağlı oluşabileceğinden hemen panik yapılmaması ama önlemlerin de alınması gereklidir.Virüslere bağlı konjonktivitler kendiliğinden iyileşme gösterebilirler. Kullanılan ilaçlar genelde semptomları hafifletmek için kullanılmaktadır. Covid-19'a bağlı gelişen konjonktivit de kendiliğinden düzelebilir ancak mutlaka muayene ve takibi gerekmektedir. Genel durumun düzelmesi ile göz bulgularında da düzelme görülmektedir.