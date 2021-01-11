Kabızlığa ne iyi gelir? Anında çözüm önerileri ile kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık sorunu başta bebek, çocuk ve hamile kadınlar olmak üzere her yaş grubunu zaman zaman etkisini altına bir durumdur. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması hatta bazen durma noktasına gelmesi ile şiddetli ve ağır kabızlık durumları kişilerin yaşamını kabusa çevirebilir. Karın bölgesinde şişkinlik, ağrılı dışkılama gibi belirtilerle karakterize edilen bu rahatsızlığın uzun sürmesi halinde kabızlık giderici ilaçların kullanımı önerilir. Kabızlık nedenleri yanlış beslenme, hareketsiz yaşam gibi faktörler ile ilişkili ise kabızlığa çözüm yolları aramakta geç kalmayın. Bu durumu sonlandırmak için Kabızlığa evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz. Orta, şiddetli ya da ağır kabızlık durumunda kabızlığı gidermenize yardımcı olacak tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Kabızlığa ne iyi gelir?

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlık durumu herkesin başına gelebilmektedir. Dışkılamada zorlanma ile başlayan kabızlık durumu, tüketilen besinler, hareketsiz yaşam ve kullanılan ilaçlardan kaynaklanabilir. Bazı durumlarda sindirim sitemi hastalıkları da kabızlığı tetikleyici bir neden sayılabilir. Kabızlık; tuvalet ihtiyacını erteleme, inek sütü alımında aşırıya kaçma, ağırlıklı olarak katı gıdalarla beslenme gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak kabızlık, rektumdaki iltihaplı şişmiş damarlar (hemorit), hormonal hastalıklar, bağırsaklarda tıkanıklık sebebi olabilen kitle ve polipler ve dışkılamaya etkisi olan kaslardaki işlevsel bozukluklardan dolayı da meydana gelebilir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dışkının normalden sert olması, dışkı yapılması esnasından zorlanma, tuvalete çıkamama, karın bölgesinde şiddetli ağrı hatta nefes almanın güçleşmesi gibi belirtilerden bir ya da bir kaçına sahipseniz kabızlık tanısı kaçınılmaz olabilir.

BEBEKLERDE KABIZLIK NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

Ek gıdaya geçiş dönemi ile birlikte bebelerde kabızlık durumu artabilir. Bebeğin anne sütü ile beslendiği sırada annenin kabız olması, bebeğin doğru beslenmemesi ve emekleme ve diş çıkarma dönemi bebeklerde kabızlık nedenleri arasında yer alır. Aynı zamanda bebeğin kullandığı demir ilaçları ve inek sütü alerjisi kabızlığı tetikleyebilir. Bebeklerde kabızlığa iyi gelen yöntemlere ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir;

Sıvı tüketimi ve lifli gıdaların arttırılması gerekir.

Havuç, elma, kayısı, çilek gibi besinlerle püreler hazırlanarak kabızlığı tedavi edilebilir.

Bebeğin bacakları ile karnına hafif bastırarak dairesel hareketlerle rahatlaması sağlanabilir.

Sıcak bir duş iyi gelecektir. Bu esnada karnına zeytinyağı ya da bebe yağı ile masaj yapıldığında dışkılaması kolaylaşır.

Anüsün dış kısmına zeytinyağı, vazelin sürerek tuvalete çıkması sağlanabilir.

ÇOCUKLARDA KABIZLIK NEDENLERİ

Çocukluk döneminde yanlış beslenme şekli kabızlığın en temel sebebi olabilir. Örneğin, çocuğunuzu sürekli karbonhidrat ve lifsiz gıdalarla beslemek, sulu ve posalı yiyeceklerden çok katı gıdalarla beslemek, abur cubur tüketimi, tuvalete gitmeyi geciktirme (çizgi film ya da oyunda dalmak) kabızlık nedenleri olabilir. Ek olarak kullanılan ilaçlar, bağırsak yavaşlığı, genişliği, kalın bağırsak rahatsızlıkları gibi pek çok farklı neden çocuklarda kabızlığa yol açabilir. Eğer kabızlık bazı hastalıklardan kaynaklanıyorsa ise bu noktada çocuğunuzu mutlaka uzman bir doktora götürmenizde fayda bulunur.

HAMİLELİKTE KABIZLIK

Gebelik döneminde kabızlık şikayeti sık karşılaşılan bir durumdur. Bu süreçte kabızlığın temel nedeni, gebelik hormonlarının bağırsak hareketlerini yavaşlatarak rahimdeki büyümenin etkisi ile bağırsaklarda meydana gelen baskıdan kaynaklanmaktadır. Hamilelik döneminde birçok kadın demir ilaçları kullanır ve bu ilaçlar da kabızlık yapar. Bol sıvı tüketilmesi, lif oranı yüksek yiyeceklerle beslenilmesi ve hareket kabiliyetinin arttırılması şarttır.

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Kabızlık nasıl geçer sorusunu sormadan önce kişiler, kabızlığın altında yatan nedenleri tespit etmesi gerekir. Bu etapta ise kabızlığa yol açan yiyeceklerden kaçınılmalı, bol su tüketimine yer verilmelidir. Mümkün olduğunca beyaz ekmekten kaçınmak ve tahıllı ekmeklerin tüketilmesi gerekir. Aynı zamanda cennet hurması, şeftali, muz havuç ve patates yerine kayısı, armut gibi besinleri tüketebilirsiniz.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kabızlığın verdiği karın ağrılarından, rahatsızlık hissi gibi daha birçok nedenden kurtulmak için kabızlığa neden olan yiyeceklerin diyet listesinden çıkarılması ve bağırsakları çalıştıran besinlerin tüketimine özen gösterilmesi gerekir.

Kabızlığı gidermek için fazladan hareket etmeniz gerekir, bol su tüketilmesi ek olarak besinler ağızda iyice çiğnenip yutulduğundan emin olunması gerekir.

Lif oranı yüksek meyve, sebze, tahıl ve bakliyatlara ağrılık verilmelidir. Zamanında tuvalete gidilmesi ve süt ve süt ürünlerinden bu zaman zarfında muhakkak kaçınmak gerekir.

KABIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

Güne başladığınızda ilk olarak aç karnına incir, kuru kayısı ve mürdüm eriği gibi kuru meyvelere 1 su bardağı ılık su ile eşlik etmek bağırsak hareketlerinin artmasını sağlayacaktır.

Kabızlığın olmazsa olmazı su tüketimi önemsenmeli, gerekirse su içmenizi hatırlatacak alarm yöntemleri denenmelidir.

Et seçiminizi balıktan yana kullanmak kabızlık durumunuza iyi gelecektir.

Enginar, pırasa, pancar, kızılcık, lahana, kereviz ve ıspanak gibi lif oranı yüksek sağlıklı yiyecekler tüketilmelidir.

Üzüm, elma, avokado ve erik gibi lifli meyveler tercih edilmelidir.

Yine sabah aç karnına zeytinyağı tüketilerek kabızlık düzene girebilir.

KABIZLIĞA EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Kabızlık durumunda ilk akla gelen evde uygulanabilecek doğal yöntemlerdir. Bunun için evde uygulayacağınız yöntemler elbette bulunur. İşte dolabınızda bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz ev yapımı kabızlık giderici kürler;

YOĞURT KÜRÜ

4 yemek kaşığı yoğurda yarım çay kaşığı pul biber ve 12 çay kaşığı limon ilave edilir. Hazırlanan karışım güzelce çırpılır. Kür 45 gün boyunca akşam yatmadan 12 saat önce tüketilmelidir. Böylelikle bağırsak hareketleri düzene girebilir. Ancak 5 günün sonunda kür uygulamasını durdurmanız gerekir.

ÇÖREK OTU KÜRÜ

3 çorba kaşığı yoğurdun içine 3 çorba kaşığı çörek otu, 1 çorba kaşığı zeytinyağı eklenir ve kasede karıştırılır. Yaklaşık 15 gün boyunca yemeklerden önce tüketilmesi gerekir. Düzenli kullanımda bağırsakların yumuşamasına katkıda bulunur. En fazla 15 gün uygulandıktan sonra mutlaka 15 gün ara verilmesi gerekir.

PORTAKAL YAPRAĞI KÜRÜ

78 adet portakal yaprağı bir bardak su ile birlikte kaynatılır ve ılıyınca tüketilir. Kahvaltıdan 1 saat sonra 4 gün içildiği takdirde kabızlık için olumlu sonuç verecektir. 4 günün sonunda küre ara verilmesi şarttır.

KABIZLIĞA İYİ GELEN İLAÇLAR

Kabızlık bazen öyle bir noktaya gelir ki acilen bir tedaviye başlanması gerekir. Kabızlık tedavisinde yaşam tarzı alışkanlıkları ve beslenmeye dikkat edilmesinin yanı sıra magnezyum tuzları, sodyum fosfat ve laktuloz grubu ilaçların kullanımı tavsiye edilebilir. Ayrıca fitil ve lavman kabızlık tedavisinde kullanılan diğer yöntemlerden bazılarıdır.

KABIZLIK ŞURUBU

Kabızlık için ev yapımı bir şurup oluşturmanız mümkün. Üstelik bunun için kullanacağınız tüm malzemeler doğal ürünlerden oluşuyor. Kabızlık şurubunu hazırlamak için ½ kase kuru erik, 100 ml su ve 1 adet limonun suyuna ihtiyacınız var. Ardından erik ve limon suyunu blender'da karıştırmanız gerekiyor. Ortalama 2 dakika sonra suyu ilave ederek tekrar karıştırmalısınız. Karışımı cam bir kavanoza aldıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz bu ilacı kahvaltı ve öğle yemeği öncesi 3 çorba kaşığı akşam yemeğinden önce ise 2 çorba kaşığı tüketmeniz tavsiye edilmektedir.

KABIZLIĞA İYİ GELEN BİTKİLER NELERDİR?

Kabızlık hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde muhakkak karşılaştığı bir durumudur. Bazen yediklerimize dikkat etmemek, egzersizden kaçınmak gibi nedenlerle kabızlık gelişebilir. Kabızlığa iyi gelen yöntemlerden biri de bitki çayı tüketimidir. Elma çayı, zencefil çayı, rezene çayı, kuşburnu çayı, ısırgan otu çayı, ekinezya, sinameki, karahindiba gibi bitki çayları kabızlığa iyi gelen bitkiler arasında yer almaktadır.

KABIZLIĞI HEMEN NE SÖKER?

Kabızlık durumunu anında gidermek istiyorsanız lif takviyeleri, osmotik ilaçlar ve mineral yağı gibi kayganlaştırıcı ilaçlar kullanabilirsiniz. Ayrıca bağırsak uyarıcıları da gerektiği takdirde kullanılabilir. Ancak tüm bu ilaçlar doktor tavsiyesi üzerine kullanılmalıdır.

KRONİK KABIZLIK NE DEMEK?

Kronik kabızlık durumunda yapılacaklar listesinde ilk sırada sağlıklı bir beslenme listesi oluşturmak ve yaşam şeklinde bir takım değişikliklere yer verilmesi gerekir ancak bu konulara dikkat edildiği takdirde bağırsakların normale dönmesi söz konusu olabilir. Lifli gıdalar tüketilmeli ve bol sıvı alımına özen gösterilmelidir.

YOĞURT KABIZLIK YAPAR MI?

Bağırsak sağlığını korumak adına yoğurt tercih edilebilecek en sağlıklı gıdaların başında gelmektedir. Özellikle ev yapımı yoğurt bağırsak florasının sağlığını ve çeşitliliğini artırmaya yardımcı olur. Ancak yoğurt, süt, ayran gibi süt ürünleri de kabızlığa neden olmaktadır. Genellikle bu gıdaları tüketiyor ve kabızlık şikayetleri yaşıyorsanız bir süre süt ürünlerinden kaçınabilirsiniz.