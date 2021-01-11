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Kanser hastalarında korona aşısı durumu

Doç. Dr. Yasemin Kemal, kanser hastaları ve Kovid-19 aşısı hakkında bilgi vererek, “Ülkemizde Çin aşısının etkisi kanıtlanıp kullanılmaya başlandığında biz de uygun hastalarımıza bu aşıyı önereceğiz” dedi. Doç. Dr. Yasemin Kemal, kanser hastalarının aşılardan fayda gördüğünün kanıtlandığını söyledi. Kemal, “Eskiden bazı kanser hastalarının bağışıklık yanıtı oluşturamayacağına inanılıyordu. Ama gerek grip (influenza) aşısı gerekse zatürre (pnömokok) aşısı kanser hastalarında uzun yıllardır etkili olarak kullanılan aşılar oldu” diye konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 18:10 ABONE OL
Kanser hastalarında korona aşısı durumu

Doç. Dr. Yasemin Kemal, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde büyük oranda kullanılması beklenen Çin aşısı ise inaktif (ölü) aşıdır. Diğer inaktif aşılarda olduğu gibi etkili ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Etkisi kanıtlanıp kullanılmaya başlandığında biz de uygun hastalarımıza bu aşıyı önereceğiz. Bazı kanser hastalarının Kovid-19 enfeksiyonunda risk altında olduğunu gösteren birçok çalışma mevcut. Özellikle de akciğer kanseri hastalarında bu riski daha fazla. Bu sebeple Kovid-19 aşısı için öncelikli hastalar yaş ve yandaş hastalıklar da göz önüne alınarak belirlenmelidir."

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Kanser hastalarında korona aşısı durumu
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