Kanser hastalarında korona aşısı durumu

Doç. Dr. Yasemin Kemal, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde büyük oranda kullanılması beklenen Çin aşısı ise inaktif (ölü) aşıdır. Diğer inaktif aşılarda olduğu gibi etkili ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Etkisi kanıtlanıp kullanılmaya başlandığında biz de uygun hastalarımıza bu aşıyı önereceğiz. Bazı kanser hastalarının Kovid-19 enfeksiyonunda risk altında olduğunu gösteren birçok çalışma mevcut. Özellikle de akciğer kanseri hastalarında bu riski daha fazla. Bu sebeple Kovid-19 aşısı için öncelikli hastalar yaş ve yandaş hastalıklar da göz önüne alınarak belirlenmelidir."