Koronavirüsü yendikten üç gün sonra ikiz bebek dünyaya getirdi!

TESTİ 3 KEZ POZİTİF ÇIKTI

38'inci haftada iki testte negatif sonucu görünce aile için endişeli süreç sona erdi. Doğum ile birlikte ikizlerini kucağına alan Medine Emeli, zorlu süreci şöyle anlattı: "Çok dikkat ediyorduk. Sadece markete gitmek için çıkıyorduk. Annem ve kayınvalidem dışında hiçbir yere gitmiyorduk. Hamileliğimin 35'inci haftasında önce annem ve babamın sonrasında eşimin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ertesi gün bende gidip test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Benim için tamamen bir yıkımdı. Hamilelerin daha riskli olduğunu biliyor ve çok korkuyordum. Evde kızıma bulaşacağı düşüncesi de beni çok korkuttu. İlk 10 gün ateşim çok yükseldi ve zorlu geçti. 11'inci gün tekrar test yaptırdım ve ikinci hayal kırıklığını yaşadım. Yine pozitifim. 36 hafta 4 günlük olmuştum. 15'inci gün tekrar test yaptırdım ve üçüncü kez yine pozitif çıktı. Negatife dönmemi beklemeye başladık. Bu süreçte Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduk. Kan değerlerim ve kanda pıhtılaşmam çok yüksek çıktı. Yoğun bakıma alınabilir, bebeklerim ise kuvöze konabilirdi. Sonrasında 18'inci gün test yaptırdım ve negatif çıktı. İkinci negatifi de gördük ve tam 38'inci haftada kendi doktorumda doğum yaptım."