Mide ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide ağrısı neden olur, ne zaman tehlikelidir?

Mide ağrısının farklı nedenleri bulunur. Midede gastrit, reflü, ülser, gibi çeşitli hastalıklara ek olarak stres, tütün ve alkol kullanımı, beslenme hataları gibi nedenlerle mide ağrıları ortaya çıkabilir. Ayrıca viral bakteriyel enfeksiyonlar ve hormon dengesinin değişmesine neden olan gebelik durumları da mide ağrılarının nedenleri arasında yer almaktadır. Tüm bunlar ise "Mide ağrısı neden olur?" sorusunun yanıtıdır. Genellikle kısa sürelidir ve evde uygulanan basit yöntemlerle ortadan kalkar. Şiddetli mide ağrıları, kıvrandırıcı boyutlara gelebileceği gibi bu gibi durumlarda ihmal edilmeden hemen uzman bir doktordan yardım alınması gerekir. Aynı zamanda mide ağrılarının bele ve sırta vurması yaygın şikayetler arasında yer alır. İşte mide ağrısı ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

MİDE AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Midede yanma ve ekşime

Boğazda asit birikimi

Kan kusma

Kabızlık

Ateşlenme

Geğirme hali

İştahta azalma

Gaz sıkışması

MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Mide ağrısı farklı nedenlerden kaynaklanabileceği gibi tanı ve tedavisi için doktora başvurmak gerekir. Öte yandan mide ağrılarını tetikleyecek durumlardan kaçınmak, etkili bazı yöntemleri uygulamak mide ağrınızın hafiflemesine yardımcı olur. İşte mide ağrısına iyi gelen yaşam tarzı alışkanlıkları:

Mide ağrısının tedavisi için kişilerin, mide ağrısının hangi durumlarda fazlalaştığı ya da azaldığı, nasıl başladığı konusunda kesin bilgilere sahip olması gerekir. Tüm bunlar mide ağrısının tanısı ve tedavisi açısından son derece önem arz etmektedir.

Mide sorunlarını en aza indirmek için en etkili yöntemlerden biri sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasıdır. Bu süreç zarfında ülser ve reflü şikayetlerine mahal verecek kafein ve asitli içecek ile sigara, alkol gibi alışkanlıklardan uzak durulması gerekir. Ayrıca baharatlı yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması gerekir.

Gün içinde daha aktif olmanıza yardımcı olacak egzersizler metabolizmanızın düzene girmesi ve midebağırsak sağlığınız için son derece faydalı olacaktır.

Stres tüm organlarda olduğu gibi mide sağlığının da düşmanıdır. Dolayısıyla hayatınızda stres yönetimine sahip olmalı ve stresinizi hafifletmek için size iyi gelecek farklı yöntemleri keşfedebilirsiniz.

MİDE AĞRISI NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?

Mide, sindirim ve boşaltım sistemi açısından hayati öneme sahiptir. Ciddi mide ağrıları vücutta birçok komplikasyonu da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla mide ağrıları asla hafife alınmamalı ve devamlı gaz şişkinliği, mide bulantısı, kusma, ateşlenme, öğürme ve mide sıvısının boğaza yükselmesi gibi durumlar da konuyla ilgili olarak uzman bir doktordan yardım alınması gerekir. Erken teşhis ile mide ağrısı sorunlarınızı ortadan kaldırabilir ve olası mide hastalıklarının önüne geçebilirsiniz.

MİDE AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Mide vücuttaki hassas bölgelerden biridir. Tüketilen besinler, hafif bir üşütme, hazımsızlık ve stres gibi nedenler midenin hastalanmasına neden olur. Geçmeyen mide ağrıları için en doğru yöntem en kısa sürede bir doktor randevusu oluşturmaktır. Bu sebeple mide rahatsızlığınız için ilk etapta hastanelerin dahiliye (İç Hastalıkları) ve Gastroenteroloji kliniklerine başvurulması gerekir.

ADET DÖNEMİNDE MİDE AĞRISI NEDENLERİ

Adet döneminde rahim bölgesinde yer alan kılcal damarlarda yoğun bir baskı meydana gelmektedir. Yumurtanın dışarı atılması sürecinde rahim yolunun genişlemesi ve yumurtanın atılımının sağlanması bunun nedeni olarak kabul edilir. Dolayısıyla kan ve damar basıncının normalin üzerine çıkması ile mide ve bağırsak gibi organlarda etkilenmektedir. Bu sebepten ötürü adet döneminde kabızlık, ishal gelişebileceği gibi mide ağrıları da görülmektedir.

GEBELİKTE MİDE AĞRISI KAÇINCI HAFTADA BAŞLAR?

Gebelik döneminde mide ağrıları yaygın görülen bir durumdur. Bu nedenle gazlı içecekler, soğuk su ve kafein tüketiminden kaçınılması gerekir. Aynı zamanda kızartma gibi yağlı, ağır yiyeceklerden kaçınmak önemlidir. Gün içinde temiz hava almak mide ağrınıza fayda sağlayacak etkili bir yöntemdir. Gebelik döneminde ilk 4 haftanın ardından başlamakta olan mide ağrıları, bebeğin gelişmeye devam etmesi ile rahmin kasılmaya başlaması sonucu meydana gelir. Bununla birlikte gelecek aylarda mide ağrılarınız hafiflemeye başlayacaktır.

MİDE AĞRISI SIRTIMA VURUYOR NE YAPMALIYIM?

Uzun süren şiddetli mide ağrıları, karın bölgesi başta olmak üzere, sırt ve bel bölgesine vurarak ağrı hissettirir. Eğer mide ağrınız sırt ve bel bölgesine vuruyorsa artık önemsenecek boyuta taşındığının altını çizmek gerekir. Mide ağrısı nedeniyle mideye bağlanan kan damarlarında sıkışmanın sonucu olarak midede kramplar meydana gelir. Bu krampların artması bölgenin yakınında bulunan omurilik sinirlerinin etkilenmesi ile sırta da etki etmektedir. Ayrıca mide ağrısının pankreas, dalak ve diyaframa da etkileri bulunur. Dolayısıyla mide ağrısı bel kısmına vurabilir. Genellikle kronik mide ağrısının bel bölgesinde yoğun olarak ağrı oluşmasında payı bulunmaktadır.

GECE MİDE AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

Gece mide ağrıları ile uykularınız bölünüyorsa bu durum ayrıca psikolojik anlamda da sizi olumsuz etkileyecektir. Mide ağrısına eklenen uykusuzluk sorunu ile artık iyice vahim bir hal alan ağrıların neden kaynaklandığı öğrenmek bu noktada atılacak ilk doğru adım olacaktır. Gece mide ağrısı tütün ve alkol kullanımı, uyku öncesi tüketilen besinler, obezite, tümör, gıda alerjisi gibi nedenlerden ortaya çıkabileceği gibi viral enfeksiyonlar, adet döngüsü, gebelik ve tümör nedenleri ile de meydana gelebilir. Gece mide ağrısının yanı sıra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriniz var ise hekime görünmenizde fayda olacaktır.

YEMEK YEDİKTEN SONRA MİDE AĞRISI NEDEN OLUR?

Yemek yedikten sonra mide ağrısı oluşumunun altında mide rahatsızlıklarından kaynaklanan sorunlar yatabileceği gibi boşaltım sisteminin de katkısı olabileceğini söylemek mümkün. Aynı zamanda crohn rahatsızlığı, ülser ve mide ile oniki parmak bağırsağı arasında meydana gelen iltihaplanma gibi çeşitli hastalıklar yemekten sonra mide ağrısının nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca mide kanseri de bu olasılıklara eklenebilir.

İBRAHİM SARAÇOĞLU DOĞAL KÜR TARİFİ İLE MİDE AĞRISI NASIL GEÇER?

Mide ağrısına iyi gelen ev tedavilerinden biri olarak karşımıza çıkan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği kür, bu sorundan muzdarip kişiler tarafından övgü ile bahsediliyor. İşte mide ağrısına iyi gelen kür ile ilgili detaylar…

Taze sıkılmış havuç suyu deneyebileceğiniz basit ve doğal bir kürdür.

Aynısafa bitkisini demleyerek çayını içebilirsiniz.

Bir miktar süt içmek da faydalı olabilir.

Karnabaharın kendisini tüketebileceğiniz gibi suyunu da içebilirsiniz.

MİDE AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL VE BİTKİSEL YÖNTEMLER

Mide ağrısına iyi gelebilecek alternatif tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Uygulanacak bu yöntemlerin yanı sıra su tüketiminin arttırılması ve hareketli yaşamın benimsenmesi mide ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olacaktır. İşte mutfağınızda bulunan doğal malzemelerle mide ağrınıza iyi gelecek bitkisel yöntemler…

ZENCEFİL: Sindirim sistemine iyi gelme ve yatıştırma etkileri ile mide sorunlarını gidermek için zencefil çayı demlenerek düzenli olarak içilebilir.

ÇİĞ PATATES SUYU: Mide ağrılarında oldukça etkili yöntemlerden biri ise çiğ patates suyudur.

KETEN TOHUMU: Lif oranı yüksek olan keten tohumu, kabızlık ve şişkinlik problemlerini azaltmasının yanı sıra mide ağrısına da iyi gelmektedir

YOĞURT: Mükemmel bir probiyotik kaynağı olan yoğurt kemik sağlığı ve güçlü bir bağışıklık istemi için olmazsa olmaz bir besindir. Ayrıca mide ağrılarına olumlu etkileri ile de tüketilmesi gereken sağlıklı bir besindir.

MİDE AĞRISINA KESİN ÇÖZÜM

Mide ağrısı şikayetiniz var ise ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmanız, sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan da uzaklaşmanız gerekir. Bu süreçte midenizi rahatlatacak yiyeceklere yönelmeye ihtiyacınız olacaktır. Mide ağrınızın neden kaynaklandığını bir süre kendinizi gözlemleyerek tespit edebilirsiniz, ancak doktorunuz, bu konuda en iyi tespiti ve tedavi biçimini size sunacaktır. Dolayısıyla özellikle şiddetli mide ağrısı sorununun kesin çözümü için mutlaka uzman bir hekime müracaat edilmesi gerekir.