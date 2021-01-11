Pandemi bruksizim hastalığını tetikledi

Bruksizm (diş gıcırdatma), genellikle uyku sırasında engellenemeyen çene hareketlerinden kaynaklanan dişlerin sıkılmasıdır. Toplumda sık rastlanan bu sorun, genellikle etkilediği kişiler tarafından bilinmez. Bu sorunun oluşumunda genetik alt yapı ve stres kadar kişilerin sinirli, titiz ve hassas yapılı olmaları da etkilidir.

RAHATSIZ EDİCİ SESLERE DİKKAT!

Bruksizim rahatsızlığının sonucunda dişlerden normal zamanda olmayan rahatsız edici sesler çıktığını belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Güray Alakaya, bu durum sebebiyle ağız ve çene dokularında rahatsızlıklar meydana geldiğini ve buna bağlı olarak da dişlerin aşırı sürtünmesiyle birlikte çiğneyici yüzeylerinde aşınmalar meydana geldiğini ifade etti.

"SOĞUĞA KARŞI HASSASİYET GELİŞEBİLİR"

Dişlerin istemsiz hareket ve sürtünmeleri nedeniyle dişlerde mikro çatlaklar oluşabileceğine dikkat çeken Dt. Güray Alakaya, "Bruksizm nedeniyle dişlerde soğuğa karşı hassasiyet gelişebilir, ilerleyen aşamalarda dişlerde sallanma ve ovalanma görülebilir. Hastalarda baş ağrısı ve yüzde ağrılara rastlanabilir. Bunlar çene ekleminde, çiğneme kasları ve dişlerin bulunduğu bölgede oluşan dengesizlikten ve sorunlardan oluşur. Dişlerle ilgili sorunlar çözüldüğünde hastaların çoğunda ilaç tedavisi gerekmeden rahatlama sağlanır" diye konuştu.

"DİŞ PLAĞI KULLANILMALI"

"Kişilerde bruksizm etkileri nedeniyle oluşan rahatsızlıklar ve diş gıcırdatmasının devam etmemesi için, gece koruyucusu adı verilen silikon içerikli maddeden yapılan diş plakları kullanılır. Bu bazı kişilerde yeterli tedaviyi sağlamasına rağmen bazılarında etkili olmaz. Bu kişilerde oluşan rahatsızlığın seviyesine göre kas gevşetici ilaçlar, psikoterapi yöntemi, eksilen dişlerin yerine protez yapılması, hatalı yapılan dolgu ve kaplamaların yenilenmesi yöntemlerine başvurulabilir. İlerlemiş vakalarda eklem kapsülüne cerrahi işlem ile müdahale gerekebilir. Ağrının ortadan kaldırılması, dişlerde ve çene ekleminde kalıcı hasarın önlenmesi için kullanılan tedavi yolu olan gece plağı uygulaması diş hekimi tarafından yapılır. Uyku esnasında dişlerin birbiri ile olan temasını (alt ve üst çenedeki dişlerin kapanış pozisyonunda istem dışı olarak birbirine sürtünmesini) engellemek için üst ve alt dişlerin arasında yerleştirilir. Gece koruyucu plakları hastalar tarafından her gece yatmadan önce takılır. Hastaların kullanımı aksatmaları halinde kaslar yeniden kasılmakta ve hastalık yeniden yaşanmaktadır."