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Son dakika: aşıları ile ilgili flaş gelişme! Dağıtım yapılmak üzere TIR'lara yükleniyor

salgınına karşı kullanılacak olan ve tarafından üretilen aşıları, Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere TIR'lara yükleniyor.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 10:31 Son Güncelleme: 11.1.2021 11:21 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs aşıları ile ilgili flaş gelişme! Dağıtım yapılmak üzere TIR'lara yükleniyor

Son dakika haberine göre; Çin'den Türkiye'ye getirilen, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları'nda incelemesi süren CoronaVac aşıları ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Aşıların TIR'lara yüklenmeye başladığı bildirildi. Koronavirüs salgınını durdurmak için dünyanın umut bağladığı aşılar arasında yer alan CoronaVac aşısının Türkiye'ye getirilen ilk 3 milyon dozunun incelemesi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları'nda sürüyor.

AŞILAR İLE İLGİLİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Gelen son dakika bilgisine göre; Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklenmeye başlandı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde aşılar ile ilgili son durum değerlendirilecek. İzlenecek yol haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak sunum ile anlatılacak. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından vatandaşlara seslenerek, alınan kararları ve son gelişmeleri duyuracak.

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Son dakika: Koronavirüs aşıları ile ilgili flaş gelişme! Dağıtım yapılmak üzere TIR'lara yükleniyor
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