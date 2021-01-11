Sosyal Medya Psikolojisi: Pandemide yalnızlığa çare oluyor

Sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek kişilerin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Etrafınıza bakın, kaç kişi telefonunun içine girmiş bir şekilde anı kaçırıyor? Teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde telefonlarımızla da git gide yapışık bir şekilde yaşamaya başlandı. Sanki birer organımızmış gibi davranan bu telefonlar bizlerle her yerde eşlik ediyorlar. Peki, gün içinde geçirilen zamanın çoğunu çalan bu telefonlarda neye bu kadar vakit harcanıyor, bu kadar etkisi olan bir platformda bireyler nasıl vakit geçiriyor? Merak ettiğiniz tüm bu soruların cevaplarını Psikoloji Uzmanı Psk. Ceylin Sürek yanıtlıyor…

İnternetin hayatımıza ilk girdiği zamanlar hayat daha basitti. Araştırma yapıyor, oyunlar oynuyor ya da istediğimiz dizi ve ya filmi izleyip, sevdiğimiz müzikleri indiriyorduk. Sosyal ağların oluşmasıyla beraber yeni durumlar ortaya çıkmaya başladı. Artık elimizde kendimizi gösterebildiğimiz, sesimizi duyurabildiğimiz, hayatımızı paylaşabileceğimiz araçlar vardı. Bu araçlar sayesinde dijital kimliklerimiz oluştu, oluşmaya da devam ediyor. Günümüzde genci yaşlısı herkesin bir profili var ve herkes kendi ilgi alanları doğrultusunda paylaşımlar yapıyor. Kimisi yediği yemeği, kimisi gittiği yerleri, kimisi sevdiklerinin resmini paylaşıyor. Kimisi Facebook'ta, kimisi Twitter'da düşüncelerini dile getiriyor, şakalarına gülünsün istiyor. Peki hangi motivasyon kaynakları ile bu paylaşımlarda bulunuyoruz?

SÜREKLİ PAYLAŞIM İÇERİSİNDEYİZ

Psk. Ceylin Sürek, sosyal etkileşim ağları hakkında dikkat çeken bilgiler verdi. Kişilerin motivasyon kaynağını kesin olarak bilemesek de, sosyal medya hareketlerini inceleyerek, anlamlar çıkarabiliriz. Öncelikle dijitalleşmeye giden bu dünyada, sosyal medya platformlarının iyi birer iletişim araçları olduğunu görüyoruz.

Kişiler sosyal etkileşim motivasyonu ile internet üzerinden iletişim sağlayabiliyor. Örneğin bir kişi Instagram'da olduğu yeri paylaşıyor ve bunun sayesinde aynı mekândaki kişilerle etkileşime geçebiliyor. Diğer yandan arkadaşlarımıza sevdiğimiz, komik bulduğumuz paylaşımları gönderebiliyoruz ve ortaya yeni bir internet iletişim türü çıkmış oluyor.

Eğlence motivasyonu da burada devreye giriyor. Arkadaşlarla yapılan paylaşımlar dışında, komik videolar izliyoruz, keyfimizi yerine getirecek paylaşımlarda geziniyoruz. Bazen de boş zamanları değerlendirme motivasyonuyla bunu yapıyoruz. Hiçbir şey yapmadan durabilmek eski zamanlarda daha kolaydı ve insanlar yaratıcılığını bu nedenle daha fazla kullanıyordu. Ancak şuan bizler boş kaldığımızda elimiz ister istemez telefonlarımıza gidebiliyor, fark etmeden sosyal medyada saatlerce vakit geçirebiliyoruz. Bu tarz olumsuz durumlar bizi bu platformları kullanırken düşündürtse de, olumlu etkileyen diğer motivasyonlar sosyal medya havuzuna geri atlamamızı sağlıyor.

Bilgilenme motivasyonu burada ön sırada yerini alıyor. Kişiler gazete okumak yerine Twitter'dan haber takip edebiliyor. Facebook'ta ilgisini çeken bir haberi paylaşıp, arkadaşlarını bilgilendirebiliyor. Youtube size sınırsız konuda kendinizi geliştirme kaynakları sunabiliyor. Artık bir konu hakkında farklı kaynaklardan bilgi edinmek bir telefon uzağınızda.

SATIŞLARI ARTIRIYOR

Ekonomik fayda motivasyonu da sosyal medyanın içinde kaybolmamızı sağlıyor. Kişiler artık bu platformlardan birçok kişiye ulaşabiliyor, mağaza açmaya gerek kalmadan Instagram, Facebook üzerinden satış yapabiliyorlar. Oturdukları yerden bir tıkla istediklerini satın alan bireyler, ekonomik çıkarları doğrultusunda hareket eden satışçıları mutlu ediyorlar.

BEĞENİLMEK MUTLU EDİYOR

Psk. Ceylin Sürek, ''Ruh sağlımızın her zaman olumsuz etkilendiğini söylemek doğru olmaz. Kişiler paylaşımda bulundukça, yorumlar yaptıkça kısacası bu platformları aktif kullanınca, diğerlerine göre mutlu olma olasılıkları artıyor. Karşılıklı etkileşim, kişilerde aidiyet duygusunu sağlarken kişilerarası bağları da kuvvetlendirebiliyor. Örneğin birinin mesaj, beğeni ya da yorum alması, onun yalnızlığını azaltmada ve bağlı hissetmesinde önemli rol oynayabiliyor. Bu kişilerarası bağlar sadece ailemizi ve arkadaşlarımızı kapsamıyor. Kişiler sosyal medya sayesinde rol modellerini bulup, onlarla etkileşime geçerek ilham alabiliyorlar. Bunun yanı sıra, bu platformlarda uzun zamandır görmediğimiz arkadaşlarımızla iletişimde kalma fırsatı bulabiliyoruz. Diğer yandan araştırmalar, sosyal medya kullanıcılarının izole olma olasılığının, sosyal medya kullanmayanlara göre yüzde 50 daha az olduğunu gösteriyor. Böylece sosyal medya kişilerde izolasyonu azaltarak, çevreleriyle daha etkileşimde olmalarını sağlıyor'' dedi.