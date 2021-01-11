Uzmanından dikkat çeken açıklama! Koronavirüs beyni böyle etkiliyor

Dünya genelinde etkisi süren koronavirüsün akciğer ve kalp gibi organlar üzerindeki etkileri pek çok kez gündeme geldi ancak uzmanlar bu kez, beyin fonksiyonları üzerinde oluşabilecek etkilere karşı uyardı. Koronavirüsün beyin bariyerlerini aşabileceğini söyleyen Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Paköz, "Koronavirüsün hem merkezi sinir sistemi hem de periferik sinir sistemi üzerinde etkileri var. Virüs ve mikroplar, vücudumuza girerken bazı bariyerlerle karşılaştığı gibi beyinde bunun haricinde ekstra bariyerlerle karşılaşıyor. Fakat koronavirüs bu bariyeri de değişik yollarla aşabiliyor. Bu aşma, kan yoluyla olabileceği gibi koku siniri gibi bazı sinirler üzerinden geriye doğru yayılım göstererek de gerçekleşiyor. Hal böyle olunca koronavirüs beyin fonksiyonlarını etkileyebiliyor" dedi.