Evde doğal ve bitkisel tedavi çözümleri ile boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Boğazda şişlik hissi, yutkunamama, ağrı, kızarıklık, acı ve yanma gibi belirtiler şiddetli boğaz ağrılarının altında yatan nedenlerdendir. Genellikle viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle boğaz ağrıları meydana gelir. Grip, soğuk algınlığı gibi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara hemofilus veya streptokok gibi bakteri çeşitlerinin neden olduğu enfeksiyonlar; bademcik şişmesi, öksürük ve sonuç olarak şiddetli boğaz ağrısı gibi belirtilere sebebiyet verir. İşte boğaz ağrısına ilişkin detayları bu başlık altından inceleyebilirsiniz; boğaz ağrısına ne iyi gelir?

BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Yalnızca boğaz ağrısı sorunu yaşayanlar ağız hijyenine özen göstermeli, sıcak ve soğuk besinleri tüketmek kaçınmalı ve ağız hijyenini kusursuz bir şekilde yerine getirmelidir. Ancak birkaç günden uzun sürdüğü takdirde boğaz ağrısında şiddetlenme dolayısıyla da beraberinde ateş, öksürük gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda muhakkak doktorunuza başvurmalı ve gerekli tedavinin hemen başlanması sağlanmalıdır. Doktorunuz boğaz ağrısının azalması ve rahatlaması için antiseptik özelliğe sahip olan spreylerden uygun olanını önerecektir.

BOĞAZ ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

Boğaz enfeksiyonu hapşırma, baş ağrısı, öksürük, mide bulantısı, kusma, ağrı ve boğaz içinde kaşıntı hissi gibi semptomlara neden olmaktadır. Enfeksiyon giderek boğaza yayılabilir bu nedenle doktorunuzun önereceği antibiyotik tedavisine başlanması gerekir. Hangi bakteri türünün boğaz enfeksiyonuna neden olduğunun tanısını koymada doktorunuz net bir bilgi verecektir. Ancak durum viral enfeksiyonlardan kaynaklanıyorsa kişinin istirahatı önerilmektedir.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boğaz ağrınızın sebebi her ne olursa olsun evde uygun bir bakım yapmak sizin ve çocuğunuzun semptomlarını azaltmaya yardımcı olacaktır. İşte boğaz ağrısına iyi gelen çözüm yöntemleri…

Rahatlatıcı yiyecek ve içecekleri tüketin: Ballı ılık su, et suyu ve tavuk suyu çorba, dondurma gibi gıdalardan faydalanabilirsiniz.

Ballı ılık su, et suyu ve tavuk suyu çorba, dondurma gibi gıdalardan faydalanabilirsiniz. Sıvı alımını arttırın: Sıvı tükettiğinizde boğazınızın nemini koruyabilirsiniz. Ancak boğazınızı kurutacak kafein ve alkolden kaçınmaya çalışın.

Sıvı tükettiğinizde boğazınızın nemini koruyabilirsiniz. Ancak boğazınızı kurutacak kafein ve alkolden kaçınmaya çalışın. Gargara yapın: Tuzlu su ya da elma sirkesi ile gargara yapabilirsiniz. Sirke özellikle öksürük ve boğaz ağrısının yok edilmesi açısından oldukça faydalıdır.

Tuzlu su ya da elma sirkesi ile gargara yapabilirsiniz. Sirke özellikle öksürük ve boğaz ağrısının yok edilmesi açısından oldukça faydalıdır. Pastil kullanımı: Boğazın yumuşamasını ve rahatlamasını sağlar, ancak 4 yaş altı çocuklara boğulma riskinden dolayı pastil vermekten kaçının.

HAMİLELİKTE BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER?

Gebelik döneminde zayıflayan bağışıklık sistemi anne adayının hastalıklara karşı daha savunmasız olmasına neden olabilir. Bu süreçte boğaz ağrısı da olmak üzere tüm rahatsızlıkların tanısı ve tedavisi için mutlaka doktora başvurulması gerekir. Gebelik döneminde bitkisel tedavi yöntemleri ve ilaç kullanımı kesinlikle doktor gözetiminde olmalıdır. Doktorunuz bol istirahat ve sıvı tüketiminizi arttırmanızı isteyecek gerekirse de size uygun bir ilaç reçete edecektir.

ÇOCUKLARDA BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Çocuklarda boğaz ağrısı genelde virüs kaynaklı olabileceği gibi bakteriyel nedenlerden dolayı da meydana gelebilir. Virütik hastalıklarda ilca kullanımı gerekmez, ancak dönemsel olarak yaygınlaşan bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için antibiyotik kullanımı önerilir. Boğaz ağrısının yanı sıra ateş, nefes darlığı, boğaz ve boyun bölgesinde şişlik, öksürük, burun akıntısı ve hapşırık gibi semptomlar oluşuyorsa çocuğunuzu hemen bir sağlık kuruluşuna götürmeniz gerekir.

BOĞAZ İLTİHABINA BİTKİSEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Boğaz iltihabının tedavisinde ilk etapta enfeksiyonun teşhis edilmesi gerekir. çünkü bakteri ve virüsün tedavisi birbirinden farklıdır. Virüs kaynaklı boğaz iltihabı kendiliğinden geçebileceği gibi yukarıda belirttiğimiz boğaz ağrısına iyi gelen ev istirahatı, sıvı tüketimi gibi uygulanacak yöntemler boğaz iltihabına fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda bitki çayları da boğaz iltihabına iyi gelmektedir. Geçmeyen boğaz iltihabına genellikle antibiyotik ve penisilin tedavisi doktor tarafından önerilmektedir.

BADEMCİK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bademciklerin iltihaplanması nedeniyle ortaya çıkan bu problem için uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri bulunur fakat bademcik ağrısı yaşayanlar mutlaka uzman bir doktorun tavsiyelerine uymalıdır. Bademcik ağrısına iyi gelen doğal yöntemler ise şöyledir;

Sıcak su ve limon bademcik ağrısını rahatlatarak iltihabı atılmasına yardımcı olabilir.

Yeşil çay soğuk algınlığının yanı sıra bademciklerin iyileşmesine de fayda sağlar.

Bir bardak ballı süt bademciklerinizin yumuşamasına yardımcı olur ve yutkunmayı kolaylaştırır.

Eczaneden alabileceğiniz bitkisel içerikli pastillerde bademcik ağrılarınızı dindirebilir.

ÖKSÜRÜK VE BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boğaz ağrısının yanı sıra öksürük pek çok vakada karşılaşılan bir durumdur. Enfeksiyon, alerji, çevre kirliliği gibi birçok neden aynı zamanda kuru öksürüğe de neden olur. Boğaz ağrısı için tüketebileceğiniz meyan kökü, papatya çayı, ada çayı gibi bitki çayları öksürüğünüzü de gidermeye yardımcı olabilir.