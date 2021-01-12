Doğal tedavi yöntemleri ile Boğaz ağrısı ve grip nasıl geçer, ne iyi gelir? İşte Bitkisel yollarla grip ve boğaz ağrısına iyi gelen şeyler!

Boğaz ağrısı; boğazın arka kısmındaki acı ve yanma hissi şeklinde hissedilen, virüslerin neden olduğu grip ve nezle gibi hastalıkların yaygın bir belirtisidir. Virüsler, boğaz ağrısının yaklaşık yüzde 90'ına neden olur Boğaz ağrısı rahatsız edici olsa da, genellikle kendiliğinden geçer. Yorgunluk ve halsizlik, ateş, yutkunmada zorluk ve ağrı, öksürük gibi belirtilerin eşlik ettiği boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısı tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı her yaşta insanda görülebilen yaygın bir hastalıktır. Çoğu boğaz ağrısına soğuk algınlığı veya grip neden olur. Bir virüs boğaz ağrısında en önemli etkendir. Bunlar arasında bademcik iltihabı, boğaz ağrısı ve mononükleoz (mono) bulunur. Diğer nedenler arasında sigara içmek, geceleri uyurken ağızdan nefes almak, çevre kirliliği, evcil hayvanlara, polenlere ve küflere alerjiler bulunur. Ameliyat sırasında genel anestezi de boğaz ağrısına neden olabilir.

BOĞAZ AĞRISI BELİRTİLERİ

Boğaz ağrısı, ağrı ve tahriş ile karakteridir. Bu durum şişme ve kaşıntıya neden olur. Genellikle yutma sırasında ağrı daha da fazlalaşır. Boğaz ağrısı nedene bağlı olarak aşağıdaki semptomlara neden olabilir. Bunlar:

Ateş

Baş ağrısı

Boğazda veya bademciklerde beyaz lekeler

Kırmızı, şişmiş bademcikler

Boyunda şişmiş lenf bezleri

Deride döküntü

Ağız kokusu

Öksürük

Hapşırma

Bazı durumlarda aşağıdaki ek semptomlar görülebilir.

Karın ağrısı (genellikle çocuklarda)

Kusma (genellikle çocuklarda)

Eklem veya kas ağrısı

BOĞAZ AĞRISI TEDAVİSİ

Boğaz ağrısı gripten kaynaklanıyorsa, doktorunuz antiviral bir ilaç yazabilir. Antibiyotikler virüsler üzerinde işe yaramaz. Soğuk algınlığı veya grip tipi bir virüsün neden olduğu çoğu boğaz ağrısı bir hafta ila 10 gün içinde geçer.

Eğer boğaz ağrısı bakterilerden kaynaklanıyorsa, doktorunuz bir antibiyotik yazacaktır. Birkaç gün içerisinde boğaz ağrısında hissedilir bir düzelme olacaktır. Ancak antibiyotik tedavisini sonuna kadar tamamlamanız ve ilaçların tamamını kullanmanız çok önemlidir. Böylelikle, boğaz ağrısının geri dönme riski azalır.

Alerjilerin neden olduğu boğaz ağrısında doktorunuz alerjilere yönelik bir ilaç kullanmanızı tavsiye edebilir.

Boğaz ağrısı bademcik iltihabından kaynaklanıyorsa, ameliyat olmanız gerekebilir. Ancak bademcik iltihabı olan çoğu insanın ameliyata ihtiyacı yoktur. Sık sık bademcik iltihabı geçirirseniz ya da bademcikleriniz çok büyükse ameliyat olmanız gerekebilir.

BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Boğaz ağrısının ağrısını hafifletmek en önemli tedavi seçeneğidir ve evde yapabileceğiniz bazı uygulamalar ağrıyı hafifletmenize yardımcı olabilir. Bunlar:

Reçetesiz satılan ağrı kesicileri doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz. 18 yaşından küçük çocuklara aspirin vermeyin. Aspirin, Reyes sendromuna neden olur. Bu ölümcül olabilir. Ilık tuzlu suyla gargara yapın. 1 çay kaşığı tuzu 1 su bardağı suyla karıştırıp karıştırın. Reçetesiz satılan boğaz pastilleri ağrıyı hafifletmede etkilidir. Buz küplerini yemek boğazınızı rahatlatmaya yardımcı olur. Gece yattığınızda yatak odanızda bir nemlendirici kullanın. Diğer zamaknlarda da vakit geçirdiğiniz diğer odalara taşıyın. Boğazınızın kurumasını önlemek için bolca sıvı tüketin. Sigara dumanında kaçının

Diğer yöntemlerden bazıları şunlardır:

Elma sirkesi: Sirke asidiktir ve boğazdaki bakterileri öldürebilir ve ayrıca boğaz ağrısını hafifletebilir. Ayrıca boğazı tahriş edebilecek balgamı da yumuşatabilir.

Adaçayı ve ekinezya: Adaçayı antibakteriyel ve antiseptiktir ve ekinezya da bağışıklık güçlendirici etkilere sahiptir. Bu ikisi birlikte karıştırılıp çay olarak içildiğinde hızlı bir ağrı kesici etki gösterebilir.

Çiğ sarımsak: Sarımsağın antiseptik özellikleri vardır ve bakteriyel bir enfeksiyonunuz ya da boğaz ağrınız varsa hafifletmeye yardımcı olabilir.

Nane yağı: Nane, boğaz ağrısını yatıştırabilir ve kuru öksürüğü hafifletebilir. Bunun için nane yağını seyrelterek göğsünüze sürün.

Hatmi kökü: Hatmi kökünü çay olarak demleyip içmek, balgamı sökerek boğaz ağrısını kötüleştirecek öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

Boğaz ağrısı kaç günde geçer? Boğaz enfeksiyonu kaç gün sürer?