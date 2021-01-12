Bu durum duruş bozukluğuna yol açabilir

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Uzm. Dr. Şevket Yalçın, "Hayatımız boyunca yaptığımız her işte postürün çok önemli. Özellikle postür bozukluğumuz varsa bu işleri uygularken birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Erişkinlerin 2/3'ü hayatlarının bir döneminde boyun ağrısı yaşıyor. Çoğunluğu omurga çevresi ve yumuşak dokudan kaynaklanmakla birlikte, omurga dışı dokulardan yansıyan ağrılar da olabilir" diye konuştu.

"YASTIK SAYISI VE TİPİ POSTÜRÜ ETKİLİYOR"

Postürü doğru kullanmak için günlük hayatta yatış pozisyonu ve oturma pozisyonuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Yalçın, "Hangi pozisyonda yatılırsa yatılsın, başın altına yastık konmalı, ancak omuzlar yastığın altında kalmalıdır. Yastık sayısı ve tipi de çok önemlidir. Çok sayıda ve sert yastıklar sırtüstü pozisyonda başı öne doğru zorlayarak boyun ağrısına yol açabilir. Omurganın fizyolojik eğrilikleri sürdürülmelidir. Lomber lordozu desteklemek için sırtüstü yatarken dizlerin altına bir yastık ya da yan yatışta bir bel yastığı kullanılabilir. Bel ve boynun zorlanmasına yol açabileceği için yüzüstü pozisyonda uyumaktan kaçınılmalıdır. Yumuşak yataklar az bir destek oluşturduğundan lomber omurga sırtüstü pozisyonda fleksiyona (eklemin bükülme hareketi), yüz üstü pozisyonda artmış lordoz ya da hiperekstansiyona zorlanır" ifadelerini kullandı.