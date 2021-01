Damar tıkanıklığına ne iyi gelir? Damar tıkanıklığı nasıl geçer? İşte iyi gelen besinler ve doğal tedavi yöntemleri

Aşırı yağ birikimi ve kolesterol artışı sonucunda tıkanan damarlar yeterli oranda kan akışını engellemektedir. Kan akışının azalması yani damar tıkanıklığı beyin, kalp ve diğer hayati organlara yeterince kan yani oksijen gitmemesine yol açar ve bu organların fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesine neden olur. Damar tıkanıklığı çeşitli cerrahi müdahalelerle düzeltilebildiği gibi dengeli beslenme ve düzenli egzersiz damar tıkanıklığı ile savaşmada etkili yöntemlerdir.Özellikle C vitamini eksikliğinde hasar gören damar çeperleri vücudun kolesterolü kullanarak bu yırtılmaları ve hasarları onarmasına neden olur. Ancak damar çeperini onarmak için vücudun yama olarak kullandığı kolesterol zaman içinde sertleşir ve çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Bundan da anlaşılabileceği gibi vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller alınmazsa damar tıkanıklığı sorunu yaşamak kaçınılmazdır.Ülkemizde damar tıkanıklığı sonucu yaşanan rahatsızlıkların giderilebilmesi için her yıl binlerce kişi by-pass operasyonu, stent takılması gibi hiç de ucuz olmayan tedavi yöntemlerine başvurmaktadır. Bu operasyonlar ya da vücuda cerrahi olarak müdahale edilen operasyonların hepsi belirli riskler taşımaktadır. Ayrıca ameliyat sonucunda tıkalı damarlarınız açılsa bile beslenme alışkanlıklarınızı düzenlemez ve hareketsiz hayatınızı devam ettirirseniz yine damar tıkanıklığı sorunu yaşamanız çok büyük bir olasılıktır. Kısacası damar tıkanıklı yaşamamak veya yaşayıp ameliyat olduktan sonra tükettiğiniz gıdaları kontrol altına almalı ve hayatınızda spora yer vermelisiniz.Yapılan çalışmalar tıkanan damarların yaşam tarzınızda yapacağınız değişikliklerle hiç bir yan etki oluşturmadan açılabildiğini kanıtlamaktadır. Aslında yan etkileri her zaman istenilen daha dinç bir beyin ve vücut yapısı, daha sağlıklı bir hayat gibi olumlu olanlardır. Aşağıda damar tıkanıklığı sırasında iyileşebilmek ya da damar tıkanıklığının sizin için bir sorun olmasını engellemek için uygulamanız gerekenler ve tüketmeniz gereken gıdalar hakkında bilgiler bulabilirsiniz.Yediğiniz yemekleri değiştirerek damar tıkanıklığını engelleyebileceğinizi tekrar tekrar belirtmek istiyorum çünkü bu en önemli nokta. Hamburger, patates kızartması gibi işlenmiş gıdalar, cips ve benzeri hazır ürünler, bol yağlı kebaplar damarlarınızın baş düşmanı. Gün içinde öğün atlamamalısınız. Ayrıca metabolizmanın en yavaş olduğu dönemler olan gece saatlerinde yemek yememelisiniz.Kepekli tahıl, fasulye, yulaf ezmesi tüketmek, bolca sebze ve meyve yemek yüksek lif içerdiklerinden damar tıkanıklığına yol açan kolesterol düzeyinin düşmesine yardımcı olacaktır.Somon, tuna balığı ve keten tohumu gibi omega3 deposu gıdalar kan pıhtılaşmasını ve kolesterolün oksidasyonunu engellemek için sisteminize yardımcı olmaktadır. Ayrıca domatesin içinde bulunan likopen kolesterolün oksidasyonunu düzenlemektedir.Ay çekirdeği gibi E vitamini açısından zengin gıdalar damar duvarlarının iltihaplanmasını azaltacaktır.Doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden kaçınmalısınız. Doymamış yağ oranı yüksek balık, badem, ceviz, fındık, zeytinyağı, kanola yağı, fıstık gibi doğal ürünlerden vücudunuzun yağ ihtiyacını karşılayabilirsiniz.Balık yağı ya da E ve K vitaminlerinin bulunduğu besin takviyeleri damar çeperlerinde biriken plakaların azalmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.Kolesterolü düşük tutmak damar tıkanıklığını önleme ve tıkanan damarların tekrar sağlıklı durumlarına dönebilmesini sağlamak açısından çok önemlidir. Hem yağ ihtiyacınızı giderebileceğiniz, kolesterolünüzü yükseltmeyecek hem de yükselen kolesterolü kontrol altına almanıza yardımcı olacak gıdalar arasında sızma zeytinyağı, yeşil çay, elma sirkesi, greyfurt, elma, balık yağı ve sarımsağı sayabiliriz. Bu gıdaları dönüşümlü olarak diyet listesine eklemeniz kan sirkülasyonunuzu düzenleyecektir.Kabul ediyorum spor delisi bir millet değiliz. Yürüyen merdivenler dünyada herhalde en çok bizim ülkemizde seviliyor. Ancak mutlaka ama mutlaka günlük egzersiz programı yapmalı ve bu programa bağlı kalmalısınız. Düzenli egzersiz sadece damar tıkanıklığı için değil tüm diğer organlarımız ve genel sağlığımız için hayati önem taşımaktadır. Kötü kolesterol düzeyini aşağıda tutmak için günde en az 45 dakika tempolu yürüyüş yapın. Yüzme, bisiklet hatta dans etmek bile arterlerde bulunan plakların erimesine yardımcı olur.Stres kontrolü damar tıkanıklığı engellemek için yapılması gerekenler arasındadır. Stres sonucu vücutta oluşan hormonal dalgalanmalar damar tıkanıklığına neden olabilir. Stres yönetimi ile ilgili kitaplar okuyun. Hobilerinize vakit ayırın, kitap okuyun, müzik dinleyin. Çeşitli meditasyon tekniklerini öğrenebileceğiniz kurslara katılabilirsiniz.Evet, damar tıkanıklı ve buna bağlı rahatsızlıklar ülkemizde ve dünyada milyonlarca kişiyi etkisi altına almakta. Ancak yaşam kalitenizi yükseltecek bir kaç değişiklikle bu hastalığı engelleyebilir ve damarlarınızı yine eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.