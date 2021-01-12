Elazığ'da 102 yaşındaki Şahide Gürbüz koronavirüsü yenmeyi başardı

Yaklaşık 13 gün önce koronavirüse yakalandığını, karantina süresince yazın köyden getirdikleri süt, bal, kaymak, pekmez, üzüm şurubu, tereyağı gibi doğal besinleri bol bol tükettiklerini anlatan Gürbüz, virüsü yenmeyi başardıklarını aktardı. Gürbüz, köydeki doğal yaşamın kendilerini bugüne kadar sağlıklı ve dinç tuttuğunu anlatarak, "Bugüne kadar ömrümde bir kez nezle şikayeti ile hastaneye gittim. Çok zorlanmadan koronavirüsü yenmeyi başardım. Herkes maske taksın." dedi.

HASTALIĞI 102 YAŞINDAKİ ANNESİNDEN DAHA AĞIR ATLATTI

Gürbüz'ün oğlu Mustafa Gürbüz ise hastalığı, annesinden daha ağır geçirdiğini söyledi. "Annem 102 yaşında. Şu ana kadar bir sefere mahsus hastaneye girişi var. O da nezle dolayısıyla. Koronavirüse yakalandığı zaman da ateşi ve baş ağrısı vardı. Onun dışında herhangi bir şikayet görülmedi." diyen Gürbüz, şu anda sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.