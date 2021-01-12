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nedir, belirtileri nelerdir? Göbek düşmesi tedavisi evde yapılır mı nasıl anlaşılır?

Göbek kaçması, göbek kayması gibi isimlerle de tanımlanan , halk arasında yaygın olarak karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Göbek düşmesinin tıbbi nedeni doğuştan gelen anatomik varyasyondur. Genelde bu varyasyonları tetikleyen birtakım faktörler vardır. Ağır kaldırmak, aşırı hareketler ve korku bu faktörlere örnektir. Halk arasında yaygın olarak karşılaşıldığı için birçok gelenekse tedavi yöntemi ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. Bardak çekme ve vurma yöntemi, göbek masajı, hacamat ve göbeğe ip bağlamak bunlardan bazılarıdır. Göbek düşmesi nedir, belirtileri nelerdir? konusuna ayrıntılı değineceğiz. Göbek düşmesi nasıl düzelir, tedavisi nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 02:21 Son Güncelleme: 13.1.2021 02:21 ABONE OL
Göbek düşmesi nedir, belirtileri nelerdir? Göbek düşmesi tedavisi evde yapılır mı nasıl anlaşılır?

Göbek düşmesi, toplumda sık karşılaşılan hastalıklardan biridir. Bu kadar yaygın bir hastalık olduğu için halk arasında farklı tabirlerle bilinmektedir. Göbek düşmesi hastalığı kendisini birtakım belirtilerle gösterir. Genellikle göbek çevresinde ağrı ve ağırlık hissi olur. Belirtiler sadece bunlardan ibaret değildir. Göbek düşmesi belirtileri nelerdir? konusunu madde madde ele aldık. Göbek düşmesi kendiliğinden geçer mi? İşte detaylar…

GÖBEK DÜŞMESİ NEDİR?

Göbek düşmesi halk arasında göbek kayması, göbek kaçması olarak bilinen doğuştan geldiği tahmin edilen hastalıklardan biridir. Göbek düşmesinin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. İnsanlar arasında çok yaygın olan bir hastalıktır. Erkeklere göre kadınlarda daha sık görülmektedir. Göbek düşmesini tetikleyen olayların başında; ağır kaldırma, aşırı hareketler, gebelik, ani hareket ve korku yer almaktadır.

GÖBEK DÜŞMESİ BELİRTİLERİ

Göbek düşmesi hastalığını anlayabilmeniz için bazı belirtiler göstermektedir. Eğer sizde de aşağıda sıraladığımız belirtilerin çoğu varsa göbek düşmesi olayını yaşıyor olabilirsiniz. Göbek düşmesi nasıl anlaşılır? Sorusunun yanıtı için işte o belirtiler:-

  • Göbek ve çevresinde ağrı
  • Göbekte ağırlık hissi
  • Hâlsizlik
  • Yorgunluk ve takatsizlik hissi
  • Yemeklerden sonra karında ve özellikle göbek kısmında şişkinlik
  • Mide ekşimesi
  • Mide bulantı
  • Ara ara baş dönmesi
  • Dikkatsizlik
  • Belde ve sırtta ağrı
  • Dik durmakta zorlanmak
  • Göbeğin başka yerlerde atması durumu
  • Ani terlemeler
  • Baş ağrıları
  • Uykusuzluk veya uyuyama sorunu
  • Odaklanma problemleri
  • Göbekte hareketlilik hissetmek

GÖBEK DÜŞMESİ TEDAVİSİ

Göbek düşmesi hastalığı için hastanelerde gerekli tetkikler yapılmaktadır. Kalıcı ve kesin çözümü için cerrahi operasyonlar vardır. Detaylı karın muayenesi yapılarak hastalığa neden olan etkenler ortaya çıkarılır. Bu hastalığa neden olan patoloji bulunup ortadan kaldırılınca şikayetler artık sonra erer. Göbek düşmesi sonucu bağırsak ve diğer organların etkilenmediği sürece bu hastalıktan kolayca kurtulmakta mümkündür. Göbek deliğinde ağrı, kusma, uzun süre kabızlık, mide bulantıları, dışkıda kan görülmesi gibi durumlarda acil müdahale gerektirebilir. Bu yüzden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilir.

GÖBEK DÜŞMESİ NASIL GEÇER?

Göbek düşmesi durumunda hastanelerin genel cerrahi bölümünden randevu almanız gerekir. Devlet hastaneleri ya da özel hastanelerdeki bu bölümden randevu alabilirsiniz. Röntgen, ultrason, MR ve tomografi gibi tahliller yapılarak göbek düşmesine neden olan etkenler araştırılır. Ayrıca genel cerrahi uzmanı göbeğin durumunu elle muayene ederek fikir sahibi olur. Daha sonra uygulanacak tedaviler belirlenir. Göbek düşmesi nasıl düzelir? Diyorsanız bunlardan kaçınmalısınız:

  • Ağır kaldırmaktan kaçının
  • Göbeğinizin üzerine hiçbir şey koymayın
  • Yeterince sıvı tüketin
  • Lif bakımından zengin yiyecekler tüketin
  • Göbek temizliğini ihmal etmeyin
  • Ani hareketlerden kaçının
  • Sizi korkutacak olaylardan kaçının

Halk arasında karıştırılan olaylardan biri de göbek bağı düşmesi olayıdır. Göbek düşmesi ile göbek bağı düşmesi olayı aynı değildir, bu yüzden karıştırılmamalıdır. Göbek bağı bebeklerin dünyaya geldikten sonra ilk 45 gün içerisinde Göbek bağı doğum esnasında kesilir. Anne ile bebek arasındaki plasenta bağı kopmuş olur. Bebekte ufak bir göbek bağı kalır. Bu bağ yapışkan, jöle gibidir. Yaklaşık 20 gün içerisinden kahverengi ve siyah renge dönüşerek kendiliğinden düşer.

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Göbek düşmesi nedir, belirtileri nelerdir? Göbek düşmesi tedavisi evde yapılır mı nasıl anlaşılır?
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