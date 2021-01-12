Göbek düşmesi nedir, belirtileri nelerdir? Göbek düşmesi tedavisi evde yapılır mı nasıl anlaşılır?

Göbek düşmesi, toplumda sık karşılaşılan hastalıklardan biridir. Bu kadar yaygın bir hastalık olduğu için halk arasında farklı tabirlerle bilinmektedir. Göbek düşmesi hastalığı kendisini birtakım belirtilerle gösterir. Genellikle göbek çevresinde ağrı ve ağırlık hissi olur. Belirtiler sadece bunlardan ibaret değildir. Göbek düşmesi belirtileri nelerdir? konusunu madde madde ele aldık. Göbek düşmesi kendiliğinden geçer mi? İşte detaylar…

GÖBEK DÜŞMESİ NEDİR?

Göbek düşmesi halk arasında göbek kayması, göbek kaçması olarak bilinen doğuştan geldiği tahmin edilen hastalıklardan biridir. Göbek düşmesinin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. İnsanlar arasında çok yaygın olan bir hastalıktır. Erkeklere göre kadınlarda daha sık görülmektedir. Göbek düşmesini tetikleyen olayların başında; ağır kaldırma, aşırı hareketler, gebelik, ani hareket ve korku yer almaktadır.

GÖBEK DÜŞMESİ BELİRTİLERİ

Göbek düşmesi hastalığını anlayabilmeniz için bazı belirtiler göstermektedir. Eğer sizde de aşağıda sıraladığımız belirtilerin çoğu varsa göbek düşmesi olayını yaşıyor olabilirsiniz. Göbek düşmesi nasıl anlaşılır? Sorusunun yanıtı için işte o belirtiler:-

Göbek ve çevresinde ağrı

Göbekte ağırlık hissi

Hâlsizlik

Yorgunluk ve takatsizlik hissi

Yemeklerden sonra karında ve özellikle göbek kısmında şişkinlik

Mide ekşimesi

Mide bulantı

Ara ara baş dönmesi

Dikkatsizlik

Belde ve sırtta ağrı

Dik durmakta zorlanmak

Göbeğin başka yerlerde atması durumu

Ani terlemeler

Baş ağrıları

Uykusuzluk veya uyuyama sorunu

Odaklanma problemleri

Göbekte hareketlilik hissetmek

GÖBEK DÜŞMESİ TEDAVİSİ

Göbek düşmesi hastalığı için hastanelerde gerekli tetkikler yapılmaktadır. Kalıcı ve kesin çözümü için cerrahi operasyonlar vardır. Detaylı karın muayenesi yapılarak hastalığa neden olan etkenler ortaya çıkarılır. Bu hastalığa neden olan patoloji bulunup ortadan kaldırılınca şikayetler artık sonra erer. Göbek düşmesi sonucu bağırsak ve diğer organların etkilenmediği sürece bu hastalıktan kolayca kurtulmakta mümkündür. Göbek deliğinde ağrı, kusma, uzun süre kabızlık, mide bulantıları, dışkıda kan görülmesi gibi durumlarda acil müdahale gerektirebilir. Bu yüzden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilir.

GÖBEK DÜŞMESİ NASIL GEÇER?

Göbek düşmesi durumunda hastanelerin genel cerrahi bölümünden randevu almanız gerekir. Devlet hastaneleri ya da özel hastanelerdeki bu bölümden randevu alabilirsiniz. Röntgen, ultrason, MR ve tomografi gibi tahliller yapılarak göbek düşmesine neden olan etkenler araştırılır. Ayrıca genel cerrahi uzmanı göbeğin durumunu elle muayene ederek fikir sahibi olur. Daha sonra uygulanacak tedaviler belirlenir. Göbek düşmesi nasıl düzelir? Diyorsanız bunlardan kaçınmalısınız:

Ağır kaldırmaktan kaçının

Göbeğinizin üzerine hiçbir şey koymayın

Yeterince sıvı tüketin

Lif bakımından zengin yiyecekler tüketin

Göbek temizliğini ihmal etmeyin

Ani hareketlerden kaçının

Sizi korkutacak olaylardan kaçının

Halk arasında karıştırılan olaylardan biri de göbek bağı düşmesi olayıdır. Göbek düşmesi ile göbek bağı düşmesi olayı aynı değildir, bu yüzden karıştırılmamalıdır. Göbek bağı bebeklerin dünyaya geldikten sonra ilk 45 gün içerisinde Göbek bağı doğum esnasında kesilir. Anne ile bebek arasındaki plasenta bağı kopmuş olur. Bebekte ufak bir göbek bağı kalır. Bu bağ yapışkan, jöle gibidir. Yaklaşık 20 gün içerisinden kahverengi ve siyah renge dönüşerek kendiliğinden düşer.