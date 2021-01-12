Grip ile koronavirüs arasındaki farklar nelerdir? Kovid-19 ile grip belirtileri farkları

Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, COVID-19, grip (influenza) ve soğuk algınlığının virüslerle gelişen solunum yolu hastalıkları olduğunu belirtti. Kartal, COVID-19, etkeni SARS-COV2 dediğimiz yeni bir koronavirüstür. Gribin etkeni influenza virüsüdür. Soğuk algınlığına da sayıları 200'ü aşan çeşitli virüsler neden olmaktadır. Soğuk algınlığı büyük oranda hafif seyirli bir tablodur. Influenza ve COVID-19 ise asemptomatik veya hafiften, şiddetli hastalığa ölüme uzanan geniş bir yelpazeye yayılır. Her üç hastalıkta da bulaşma; enfekte kişilerin virüs içeren solunum yolu damlacıkları ile direkt temas ya da enfekte kişilerin solunum sekresyonlarının bulaşmış olduğu elleri ile (tokalaşmak), çevresel yüzeylere dokunmak suretiyle gerçekleşir.

Alınacak tedbirler her üçünde de benzerdir. Ancak mutlak korunma yolu aşıdır. Günümüzde gribe karşı koruma sağlayan bir aşı mevcuttur. COVID-19'a karşı aşı çalışmaları çok ileri bir düzeydedir. Soğuk algınlığı etkeni çok fazla virüs olduğundan aşısı ya da aşı çalışması bulunmamaktadır. Çok fazla etken olduğu için de yıl içinde birden fazla soğuk algınlığı geçirilebilir." dedi