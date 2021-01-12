Hamileler dikkat! Virüs bebeğe bulaşıyor mu?

BEBEĞİN HAREKETLERİ DE ÖNEMLİ

Pandemi döneminde hastaneye gitmekten çekinen gebelerin muayeneleri ile ilgili düzenleme yapıldığını dile getiren Kızıldağ, "Koronavirüsten korkuluyor ama çocuklar ihmal ediliyor. Aslında bir şeyden korunurken diğer taraftan ödün veriliyor. Biz bunun için bir düzenleme yaptık. İlk 12 haftada kalp atışı görüldükten sonra bir kez rutin tahlilleri yaptırmak yeterli olacaktır. 12 hafta bitiminde de 'İkili Test' dediğimiz, her gebenin yaptırması gerekin bir ikili tarama testi var. Tarama testi de yaptırıldığında ilk 12 hafta için yeterli diyebiliriz.

Daha sonra ise '2'nci düzey ultrason' dediğimiz, halk arasında renkli ultrason olarak bilinen organ taramasının yapıldığı detaylı bir ultrason da yapıldığında ilk 22 hafta için yeterli olur. Daha öncesinde bir gebe, kalp atışı görüldükten 1 hafta sonra tekrar takibe çağrılırdı. Düşük tehdidi var mı yok mu diye bakılırdı. Aslında şu an ihmal edilmiş diyemeyiz, şartlar altında takibimizi düzenlemiş oluyoruz. 32 haftadan sonra durum birazcık değişebiliyor, gebelere birkaç öğütte bulunuyoruz. Mesela bebeğin hareketleri iyi ise, 2 saatte bir hareket ediyorsa veya gün içinde 12 saatte 10'dan fazla hareket ediyorsa artık aralıklar olabilir. Haftalık NST (Fetal kalp atım hızı kontrolü testi) değil de 2 haftada ya da 10 günde bir muayeneye gidilebilir" dedi.