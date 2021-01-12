Hava kirliliği bu hastalıklara sebep oluyor!

"YAŞLILAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Dr. Adnan Özdolap sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak kişilerin solunum fonksiyonlarında bozulmalar oluşuyor. Astım ve KOAH gibi ciddi problemler oluşturabilen solunum yolu hastalıklarının görülme olasılığı artıyor. Hava kirliliğine maruz kalmadan da kronik solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişilerin bu rahatsızlıklarında şiddetlenme, kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin bu rahatsızlıklarının daha ciddi seviyeye gelmesi, kanser görülme riskinin artması ve kişilerin sağlık durumlarının bozulması sonucunda erken ölüm durumunda artış görülebilir. Bu etkiler sadece hava kirliliğinin neden olduğu olumsuz etkilerdir ancak hava kirliliğinin içilen ve kullanılan su üzerinde, bitki örtüsü üzerinde, tarımsal alanlardaki sofralara yemek olarak dönen sebze ve meyveler üzerinde de birçok olumsuz etkisi bulunur. Sonuç olarak hava kirliliğinin doğrudan olan etkileri yanında dolaylı olarak da birçok zararlı etkisi bulunur. Bebekler, gelişme çağındaki çocuklar, gebe olan veya emziren kadınlar ve yaşlılar hava kirliliği durumunda risk gruplarından bazılarıdır."