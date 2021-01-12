Kovid-19'un bir etkisi daha ortaya çıktı! Ağızda böyle iz bırakıyor

"HASTALIĞIN AĞIZDA BİR İZ BIRAKABİLECEĞİNDEN YOLA ÇIKTIK"

Çalışmanın yürütücüsü Doç. Dr. Vural Fidan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 virüsünün ağız ve burun bölgesinden vücuda girdiğini anımsatarak, branşları gereği kulak, burun ve boğaz bölgesine yoğunlaştıkları bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Kovid-19'un hem taşıyıcı hem de enfekte grupta erken dönemde tanınması ve buna yönelik tedaviye başlanmasının önemine değinen Fidan, şöyle devam etti:

"Kovid-19 viral bir hastalık. Viral hastalıkların birçoğunda olduğu gibi bu hastalığın da giriş bölgesi olan ağızda bir iz bırakabileceğinden yola çıktık. Kan ve sürüntü değerlerinde mutlaka Kovid-19 pozitif teşhisi konulan 70'den fazla hastayı değerlendirdiğimiz bu çalışmada, söz konusu kişilerin yarısından fazlasında ağız bölgesinde lezyonların bulunduğunu görüntüledik. Hastaların ağız bölgesinde 'aft' ve 'liken' dediğimiz farklı bulgular vardı. Bunların neticesinde hastaların asemptomatik yani farklı herhangi bir bulgusu olmadan da bu hastalıkla ilintisi olabileceğini gösterdik."