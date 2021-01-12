Takviye gıdaları abartmayın

İnsanlar; normal beslenmeyi takviye etmek, tempolu yaşamlarında ihtiyaç duydukları ilave enerjiyi temin etmek, yeterli derecede alamadığını düşündüğü vitamin ve mineralleri alarak bağışıklık sistemini güçlendirmek, dengeli ve sağlıklı beslenemediği durumlarda vücudunun ihtiyaçlarını karşılamak gibi pek çok amaçla takviye edici gıdalara başvuruyor. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Samet Serttaş, gıda takviyeleri ile ilgili bilgiler verdi…Günümüz dünyasında değişen yaşam ve çalışma koşullarıyla birlikte beslenme alışkanlıklarımız da değişti. Şehir insanının tempolu yaşam tarzı, geleneksel besleyici yemeklerimizin istediği uzun yemek hazırlama süreçleri için zaman bulamamak veya kısıtlı zamanlarında çiftlerin yemek hazırlamak yerine başka aktivitelerle zaman geçirmeyi tercih etmesi; evde daha az yemek pişirilmesine ve beslenme sorunlarına yol açıyor. Bunun yanında besleyici özelliği yüksek gıdaların fiyatlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek olması, kaliteli besinleri içeren gıdalara erişimi zorlaştırıyor. Tüm bu handikapları ortadan kaldırmak maksadıyla kullanımı kolay, fiyatı görece uygun ürünler olarak besin takviyeleri dünyada kabul görmüş bir sektör olarak yerini aldı.Gıda takviyeleri sağlıklı tüm bireyler tarafından kullanılabilir. Herhangi bir hastalığı olan kişiler gıda takviyeleri ile hastalık süreçlerinde yaşadığı komplikasyonları azaltmak isterse burada bir doktor tavsiyesi alması yerinde olur. Aynı şekilde, hamilelerin de beslenme düzenlerinin takibinde olduğu gibi bir hekim kontrolünde ürünleri kullanmalarında fayda vardır.Gıda takviyeleri mevzuatı gereği kullanım dozu belirtilerek satılmalıdır. O yüzden tüketiciler bekledikleri sağlık faydasını görebilmek için mutlaka etiket üzerinde belirtilen miktarlarda kullanmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte ürüne hangi bileşenden ne kadar eklenmesi gerektiği detaylı olarak sınırlandırılmıştır.Gıda takviyeleri pazarınınbüyümeye başlamasıile beraber bu alandauzman olmayan isimlerinkonu ile ilgili korku vericiaçıklamalar yaptıklarınıbiz de gözlemliyoruz. Birkez daha hatırlatmaktafayda var, bu ürünler gıdadır,konsantre formundabesinlerdir. Bir ilaçgibi yan etkileri ne olacak,organa ne zarar verecekgibi düşünmemek lazım.Nasıl ki aşırı beslenmeobeziteye yol açıyorsa buürünlerin etiketinde yeralan kullanım şeklinindışına çıkmak veya aynıbileşenleri içeren benzerürünlerden fazla tüketmekbenzer bir sonuçdoğuracaktır.