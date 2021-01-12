Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Takviye gıdaları abartmayın

Takviye gıdaları abartmayın

Dengeli ve sağlıklı beslenemediğini düşünen kişiler, gıda takviyelerine başvuruyor. Ancak bu ürünlerden beklenen faydanın görülmesi için etiket üzerinde belirtilen miktarları aşmamak gerekir

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Takviye gıdaları abartmayın
İnsanlar; normal beslenmeyi takviye etmek, tempolu yaşamlarında ihtiyaç duydukları ilave enerjiyi temin etmek, yeterli derecede alamadığını düşündüğü vitamin ve mineralleri alarak bağışıklık sistemini güçlendirmek, dengeli ve sağlıklı beslenemediği durumlarda vücudunun ihtiyaçlarını karşılamak gibi pek çok amaçla takviye edici gıdalara başvuruyor. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Samet Serttaş, gıda takviyeleri ile ilgili bilgiler verdi…
Gıda takviyeleri ne işe yarıyor, neden ihtiyaç duyuluyor?
Günümüz dünyasında değişen yaşam ve çalışma koşullarıyla birlikte beslenme alışkanlıklarımız da değişti. Şehir insanının tempolu yaşam tarzı, geleneksel besleyici yemeklerimizin istediği uzun yemek hazırlama süreçleri için zaman bulamamak veya kısıtlı zamanlarında çiftlerin yemek hazırlamak yerine başka aktivitelerle zaman geçirmeyi tercih etmesi; evde daha az yemek pişirilmesine ve beslenme sorunlarına yol açıyor. Bunun yanında besleyici özelliği yüksek gıdaların fiyatlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek olması, kaliteli besinleri içeren gıdalara erişimi zorlaştırıyor. Tüm bu handikapları ortadan kaldırmak maksadıyla kullanımı kolay, fiyatı görece uygun ürünler olarak besin takviyeleri dünyada kabul görmüş bir sektör olarak yerini aldı.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Gıda takviyelerini kimler kullanmalı, kimler kullanmamalı?
Gıda takviyeleri sağlıklı tüm bireyler tarafından kullanılabilir. Herhangi bir hastalığı olan kişiler gıda takviyeleri ile hastalık süreçlerinde yaşadığı komplikasyonları azaltmak isterse burada bir doktor tavsiyesi alması yerinde olur. Aynı şekilde, hamilelerin de beslenme düzenlerinin takibinde olduğu gibi bir hekim kontrolünde ürünleri kullanmalarında fayda vardır.
Gıda takviyelerinin kullanım dozu ve şekli nasıl olmalıdır?
Gıda takviyeleri mevzuatı gereği kullanım dozu belirtilerek satılmalıdır. O yüzden tüketiciler bekledikleri sağlık faydasını görebilmek için mutlaka etiket üzerinde belirtilen miktarlarda kullanmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte ürüne hangi bileşenden ne kadar eklenmesi gerektiği detaylı olarak sınırlandırılmıştır.

DOĞRU KULLANIM ÖNEMLİ

Bilinçsiz kullanımın organlara verebileceği zararlar nelerdir?
Gıda takviyeleri pazarının büyümeye başlaması ile beraber bu alanda uzman olmayan isimlerin konu ile ilgili korku verici açıklamalar yaptıklarını biz de gözlemliyoruz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var, bu ürünler gıdadır, konsantre formunda besinlerdir. Bir ilaç gibi yan etkileri ne olacak, organa ne zarar verecek gibi düşünmemek lazım. Nasıl ki aşırı beslenme obeziteye yol açıyorsa bu ürünlerin etiketinde yer alan kullanım şeklinin dışına çıkmak veya aynı bileşenleri içeren benzer ürünlerden fazla tüketmek benzer bir sonuç doğuracaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Takviye gıdaları abartmayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA