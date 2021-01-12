Takviye gıdaları abartmayın

İnsanlar; normal beslenmeyi takviye etmek, tempolu yaşamlarında ihtiyaç duydukları ilave enerjiyi temin etmek, yeterli derecede alamadığını düşündüğü vitamin ve mineralleri alarak bağışıklık sistemini güçlendirmek, dengeli ve sağlıklı beslenemediği durumlarda vücudunun ihtiyaçlarını karşılamak gibi pek çok amaçla takviye edici gıdalara başvuruyor. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Samet Serttaş, gıda takviyeleri ile ilgili bilgiler verdi…
Gıda takviyeleri ne işe yarıyor, neden ihtiyaç duyuluyor?
Günümüz dünyasında değişen yaşam ve çalışma koşullarıyla birlikte beslenme alışkanlıklarımız da değişti. Şehir insanının tempolu yaşam tarzı, geleneksel besleyici yemeklerimizin istediği uzun yemek hazırlama süreçleri için zaman bulamamak veya kısıtlı zamanlarında çiftlerin yemek hazırlamak yerine başka aktivitelerle zaman geçirmeyi tercih etmesi; evde daha az yemek pişirilmesine ve beslenme sorunlarına yol açıyor. Bunun yanında besleyici özelliği yüksek gıdaların fiyatlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek olması, kaliteli besinleri içeren gıdalara erişimi zorlaştırıyor. Tüm bu handikapları ortadan kaldırmak maksadıyla kullanımı kolay, fiyatı görece uygun ürünler olarak besin takviyeleri dünyada kabul görmüş bir sektör olarak yerini aldı.
DOKTORUNUZA DANIŞIN
Gıda takviyelerini kimler kullanmalı, kimler kullanmamalı?
Gıda takviyeleri sağlıklı tüm bireyler tarafından kullanılabilir. Herhangi bir hastalığı olan kişiler gıda takviyeleri ile hastalık süreçlerinde yaşadığı komplikasyonları azaltmak isterse burada bir doktor tavsiyesi alması yerinde olur. Aynı şekilde, hamilelerin de beslenme düzenlerinin takibinde olduğu gibi bir hekim kontrolünde ürünleri kullanmalarında fayda vardır.
Gıda takviyelerinin kullanım dozu ve şekli nasıl olmalıdır?
Gıda takviyeleri mevzuatı gereği kullanım dozu belirtilerek satılmalıdır. O yüzden tüketiciler bekledikleri sağlık faydasını görebilmek için mutlaka etiket üzerinde belirtilen miktarlarda kullanmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte ürüne hangi bileşenden ne kadar eklenmesi gerektiği detaylı olarak sınırlandırılmıştır.
DOĞRU KULLANIM ÖNEMLİ
Bilinçsiz kullanımın organlara verebileceği zararlar nelerdir?
Gıda takviyeleri pazarının
büyümeye başlaması
ile beraber bu alanda
uzman olmayan isimlerin
konu ile ilgili korku verici
açıklamalar yaptıklarını
biz de gözlemliyoruz. Bir
kez daha hatırlatmakta
fayda var, bu ürünler gıdadır,
konsantre formunda
besinlerdir. Bir ilaç
gibi yan etkileri ne olacak,
organa ne zarar verecek
gibi düşünmemek lazım.
Nasıl ki aşırı beslenme
obeziteye yol açıyorsa bu
ürünlerin etiketinde yer
alan kullanım şeklinin
dışına çıkmak veya aynı
bileşenleri içeren benzer
ürünlerden fazla tüketmek
benzer bir sonuç
doğuracaktır.