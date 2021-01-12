Evde doğal yollarla Uçuğa ne iyi gelir, ne kurutur? Dudak uçuğu nasıl geçer? İşte bitkisel tedavi yöntemleri...

Yaygın olarak görülen viral bir cilt enfeksiyonu olan uçuk, dudaklarda görülebileceği gibi dilde ya da diş etlerinde ve yanakların iç kısımlarında oluşabilir. Kişilerin yaşamını zorlaştıran dudak uçukları vücudun diğer alanlarında oluşan uçuklara oranla daha az ağrı hissine neden olurlar. Peki, uçuğa ne iyi gelir? Uçuk nasıl geçer? Uçuk tedavisi nasıl olur? İşte yanıtları…

DUDAKTA UÇUK NASIL GEÇER?

Dudakta oluşan uçuklar için uygun kremler kullanılarak kısa sürede tedavi edilebilir. Kuru ve kabuklu olduklarında bulaşıcı özelliklerini kaybeder ancak uçuktan iltihap akması durumunda kolaylıkla bulaşabilir. Cinsel ilişkide oral seks uçuğun ağzın içine yayılmasına neden olabilir. Uçuğa ne iyi gelir sorusuna ek olarak probiyotik tüketimi, C vitamini içeren besinler, çinko ve E vitamininden zengin besinlerin tüketimini önerebiliriz. Ayrıca doğal ürünlerde uçuk tedavisinde etkili sonuçlar gösterir. Bu yöntemler yardımı ile cilt sağlığınız iyileşebilir ve uçuk sorunundan kurtulabilirsiniz.

UÇUĞA NE İYİ GELİR?

Dudakta uçuk pek çok kişinin şikayet ettiği bir sorundur. Ancak uçuk tedavisi için doğal yoları deneyerek iyileştirebilir ve oluşumlarını durdurabilirsiniz. İşte dudak uçuklarına iyi gelen bitkisel krem ve doğal ev ilaçları…

SARIMSAK: Sarımsak doğal antibiyotik etkisi ile uçuğa sürüldüğünde hızla etkileşime girer. Sarımsağı ortadan bölerek günde 3-4 kere sürebilirsiniz.

CEVİZ: Yeşil ceviz kabuklarını ezerek krem haline getirebilir ve uçuğa sürerek iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

NANE YAĞI: Dudak uçuklarının tedavisinde kullanılan etkili yöntemlerden biri de nane yağıdır. Ciltteki kaşıntı ve yaralara iyi gelen nane yağı uçuğa da iyi gelecektir. Ayrıca nemlendirerek acı hissi ve yanmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

SİRKE: Mikrop öldürücü özelliği ile birçok alanda kullanılan sirke uçuk tedavisinde de oldukça etkilidir. Uygulandığında hemen etki eder ve uçuğun acısını yok eder. Sirkeyi tek başına kullanabileceğiniz gibi balla karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Pamuk ile uçuğun bulunduğu yere hafifçe sürmeniz yeterlidir.

SÜT: Süt uçuğun tedavisinde kullanabilecek doğal ürünler arasında yer alır. Buzdolabınızdan soğuk sütü çıkarın ve temiz bir bez ya da pamuğa bir miktar dökerek uçuk olan bölgelere sürebilirsiniz.

ALOE-VERA VE DOMATES: Öncelikle bir miktar domates suyunu sürerek hijyenik bir alan oluşturun ardından aloe vera jelini uygulayarak uçuğun iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

KANTARON YAĞI: Kantaron yağı yanık ve yara izlerini tedavi edici özelliğinin yanı sıra uçuklar için güçlü etkiler sağlar. Uçuğun hızlı bir şekilde geçmesini isteyenler kantaron yağını kullanabilirler. Günde 2-3 kere uygulamanızda bir sakınca bulunmaz.

ISIRGAN OTU: Isırgan otunu iyice ezin ve krem kıvamını aldığında uçuğun üzerine sürebilirsiniz.