Kan verdikten sonra morarma niye olur? Kan verdikten sonra kolda morarma nasıl geçer?

Kendinizi halsiz hissettiğinizde veya sağlığınızı kontrol altına almak amacı ile doktora başvurduğunuzda doktor kan testi isteyebilir. Bu kan testleri sonrası bazı şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bazı durumlarda kan verdikten sonra kolda morluk meydana gelebilir. Sizler için kan verdikten sonra kolda oluşan morarma ile ilgili detayları derledik. Kan verdikten sonra kolda morarma nasıl geçer? İşte detaylar…

KAN VERDİKTEN SONRA KOLDA MORARMA

Kişinin kan vermesi sonucunda kolda morarma gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum kişiye bağlık olarak da ortaya çıkabilir ya da hastanede uygulanan işleme bağlı olarak da kendini gösterebilir. Kişiye bağlı sebeplerden biri kan alınan koldan ağır eşya kaldırmaktır. Bu nedenden dolayı kan verdikten sonra ağır eşyalar kaldırmamalısınız ve kanın alındığı kısma bir süre dokunmamalısınız.

Hastanede ise damar yolu açmak için kişinin damarı ince olduğu için zorlanılabilir. Bu durumdan dolayı morarmalar söz konusu olabilir. Koldaki morarma çok önemli bir durum teşkil etmese de bazı durumlarda önemli sorunları tetikleyebilir. Böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilir. Kan verdikten sonra kolda morarma durumu bebeklerde, zayıflarda, damarı ince olan kişilerde daha çok görülmektedir.

KAN VERDİKTEN SONRA KOLDA MORARMA NASIL GEÇER?

Kanı vermenizin ardından dışarıya akan kan kısa bir sürede duracaktır. Bu kanı daha hızlı durdurmak için ise size verilmiş olan pamuğu damarın üstüne bastırarak tutmanız gerekmektedir. Kolunuzu kan verdikten sonra yanlış bir şekilde hareket ettirmenizden kaynaklı olarak oluşan morluklar kısa sürede geçecektir. Eğer kolunuzda oluşan morluk geçen saatlerin ardından hala düzelmediyse vakit kaybetmeden doktora gitmelisiniz. Çünkü geçmeyen morlukların sebebi iltihap kapmasından dolayı olabilir.

KAN VERDİKTEN SONRA KOLDA MORARMA NE ZAMAN GEÇER?

Kan tahlili yaptırdıktan sonra, kan verdiğiniz kolda oluşan morluk genelde kısa bir sürede geçmektedir. Bazı durumlarda bu süre daha uzun da olabilir. Ancak kan verdikten sonra kolunuzda oluşan morluklar hala geçmiyorsa en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır.

KAN ALDIRDIM KOLUM ŞİŞTİ NE YAPMALIYIM?

Kan aldırdıktan sonra damarınızın ince olması sebebi ile morluk ve şişme meydana gelebilir. Bu durumlar birçok kişide görülmektedir. Yani kan aldırdıktan sonra oluşan şişlik ve morluklar anormal bir durum değildir. Kolunuzun şişmesinin nedeni ise; kan verdikten sonra ağır eşya kaldırıp kolunuzu yanlış hareket ettirmenizdir. Bu yüzden kan verdiğiniz kolunuza fazla baskı uygulamayın ve ağır eşya kaldırmadan hareket ettirin. Bu durum kısa bir süre içerisinde şişlik kendiliğinden geçecektir. Uzun süre şişlik durumu karşısında doktora görünmelisiniz.

KAN VERDİKTEN SONRA OLUŞAN YAN ETKİLER