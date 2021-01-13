Kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi? Hamilelikte kasık ağrısı ne zaman başlar, nasıl geçer?

Hamileliğin dördünce ve beşinci haftasında kasık ağrıları meydana gelmektedir. Bunun nedeni ise embriyonun artık rahmin iç duvarına geçmesidir. Bu yüzden kasık sancısı hamilelik belirtisi olabilir. Ancak, her kasık sancısının sebebi gebelik değildir. Hamile olup olmadığınızdan emin olmak için öncelikle test yapmalısınız. Eğer sonuç pozitif ise yaşadığınız kasık sancısı olağan bir durumdur.

İLİŞKİDEN HEMEN SONRA KASIK AĞRISI HAMİLELİK BELİRTİSİ Mİ?

Cinsel ilişkiye girdikten sonra oluşan kasık ağrısının birçok nedeni bulunmaktadır.

Kas çekilmesi

Orgazm

Tahriş olma

Vajinal bölgede kuruluk olması nedeni

Bulaşıcı hastalıklar

İlişkiye girmeye hazır hissetmeme

Kasılma

KARINDA ŞİŞLİK HAMİLELİK BELİRTİSİ Mİ?

Karnınızda inmeyen şişlik meydana geldiyse bu erken hamilelik belirtisi olabilir. Çünkü erken hamileliğin belirtileri içinde karın bölgesinin alt kısmında şişlik de yer almaktadır. Ama bu şişlik gaz veya başka bir şey de olabilir. Kesin bir sonuca ulaşmak için Kadın Doğum Uzmanına gitmelisiniz veya da gebelik testi yaptırmalısınız. Ancak, karında şişlik hamilelik belirtileri arasında bulunmaktadır.

ADET OLACAKMIŞ GİBİ AĞRI

Erken hamilelik döneminin ağrıları adet kramplarına yakındır. Embriyo implantları ve uterus uzaması ile kramplar hamilelik döneminde uzun sürebilir. Bu ağrılar aynı zamanda baş ağrısını ve sırt ağrısını da tetiklemektedir.

ADET ÖNCESİ LEKELENME HAMİLELİK BELİRTİSİ Mİ?

Hamilelik döneminde kanamanın meydana gelmesi hafif bir leke olarak görülmektedir. Bu durum birçok uzman tarafından hamileliğin başlangıcı olarak belirtilmektedir. Çünkü adet öncesi lekelenme adet kanamasından farklı olmaktadır. Bu yüzden de hamilelik belirtileri arasında yer almaktadır.

HAMİLE OLUP OLMADIĞIMI NASIL ANLARIM?

Hamilelik döneminin ilk belirtileri arasında östrojen ve progesteron hormonları artmaktadır. Kişilerin hamile olup olmadığını anlamaları için birçok belirti bulunmaktadır. İşte, hamile olup olmadığınızı anlamak için belirtileri şunlardır:

Adet gecikmesi,

Göğüsün büyümesi,

Göğüsün ağrıması,

Akıntı,

Baş dönmesi,

Yorgunluk,

Sürekli uyumak,

Mide problemi,

Sindirim problemi,

Ciltte oluşan problemler,

Kabızlık,

Baş ağrısı,

Mide bulantısı,

Koku hassasiyeti,

Kasık ağrısı gebelik belirtileri arasında yer almaktadır.

Ancak, bu belirtilerden birine bile sahipseniz bu kesin olarak hamile olduğunuz anlamını taşımamaktadır. Hamile olup olmadığınızı anlamak için idrar testi ve kesin sonuç için kan testi yaptırabilirsiniz. İdrar testi evde uygulanabilir, kan testi ise hastanelerde yapılmaktadır.