Maya maskesi ne işe yarar, gençleştirir mi? Maya maskesi lekelere iyi gelir mi?

Maya maskesi son zamanlarda oldukça popüler olmaya başladı. Daha çok hamur işlerinde kullanılmakta olan maya, çok eskilerden beri cilde ve saça da maskesi yapılarak da kullanılıyor. Bakım kürü olarak tercih edilen maya maskesinin hücre yenileyici özelliği olmasından dolayı cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle sivilce ve akne tedavilerinde başarı sağlamaktadır.

MAYA MASKESİ NE İŞE YARAR?

Maya günümüzde daha çok mutfakta kullanılıyor olsa da cilde ve saça birçok faydası bulunmaktadır. İşte, maya maskesi faydaları:

Ölü hücreleri temizler,

Cildi yeniler,

Kırışıklıkları kapatır,

Sivilceye iyi gelir,

Akneye iyi gelir,

Cilt lekelerini yok eder,

Cildin yağ oranını dengeler,

Egzamaya iyi gelir,

Yaşlanmayı geciktirir,

Nem kazandırır,

Siyah noktaya iyi gelir,

Cildi besler,

Göz altı kırışıklıklarına iyi gelir,

Deri döküntüsüne iyi gelir,

Renk eşitsizliğini giderir,

Cildi pürüzsüzleştirir,

Cildi canlandırır.

MAYA MASKESİ NASIL YAPILIR?

Gördüğünüz gibi maya maskesinin cilt üzerinde birden fazla olumlu etkisi bulunmaktadır. İşte, maya maskesi tarifi…

TARİF 1 İçin Malzemeler:

1 kutu yaş maya,

1 çay kaşığı limon suyu,

Yarım bardak su,

Buz.

Öncelikle limon suyunu alarak yüzünüzü silin ve pisliklerden arındırın. Daha sonra kurulayın. Suyu ve yaş mayayı alarak tahta kaşık yardımı ile karıştırın krem şekline gelsin. Hazırladığınız karışımı göz kenarına ve ağız bölgesine değdirmeden bütün yüzünüze uygulayın. Sürme işleminizi tamamladıktan sonra yüzünüzü tülbent ile ya da gazlı bezle kapatın. Bir havluyu sıcak su yardımı ile ıslatın yüzünüze koyun. Havlunun sıcaklığı geçince tekrar sıcak suyla ıslatın ve yüzünüze koyun. Bu işlemi beş kez yapın. İşlemi tamamladıktan sonra yüzünüzü yıkayın. Daha sonra elinize buz alın ve buzu yüz ile boyun bölgenize süre süre masaj yapın. Bu maskeyi ayda bir kere yapabilirsiniz.

TARİF 2 İçin Malzemeler:

Cilt lekelerini azaltmak için

1 yemek kaşığı su,

1 çay kaşığı karbonat,

1 çay kaşığı yaş maya.

İlk olarak kullanacağınız yaş mayayı suda eritin. Erittikten sonra karışımın içine karbonatı ekleyip karıştırın. Bu kürü yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Yüzünüzde on dakika bekleyin. Daha sonra yüzünüzü yıkayın.

BALLI MAYA MASKESİ İÇİN MALZEMELER

20 Gram yaş maya

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı un

Bu malzemeleri kaynamış süt ile karıştırın. Yüzünüze uygulayın. Maskeyi ortalama 15-20 dakika bekletin. Ardından soğuk su ile yüzünüzü yıkayın.

SÜTLÜ MAYA MASKESİ İÇİN MALZEMELER

Cildin nem dengesini korumak için oldukça yararını göreceksiniz.

1 Yemek kaşığı maya ile 1 yemek kaşığı sütü karıştırın. Krem haline gelince bu karışımı yüzünüze uygulayın. Ortalama 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yüzünüzü yıkayın.

LİMONLU MAYA MASKESİ İÇİN MALZEMELER

Cildin pürüzsüz görünmesinde etkilidir. Akneye iyi gelir. 1 yemek kaşığı yaş mayayı, 1 tatlı kaşığı limon suyu ile karıştırıp yüzünüze sürünüz. Bu karışımda yine yüzünüzde ortalama 15-20 dakika durabilir. Ardından yüzünüzü yıkayınız.

KURU MAYA MASKESİ NASIL YAPILIR?

1 Paket kuru maya

1 yemek kaşığı ılık su

2 yemek kaşığı limon

Mayayı ılık su ile karıştırmaya başlayın ve eriyene kadar bekleyin. Maya eridikten sonra kabaracak. Kabardığını gördüğünüzde ise limon suyunu ilave edin. Karışımı temiz cildinize sürerek uygulayınız. Cildinizde 15 dakika bekletin ardından cildinizi ılık su ile bolca yıkayın. Bu karışımı on günde bir yapabilirsiniz.

KARMA CİLTLER İÇİN YAŞ MAYA MASKESİ TARİFİ

1 Yemek kaşığı süt

1 Yemek kaşığı yaş maya

Bu iki malzemeyi karıştırın. Daha sonra cildinize sürün. Cildinizde bu karışım kuruyacak. Kurumuş maskeyi peeling şeklinde cildinizden çıkarın ve yüzünüzü yıkayın.

SİVİLCELER İÇİN MAYA MASKESİ TARİFİ

2 Yemek kaşığı yaş maya

1 Yemek kaşığı ılık su ya da süt

Kasenin içine yaş mayayı ve suyu koyun. Mayayı eritin. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı da cildinizde sivilce olan bölgenize sürün. Yüzünüzde kuruyunca ılık su ile yüzünüzü yıkayın.

MAYA MASKESİ LEKELERE İYİ GELİR Mİ?

Cildinizde oluşan lekeler için karbonat ve maya maskesi iyi gelmektedir. Fakat, her üründe olduğu gibi cildinizde meydana gelen lekelerin tedavisinde de maya maskesini düzenli kullanmalısınız. Ancak öyle faydasını görürsünüz. İlk başlarda haftada iki kere, birkaç hafta geçtikten sonra ise haftada bire düşürerek bu maskeyi uygulayın.

MAYA MASKESİ İYİLEŞTİRİR Mİ?

Maya maskesi cilde ve saça yarar sağlarken aynı zamanda kişinin cildinde meydana gelen egzama ve daha birçok cilt hastalıklarını hafifleten doğal bir yöntemdir.