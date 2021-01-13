Sarımsak tansiyonu düşürür mü? Tansiyon yükselince sarımsak yenir mi?

Birçok hastalığa iyi gelen sarımsak tansiyon konusunda da faydalı bir besin türü mü? Sarımsak tansiyonu düşürür mü? Bu konuyu biz de ele aldık. Tansiyon yükselince sarımsak yenir mi? Beraber inceleyelim.

SARIMSAK TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ, YÜKSELTİR Mİ?

Sarımsağı düzenli olarak tüketirseniz, tansiyonunuzu dengeleyerek düşürebilir. Ama sürekli kullanıma bağlı olarak yan etki bırakabilir. Sarımsağın içerisindeki güçlü maddeler insan sağlığına yarar sağladığı gibi fazla kullanıma bağlı olarak zarar da verebilir. Tansiyon hastaları sarımsağı kullanmadan önce uzman bir doktora danışmaları gerekir.

SARIMSAK HANGİ HASTALIKLARDA YARARLIDIR?

Salgın,

Kanser,

Damar rahatsızlıkları,

Çocuk felcine,

Kalp krizini engeller,

İştah açar,

Sindirimi kolaylaştırır,

Yaraları iyileştirir,

Bağırsak gazlarına iyi gelir,

Cinsel isteği arttırır,

Saç dökülmesini azaltır,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Gribe ve nezleye iyi gelir,

Kolesterole iyi gelir,

Kan dolaşımını hızlandırır,

Kan şekerini düşürür,

Kanserden korur.

SARIMSAK TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?

Sarımsak, ortalama beş bin yıldan beri yemeklerde kullanılmaktadır. Tat veren sarımsak birçok hastalığa şifa olarak da bilinir. Sarımsağın içinde %84 su, %13.38 organik madde, %1.53 inorganik madde yer almaktadır. Ayrıca germanyum, çinko, A, B1, C vitaminleri, otuz üç çeşit kükürt, on yedi aminoasit bulunmaktadır. Antibiyotik olarak kullanılmakta olan sarımsak kalp hastalıklarına, kalp krizine, felce ve damar tıkanıklığına iyi gelmektedir. Uzmanlar tarafından yapılmış olan araştırmalar sonucunda sarımsakta bulunan allicin maddesinden kaynaklı olarak kan basıncını etkiler ve tansiyonu düşürür. Bu yüzden birçok uzman günde en az 2 en fazla 4 diş sarımsak yenmesini tavsiye etmektedir.

TANSİYON İÇİN SARIMSAK NASIL KULLANILIR?

Sarımsakta bulunan allicin maddesi, sarımsak tozunda oldukça azdır. Bundan dolayı yemeklerde kullanmış olduğunuz sarımsak tozu yalnızca kişiye tat vermektedir. Sağlık açısından hiçbir yararı olmamaktadır. Sarımsaktan yararlanmak için bütün halinde yemenizde fayda vardır.

TANSİYONU EN HIZLI NE DÜŞÜRÜR?

Yükselmiş olan tansiyonunuzu en hızlı bir şekilde düşürmek için birkaç yöntemi uygulayabilirsiniz. Bunlar; sarımsak, kekik, yoğurt ve ayrandır.

TANSİYON YÜKSELİNCE NE YAPMAK GEREKİR?

Tansiyonuz bir anda yükseldiyse, yükselen tansiyonu düşürmek için soğuk su yöntemi oldukça etkili bir rol oynamaktadır. Kendinizi çok kötü hissetmiyorsanız soğuk su ile duş almak iyi gelecektir. Ya da limonlu su içmek yükselen tansiyonunuzu dengeleyecektir.

SARIMSAK YEDİKTEN SONRA HALSİZLİK

Vücut için birçok yararı olan sarımsak aynı zamanda antibiyotik olarak da kullanılmaktadır. Çünkü birçok rahatsızlığa iyi gelerek tedavi etmektedir. Ancak, sarımsağın fazla tüketimi sonucunda baş ağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi durumlar söz konusu olabilir.