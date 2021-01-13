Son dakika haberi: Aşı yaptıran profesörden kritik açıklama: Koronavirüs geçirenler aşı yaptıracak mı?

HİÇBİR SAKINCA YOK

Prof. Dr. Gerek, "Bir kişi eğer 4-5 aylık zaman diliminden önce hastalığı geçirmiş ise, aşı yapılmasında hiçbir sakınca yok. Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, kendisine 14 gün arayla iki doz aşının yapıldığını hatırlattı. Prof. Dr. Gerek, belli bir zamanın geçmesi üzerine antikor düzeyine bakıldığını ifade ederek, "Aşı anlamında koruyucu düzeyde bir antikora sahip olduğum ortaya çıktı. Aşı olduktan sonraki dönemde de maske, mesafe ve temizlik ile tedbirli yaşamımı devam ettirdim. Antikorum olmasına rağmen hala aynı şekilde kendimi koruyacak biçimde yaşamaya devam ediyorum. Aşı uygulandıktan sonraki dönemde de aşının yapıldığı alan dahil olmak üzere herhangi bir yan etki hissetmedim. Aşıyla ilgili herhangi bir semptom yaşamadım" diye konuştu.