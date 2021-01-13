Türkiye'deki aşı uygulamalarıyla ilgili önemli açıklama!

"5 AŞI POLİKLİNİĞİNDE GÜNDE 500-1000 VATANDAŞA AŞI YAPILABİLECEK"

Sağlık çalışanlarının ardından vatandaşların aşılanmasında da bölgeye hizmet verecek büyük bir hastane olduklarını anlatan Prof. Dr. Gönen, bunun için de 5 aşı polikliniği açacaklarını ve mesai saatleri içinde günlük ortalama 500 ila 1000 kişiyi aşılayabilecek kapasitede çalışabileceklerini belirtti. Prof. Dr. Gönen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii ki aşı yapıldıktan sonra hasta hemen gönderilmeyecek. En az 10-15 dakika bekletilecek. Acil komplikasyonu olup olmadığı, alerji olup olmadığı gibi durumlar için gözlem altında tutulacak. Buradan şunu söylemek istiyorum mart ayından bu yana hem ülkemiz, hem dünya, yüzyılın salgını ile mücadele ediyor. Bu salgınla baş etmenin yegane yolu aşılamadır. Çok kayıplarımız oldu, 120 bin sağlık çalışanı Kovid'e yakalandı, 363 sağlık çalışanını kaybettik. Hala da kaybetmeye devam ediyoruz. Böyle bir durumda (aşı olmadan) sürü bağışıklığı gelişmesi için yıllar gerekiyor. Burada sürü bağışıklığın oluşturacak elimizdeki yegane silah aşı. Biz Kovid'in ne yaptığını her gün görüyoruz. Hangi dramlara yol açtığını, hangi hayatları kararttığını her gün yaşıyoruz marttan beri. İlaçların da milyonda bir yan etkisi olabilir ama burada milyonda bir yan etkiyi ön plana çıkararak insanların aşı konusunda kafalarını karıştırmanın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum."