Varis çorabı ne işe yarar? Varis çorabı ne kadar süre kullanılmalı?

Varis çorabı, ağrısı ve şişliği olan kişilere doktor tarafından önerilen ve ağrıları hafifletmek amacı ile kullanılan özel bir çoraptır. Yapılan çalışmalar sonucunda varis çoraplarının, ağrıları azalttığı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda varis çorapları hücreleri yıkayan sıvının akışını ve lenf akışını iyileştirmektedir. Sizler için Varis çorabı ne işe yarar? ve Varis çorabı ne kadar süre kullanılmalı? sorularının yanıtlarını detaylandırdık. İşte yanıtlar…

VARİS ÇORABI NE İŞE YARAR?

Varis çorabının rahatlatıcı etkisi vardır, kan dolaşımını düzenler. Bacakta oluşan ağrı, ağırlık ve şişlik gibi sorunları azaltıyorsa kullanımın yararlı olduğunun belirtisidir. Yani, bacaklarda ve ayak bileklerinde olan kan akımı yetersiz kaldığında meydana gelen şişliği en aza indirerek kişiye rahatlık sağlar.

VARİS ÇORABI NE KADAR SÜRE GİYİLMELİ?

Damarlarınızın rahatlığını sağlamak için kullandığınız varis çoraplarınızı bazı durumlarda birkaç yıl süre ile bazı durumlarda da ömür boyu kullanmak gerekmektedir. Doktorunuz varis çorabını damar trombozundan dolayı tavsiye ettiyse varis çorabını en az olarak iki sene boyunca kullanmanız gerekmektedir.

AMELİYAT SONRASI VARİS ÇORABI GECE GİYİLİR Mİ?

Varis çorabı ameliyatlı ameliyatsız fark etmez sabah giyilip gece çıkarılması gerekmektedir. Ancak, varis çorabından fayda görmek istiyorsanız bir gün giyip üç gün giymemezlik yapmayınız. Çünkü ne kadar düzgün kullanırsanız o kadar faydasını görürsünüz.