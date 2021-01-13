Varis nedir, neden olur? Varis tedavisi nasıl yapılır?

Varis farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan, daha çok bacaklarda görülen rahatsızlık türlerinden biridir. Varisin ilerlemesinden dolayı damarlar mavi veya koyu mor rengi alır ve şişerek genişler. Bu yüzden varis bacakta ağrı, şişme, kramp, cilt kuruluğu gibi rahatsızlıklara sebep olur. Varis üç farklı çeşitte görülmektedir. Bunlar büyük varisler, orta boy varisler ve kılcal varislerdir. Büyük varisler 4-15 mm'dir. Orta boy varisler 2-4 mm'dir. Kılcal varisler ise 1-2 mm'dir. Sizler için varis nedir, neden olur? Konusunu ele aldık. Varis tedavisi nasıl yapılır?

VARİS NEDİR?

Varis derisinin hemen altında görülen, şişmiş ve bükülmüş damarlar olarak tanımlayabiliriz. Varis, genellikle baldır ve uyluğun iç kısmında görülmektedir. Toplardamarlar deri altında mavi, mor renkte genişlemiş olarak ortaya çıkar. Damarın genişlemesi sonucunda şişlikler meydana gelir. Ancak daha sonra varis artar ve damar çatlakları meydana gelir. Varis olan damarda pıhtı olursa bacakta şiddetli ağrı söz konusu olur.

VARİS NEDEN OLUR?

Varisin oluşmasında etken gösterilen birçok sebep bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı; gebelik, obezite, ayakta çok durmak, kadınlık, doğum kontrol hapları, dar giyinmek, kabızlık ve yaşlılıktır. Bu durumlar varisin meydana gelmesini sağlar. Toplardamarın kapakçığında meydana gelen yetmezlik sebebi ile de varis oluşur. Zaman ilerledikçe varis genişlemeye devam eder. Bu durumlarda ağrıya yol açabilir.

VARİS BELİRTİLERİ NELER?

Bacakta mavi ve mor şişliklerin oluşması,

Ağrı,

Bacakta oluşan ağırlık,

Bacakta şişliğin olması,

Bacakta uyuşukluğun olması,

Kaşınma.

VARİS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Varis tedavisinde en çok kullanılan yöntem varisli olan damarların çıkarılmasıdır. Ancak bu durumda iyileşme süreci uzun sürmektedir. Diğer kullanılan bir diğer yöntem ise damarın içine köpük vermektir. Ama bu durumda kesin çözüm değildir varis tekrarlayabilir. Lazerle yapılan tedavi de ise damarın içine katater yerleştirilir. Lazerden ışın gönderimi yaparak damar yakılır. Bu sırada ısı oluşarak damar yanar. Bu tedavi yönteminde lokal anestezi yapılmaktadır. Kişi aynı güç içinde hastaneden taburcu edilir.

VARİS ÇORABI NASIL KULLANILIR?

Varis çorabını düzenli olarak kullanmalısınız. Çorabı uyanınca yataktan kalkmadan giymelisiniz. Fakat çorabı özenle giymelisiniz. Çorapların katlanmaması ve kıvrılmaması gerekmektedir. Eğer böyle bir sonuç ile karşılaşırsanız bu durum pozitif bir yanıt vermez. Faydasını da görmezsiniz. Düzenli olarak bir süre kullanmanızın ardından ağrılarınız da hafifleme hissediyorsanız doğru kullandığınızın bir göstergesidir.

VARİS KREMİ

Bacaklarda meydana gelen varisler ağrıya, kramplara ve kasılmalara neden olmaktadır. Çoğu hastanın şikayeti estetik görünümden kaynaklı olarak bacaklarda meydana gelen damarların görünmesidir. Bu gibi durumlarda birçok hasta ameliyatı değil de varis kremini tercih etmektedir. Çünkü daha kolay ve pratik bir çözüm gibi görünmektedir. Ancak varis kremleri ağrıları hafifletir ama damarların görüntüsünü yok etmez. Bu yüzden varis kremi kullanmak yerine zaman kaybetmeden tedaviye başlamanız sizler için daha sağlıklı ve yararlı olacaktır.

VARİS İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Eğer varisten kaynaklı bir problem yaşıyorsanız hastanenin kalp damar cerrahisi polikliniklerinden randevu almanız gerekmektedir.

VARİS AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Elma sirkesi,

Kırmızı biber,

Zeytinyağı,

Sarımsak,

Maydanoz suyu,

Balık,

Zencefil,

Sarı kantaron,

Ekinezya,

Guggul,

At kuyruğu çayı,

At kestanesi,

Hamamelis,

Adaçayı,

Çoban püskülü,

Kırmızı üzüm,

Kekik,

Kivi,

Asma yaprağı,

Rezene,

Yaban mersimi,

Bal,

Fındık yaprağı,

Koyun otu,

Kırmızı lahana,

Yeşil çay.

VARİS OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN YAPILACAKLAR