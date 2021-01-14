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aşısıyla ilgili son dakika haberi... Aşılamada rekor hız!

Son dakika! Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı yaptırması ardından rekora gidiliyor. Edinilen bilgiye göre, ’den gelen CoronaVac aşısı dakikada bin kişiye vurularak rekor seviyeye ulaşmış durumda...

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Giriş Tarihi: 14.1.2021 15:32 ABONE OL
Koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika haberi... Aşılamada rekor hız!

Çin'den gelen CoronaVac aşısı dakikada bin kişiye vurularak rekor seviyeye ulaşmış durumda...

Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı olmuştu ve ilk etapta tüm sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlayacağı açıklandı.

Dakikada bin kişiye aşı yapıldığı açıklanırken bu rakam umut verici olarak değerlendirildi. Sabah 08.00 saatinde başlayan ve gece 00.00'a kadar devam edecek olan aşılanmada an itibariyle 173 bin 625 kişiye aşı yapıldı. Aşı hızı böyle giderse Avrupa'dan daha önce biteceği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde gelecek olan 30 milyon doz aşının diğer aşamada olan vatandaşlara uygulanması bekleniyor.

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Koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika haberi... Aşılamada rekor hız!
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