Geçirgen bağırsak sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Neslihan Atagül’ün hastalığı Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi var mı?

Alkol tüketimi, asprin ve bazı ağrı kesicilerin neden olduğu geçirgen bağırsak sendromu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde başrol oyuncusu olan Neslihan Atagül'ün yakalandığı bu hastalığın en sık rastlanan belirtisi ise halsizlik ve yorgunluk. Peki, Neslihan Atagül'ün hastalığı geçirgen bağırsak sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar…

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Sürekli olarak kullanılan bazı ağrı kesici ilaçlar ve aşırı şeker tüketiminin neden olabildiği geçirgen bağırsak sendromu son dönemde Neslihan Atagül'ün hastalığı olarak gündeme geldi. Bağırsak, yüzeyini kaplayan koruyucu bariyerin geçirdiği hasar sonucunda rastlanan bu hastalık çoğu zaman kişilerde kilo kaybına da neden olmaktadır…