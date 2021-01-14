Kanda potasyum yüksekliği ve düşüklüğü neden olur, ne anlama gelir? Kanda potasyum değerleri kaç olmalı?

Potasyum insan yaşamının sağlıklı ve sorunsuz olarak devam etmesi için kıymetli mineraller arasında yer almaktadır. Bu kadar önemli mineral olmasına karşın dikkat edilmesi gereken yönler de vardır. Potasyumun yüksek ya da düşük olması kişide bazı sağlık sorunlarını doğurabilir. Bunun için vücuttaki potasyum dengesini sabit tutmak gerekir. Kanda potasyum yüksekliği ve düşüklüğü neden olur? Kanda potasyum değerleri kaç olmalı? İşte merak edilenlerin yanıtı…

HİPERKALEMİ NEDİR?

Hiperkalemi, kanda bulunan potasyum değerinin normalden daha yüksek olmasına denmektedir. Yani kısaca hiperkalemi, potasyum yüksekliği anlamını taşımaktadır. Hiperkalemi durumunda ise insan sağlığına oldukça zarar vermektedir. Kalp ritim bozuklukları gibi önemli sorunlara neden olabilir.

KANDA POTASYUM YÜKSEKLİĞİ

Potasyum yüksekliği aynı zamanda hiperkalemi olarak da bilinmektedir. Kişinin yaptırmış olduğu testte potasyum değeri yüksek çıktıysa, vücutta bir sorun olduğunun belirtisidir. Ayrıca bu durum hücrelere ve kişinin kaslarına zarar verir. Potasyum yüksekliği genellikle yediklerimizden dolayı ortaya çıkar.

Potasyum yüksekliği aynı zamanda gün boyunca aşırı kahve tüketiminde ve fazla yemek yemekten de artış gösterilebilir. Kanda ortaya çıkan potasyum yüksekliğinin belirtileri ise şunlardır:

Kusma durumu meydana gelebilir,

Yorgunluk, halsizlik olabilir.

Kalp ritmi bozulabilir,

Kalp sağlığını bozabilir,

Elde ve ayakta uyuşma,

Bilinç kaybı,

Kol kası ve bacak kasında oluşan zayıflık.

POTASYUMU YÜKSELTEN YİYECEKLER NELERDİR?

Kuru fasulye,

Tatlı patates,

Pancar,

Kuru erik,

Kuru üzüm,

Avokada,

Karpuz,

Nar,

Ay çekirdeği,

Ispanak

FAZLA POTASYUM VÜCUTTAN NASIL ATILIR?

Yediğimiz besinlerden almış olduğumuz potasyum vücudumuza fazla gelmesi ile birlikte bu durum böbreklerle idrardan atılmaktadır. Böbrekler vücut içerisinde sodyumu tutmak isterler ve bunun için çabalarlar ancak aynı şey potasyum için söz konusu değildir.

KANDA POTASYUM DÜŞÜKLÜĞÜ

Potasyum düşüklüğü kusma, idrar söktürmek için alınan ilaçların fazla kullanılması, böbrek rahatsızlıkları, fazla alkol tüketimi, kabızlık ilacının fazla içilmesi, fazla kahve içilmesinden kaynaklanarak meydana gelmektedir. Potasyum düşüklüğünün belirtileri ise şunlardır:

Güç içinde fazla susama

Kolda ve bacakta uyuşma

Fazla idrara çıkma

Yorgunluk

Halsizlik

Kabızlık

KANDA POTASYUM DEĞERLERİ KAÇ OLMALI?

Yetişkin bir insan vücudunda bulunan potasyumun miktarı 1 Litre kanda 3.6 ile 5.2 milimol aralığında olmalıdır. Kanda olan potasyumun değeri 2.5 mmol/l değerinin altına düşerse kişinin sağlığı için risk oluşturmaktadır.

POTASYUM İÇEREN BESİNLER NELERDİR?