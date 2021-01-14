Lavanta yağı faydaları nelerdir? Lavanta yağının sağlığa faydaları ve iyi geldiği hastalıklar

Lavanta çiçekleri sadece tarlalarda güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda çekici kokuları nedeniyle evlerimizi potpuri şeklinde süslemenin yolunu açar. Birçok kültürde lavanta yağı, gerginliği gidermek ve sinirleri yatıştırmak için bir ruh hali değiştirici olarak bolca kullanılmıştır. Bu nedenle, bugün yaygın olarak çeşitli güzellik ve spa uygulamalarında lavanta yağı kullanımını görebilirsiniz. Peki, lavanta yağının faydaları nelerdir ve lavanta yağı hangi hastalıklara iyi gelir?

Lavanta yağının faydaları çok yönlüdür. Uykusuzluğu tedavi etmek için en iyi doğal ilaçlardan biri olarak lanse edilir. Aynı zamanda antiinflamatuar, antifungal, antidepresan, antiseptik ve antibakteriyel özellikleriyle bilinir. Aromaterapi için en uygun yağdır ve sivilce, yaralar ve eklem ağrılarını tedavi etmek için harikalar yaratır. Aynı zamanda depresyon, migren baş ağrıları, diş ağrıları, burkulmalar ve sinir ağrısına çare olarak kullanılır. Banyo suyuna birkaç damla yağ eklemenin kan dolaşımını hızlandırdığı ve zihinsel sağlığı iyileştirdiği söyleniyor. Ancak lavanta yağını ağızdan almanın zararlı olduğunu unutmayın; sadece cildinize veya saçınıza uygulayabilirsiniz.

İŞTE LAVANTA YAĞININ FAYDALARINDAN BAZILARI:

1. Ağrıyı Giderir

Kasları, eklem ağrısını, burkulmaları ve sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Etkilenen bölgeye lavanta yağıyla masaj yapın. Lavanta yağı, iğnenin yerleştirilmesinden sonra ağrıyı azaltmaya da yardımcı olabilir. Sadece etkilenen bölgeye nazikçe masaj yapın ve sonuçlara dikkat edin.

2. Çeşitli Cilt Bozukluklarını Tedavi Eder

Sivilce, egzama ve kırışıklıklar gibi cilt sorunlarının tedavisinde yardımcı olabilir. Aynı zamanda yaraların, kesiklerin ve yanıkların iyileştirilmesinde gerekli olabilecek yara dokularının oluşmasına yardımcı olur. Lavanta ayrıca böcek ısırıklarını ve kaşıntılı deriyi iyileştirmeye de yardımcı olabilir.

3. Saçınızı Sağlıklı Tutar

Lavanta yağı bitleri, bit yumurtalarını ve sirkeleri öldürmeye yardımcı olur. Yapılan bir araştırmaya göre lavanta, saç dökülmesini tedavi etmede etkili olabilir ve sadece yedi aylık tedaviden sonra saç büyümesini yüzde 44'e kadar artırabilir. Kullanın ve sonuçları kendiniz görün.

4. Sindirimi Geliştirmeye Yardımcı Olur

Bu yağ, bağırsağınızın hareketliliğini uyarmaya yardımcı olur ve mide ağrısı, hazımsızlık, kolik, kusma ve ishali tedavi etmeye yardımcı olabilecek safra ve mide sularının üretimini uyarır. Bu tür birçok hastalığı uzak tutabilir.

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5. Solunum Bozukluklarını Giderin

Lavanta yağı, soğuk algınlığı ve grip, boğaz enfeksiyonları, öksürük, astım, boğmaca, sinüs tıkanıklığı, bronşit, bademcik iltihabı ve larenjit gibi solunum problemleriyle mücadeleye yardımcı olabilir. Boynunuza, göğsünüze veya sırtınıza uygulanabilir veya buhar inhalasyonu veya buharlaştırıcı yoluyla solunabilir.

6. Kan Dolaşımını İyileştirir

Yüksek kan basıncı seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve hipertansiyonu azaltmak için kullanılabilir.

7. Ruh Halini İyileştirir

Lavanta kokusu çok ferahlatıcıdır ve bu da bir ruh hali güçlendirici görevi görür.

8. Uyku ve Uykusuzluk İçin Lavanta

Lavanta yağı kullanmak, uyku süresini, uykuya dalma süresini ve uykusuzluk belirtilerinin azalmasını içeren genel uyku kalitesini% 60 artırır.

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