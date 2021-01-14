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LYM nedir, kaç olmalı? Kan tahlilinde LYM yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Kısaca LYM olarak adlandırılan lenfositler, kanda yer alan beyaz kan hücresi olarak tanımlanır. Lenfositler yalnızca lenf bezlerinde, kemik iliğinde ve dalakta bulunmaktadır. Bu hücreler vücudu hastalıklara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücutta bulunan lenfosit miktarı çeşitli durumlara göre farklılık gösterir. Bu sebeple kan tahlilinde LYM miktarı ölçümü önemlidir. Kan tahlilinde LYM yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? İşte, LYM hakkında detaylı bilgiler…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:38 Son Güncelleme: 14.1.2021 09:38 ABONE OL
LYM nedir, kaç olmalı? Kan tahlilinde LYM yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Beyaz kan hücresi çeşitleri arasında yer alan LYM hücrelerinin en önemli olan görevi, vücudu bakterilerden, virüslerden korumaktır. Vücuda giren yabancı ve kimyasal maddeleri yok eder. Sağlık kontrolü yaptırdığınızda Hemogram denilen kan sayımında lenfositler, tespit edilen parametrelerden biridir. Tahlil yaptırdığınızda değişkenlik gösteren LYM değerleri azalabilir veya yükselebilir. Sizler için "Kan tahlilinde LYM yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?" sorusunun yanıtını derledik. LYM nedir? İşte detaylar…

LYM NEDİR?

Akyuvar türlerinden biri olarak bilinen lenfositler kanda bulunan lökositleri oluşturmaktadır. Vücut içerisinde dalakta, kemik iliğinde ve lenf bezlerinde salgılanır. Kök hücrelerden de üremektedir. Lenfositlerin üç ayrı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; T, B ve NK'dır. Kanda dolaşan lenfositlerin %80 i T hücre %10'u B hücre ve %10'u ise NK hücredir. NK Lenfositleri vücudu virüslere karşı korumak için savunmaya geçmektedirler. T Lenfositler kanda bulunan LYM değerinin %80'ini kapsamaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmekle görevlidir. B Lenfositler ise antikor üretimini sağlamaktadır.

LYM DÜŞÜKLÜĞÜ

Hemogram testinin sonucunda kanda yer alan lenfosit değerlerinin düşmesi stres, dengesiz beslenme, soğuk algınlığına bağlı olabilir. LYM değerlerinin 1000 altına düştüğünde LYM düşüklüğünü göstermektedir. LYM'nin düşmesi de vücudu hastalıklara karşı korunmamakta olduğunun belirtisidir. LYM düşüklüğü vücuda zarar vermez ancak, bazı durumlarda ciddi sağlık sorununun belirtisi de olabilir. Bunlar ise:

  • Enfeksiyon hastalıkları,
  • Kronik böbrek hastalığı,
  • Bağışıklık sistemi bozukluğu,
  • Grip
  • Hepatit
  • Lösemi
  • Lenfoma
  • Sol kalp yetmezliği
  • Kemoterapi
  • Sinir hastalığı
  • Kas hastalığı
  • Enfeksiyon.

Lenfosit düşüklüğünün belirtileri ise şunlardır;

  • Lenf bezinde veya dalakta büyüme olması
  • Kanser ya da HIV virüsü nedeni
  • Öksürük, burun akıntısı, ateş
  • Bağışıklık sistemi bozuklukları

LYM YÜKSEKLİĞİ

LYM değerinin yüksek olması; yakın bir süre içinde bulaşıcı olan veya da enfeksiyon hastalıklarından birini geçirdiğiniz anlamına gelmektedir. Aynı zamanda lenfosit yüksekliği kanda fazla miktarda lenfosit olmasına işarettir. Kan tahlilinde LYM sonucu 3000'den fazla bir değer çıktıysa yüksek LYM anlamına gelmektedir. LYM yüksekliğinin nedenleri ise şunlardır:

  • Suçiçeği
  • Öpücük hastalığı
  • Kan kanseri
  • Grip
  • Boğmaca
  • Rubello
  • Tüberküloz
  • Kabakulak
  • Bruselloz
  • Akut lenfosittik lösemi
  • Kronik lenfosittik lösemi
  • Mononükleoz
  • Toksoplazma
  • Crohn rahatsızlığı
  • Kan nakli
  • Kan hücrelerinde bulunan iltihap.

LYM KAN DEĞERİ

"LYM kaç olmalı?" sorusuna yanıt olarak; lenfositin normal değeri 1000 – 4800 µl (mikrolitre)'dir. Bu değerlerin üstünde veya altında olmaması gerekmektedir. Eğer belirtilmiş olan değerin altında veya üstündeyse LYM yüksekliği ya da LYM düşüklüğü söz konusudur.

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LYM nedir, kaç olmalı? Kan tahlilinde LYM yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?
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