LYM nedir, kaç olmalı? Kan tahlilinde LYM yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Beyaz kan hücresi çeşitleri arasında yer alan LYM hücrelerinin en önemli olan görevi, vücudu bakterilerden, virüslerden korumaktır. Vücuda giren yabancı ve kimyasal maddeleri yok eder. Sağlık kontrolü yaptırdığınızda Hemogram denilen kan sayımında lenfositler, tespit edilen parametrelerden biridir. Tahlil yaptırdığınızda değişkenlik gösteren LYM değerleri azalabilir veya yükselebilir. Sizler için "Kan tahlilinde LYM yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?" sorusunun yanıtını derledik. LYM nedir? İşte detaylar…

LYM NEDİR?

Akyuvar türlerinden biri olarak bilinen lenfositler kanda bulunan lökositleri oluşturmaktadır. Vücut içerisinde dalakta, kemik iliğinde ve lenf bezlerinde salgılanır. Kök hücrelerden de üremektedir. Lenfositlerin üç ayrı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; T, B ve NK'dır. Kanda dolaşan lenfositlerin %80 i T hücre %10'u B hücre ve %10'u ise NK hücredir. NK Lenfositleri vücudu virüslere karşı korumak için savunmaya geçmektedirler. T Lenfositler kanda bulunan LYM değerinin %80'ini kapsamaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmekle görevlidir. B Lenfositler ise antikor üretimini sağlamaktadır.

LYM DÜŞÜKLÜĞÜ

Hemogram testinin sonucunda kanda yer alan lenfosit değerlerinin düşmesi stres, dengesiz beslenme, soğuk algınlığına bağlı olabilir. LYM değerlerinin 1000 altına düştüğünde LYM düşüklüğünü göstermektedir. LYM'nin düşmesi de vücudu hastalıklara karşı korunmamakta olduğunun belirtisidir. LYM düşüklüğü vücuda zarar vermez ancak, bazı durumlarda ciddi sağlık sorununun belirtisi de olabilir. Bunlar ise:

Enfeksiyon hastalıkları,

Kronik böbrek hastalığı,

Bağışıklık sistemi bozukluğu,

Grip

Hepatit

Lösemi

Lenfoma

Sol kalp yetmezliği

Kemoterapi

Sinir hastalığı

Kas hastalığı

Enfeksiyon.

Lenfosit düşüklüğünün belirtileri ise şunlardır;

Lenf bezinde veya dalakta büyüme olması

Kanser ya da HIV virüsü nedeni

Öksürük, burun akıntısı, ateş

Bağışıklık sistemi bozuklukları

LYM YÜKSEKLİĞİ

LYM değerinin yüksek olması; yakın bir süre içinde bulaşıcı olan veya da enfeksiyon hastalıklarından birini geçirdiğiniz anlamına gelmektedir. Aynı zamanda lenfosit yüksekliği kanda fazla miktarda lenfosit olmasına işarettir. Kan tahlilinde LYM sonucu 3000'den fazla bir değer çıktıysa yüksek LYM anlamına gelmektedir. LYM yüksekliğinin nedenleri ise şunlardır:

Suçiçeği

Öpücük hastalığı

Kan kanseri

Grip

Boğmaca

Rubello

Tüberküloz

Kabakulak

Bruselloz

Akut lenfosittik lösemi

Kronik lenfosittik lösemi

Mononükleoz

Toksoplazma

Crohn rahatsızlığı

Kan nakli

Kan hücrelerinde bulunan iltihap.

LYM KAN DEĞERİ

"LYM kaç olmalı?" sorusuna yanıt olarak; lenfositin normal değeri 1000 – 4800 µl (mikrolitre)'dir. Bu değerlerin üstünde veya altında olmaması gerekmektedir. Eğer belirtilmiş olan değerin altında veya üstündeyse LYM yüksekliği ya da LYM düşüklüğü söz konusudur.