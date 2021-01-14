Mucize bebek 10 yaşında

Kütahyalı fabrika işçisi Halil İbrahim Akıska ve Hacer Akıska'nın kızı Arife Nazlı, 5 Kasım 2011 yılında dünyada ender görülen 'Martinez- Frias' hastası olarak dünyaya geldi. Doğuştan safra kesesi ve 12 parmak bağırsağı olmayan bebek için doktorlar 'bir haftadan fazla yaşamaz' dedi. Ancak Arife Nazlı yapılan başarılı ameliyatlarla hayata tutundu ve "Dünyada bu hastalıktan kurtulup yaşayan tek hasta" oldu.

Bir hafta ömür biçilen Arife Nazlı Akıska, Anaokulundan sonra başladığı Kütahya Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun 4.sınıfında başarılı öğrenciler arasında yer alıyor.

KSBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzman doktorları, Arife Nazlı'nın dünyada bu hastalıkla yaşayan tek hasta olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Dünyadaki 13 vakadan 6 bebek ölü doğmuş, 7 bebeğe ise yaşarken teşhis konulmuş, ameliyat edilmiş ancak bu hastaların hepsi hayatını kaybetmiş. Biz, 2011 yılında Arife Nazlı henüz 24 günlük iken 7 saat süren başarılı bir ameliyatla , kendi ince bağırsaklarını kullanarak yeni bir safra kesesi oluşturduk. Başka bir günde; 4 saat süren bir operasyonla yine ince barsağından parça alarak 12 parmak barsağı oluşturduk.Arife Nazlı şu an 10 yaşını doldurdu ve sağlıklı şekilde yaşamını devam ettiriyor"şeklinde konuştular.

Kızı Arife Nazlı'nın yaşama tutunmasında bebeklik döneminde yurtdışından ithal edilen özel formüllü mamanın da önemli katkısı olduğunu söyleyen baba Halil İbrahim Akıska, "Doktorlarımız sağolsunlar yaptıkları başarılı ameliyatlarla Kızımızın hayatını kurtardılar. Ancak o kritik günlerde özel formüllü bir mama alması gerektiğini, başka türlü beslenmesinin ve hayatını idame ettirmesinin mümkün olmadığını belirterek 'bu mama ancak İngiltere'den ithal eiliyor. İthal izni olmadan temin edemezsiniz' dediler. Biz çaresizlik içinde kıvranırken olayı dönemin başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Allah razı olsun,hemen ilgilendiler ve sağlık Bakanlığına talimat vererek, özel formüllü mamanın İngiltereden ithal edilmesini sağladılar.Doktorlar kızımı kurtardı ama yaşamaya devam etmesini Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. Kızımızın en büyük hayali kendisinin hayata tutunmasını sağlayan Cumhurbaşkanımızla buluşmak veya en azından görüntülü bir görüşme ile duygularını dile getirmek. Kendilerine minnetarız. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.