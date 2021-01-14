Regl ağrısına iyi gelen yoga pozisyonları – Regl ağrınızı hafifletecek etkili yöntemler

Birçok kadın regl döneminde şiddetli ağrı yaşamaktadır. Bu ağrılar kişinin kalça bölgesinde, belinde ve bacaklarında oluşmaktadır. Yaşanılan bu durum gündelik yaşam kalitesi de düşmektedir. Uzmanların yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak, bazı yoga hareketleri regl ağrılarını hafifletmektedir. Biz de sizler için regl ağrısına iyi gelen pozisyonları ve regl ağrınızı hafifletecek yöntemleri derledik. İşte regl ağrısı ile ilgili tüm detaylar…

REGL AĞRISINA İYİ GELEN POZİSYONLAR

Regl ağrınızı hafifletmek için birçok pozisyon bulunmaktadır. Bu pozisyonları uygulayarak regl ağrınızı en hafife indirebilirsiniz. Bu nedenden dolayı sizler için regl ağrısına iyi gelen pozisyonları derledik. İşte, adet sancısına iyi gelen pozisyonlar:

Yoga: Adet döneminde ağrının geçmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Yogayı regl döneminizde düzenli olarak yapıp buna devam ederseniz regl ağrınızda hafiflemeleri hissedeceksiniz.

Adet döneminde ağrının geçmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Yogayı regl döneminizde düzenli olarak yapıp buna devam ederseniz regl ağrınızda hafiflemeleri hissedeceksiniz. Çocuk Pozu: Bir diğer adı dinlenme pozisyonudur. Bu pozisyon vücudunuzu gerip kaslarınızı gevşetmesinden dolayı regl ağrınızı hafifletecektir.

Bir diğer adı dinlenme pozisyonudur. Bu pozisyon vücudunuzu gerip kaslarınızı gevşetmesinden dolayı regl ağrınızı hafifletecektir. Dizden Göğse Pozisyonu: Bu pozisyon regl ağrısına en iyi gelen pozisyon olarak bilinmektedir. Bu pozisyonu uygulamanızla birlikte bel, karın ve sırt kaslarınız gevşeyecektir.

Bu pozisyon regl ağrısına en iyi gelen pozisyon olarak bilinmektedir. Bu pozisyonu uygulamanızla birlikte bel, karın ve sırt kaslarınız gevşeyecektir. Sırtüstü Basit Çevrilme: Bu pozisyonu yapmanızla birlikte vücudunuzun iki yanında bükülme olacağı için krampları hafifletecektir.

Bu pozisyonu yapmanızla birlikte vücudunuzun iki yanında bükülme olacağı için krampları hafifletecektir. Janu Sirsasana Pozisyonu: Sağ ayanızı iyice uzatın. Sol ayağınızla birlikte bacağınızın iç kısmına baskı uygulayın. İki kolunuzu da başınızın üstüne doğru uzatın. Sağ bacağınızın üstüne uzanın. Alnınızı dizinize koyun. Bu pozisyonu uygularken nefes alışverişinizi dikkatlice yapın.

Sağ ayanızı iyice uzatın. Sol ayağınızla birlikte bacağınızın iç kısmına baskı uygulayın. İki kolunuzu da başınızın üstüne doğru uzatın. Sağ bacağınızın üstüne uzanın. Alnınızı dizinize koyun. Bu pozisyonu uygularken nefes alışverişinizi dikkatlice yapın. Baddha Konasana Pozisyonu: Omurganızı eğmeden dik durarak oturun. Ayak tabanlarınızı birbirine yapıştırın. Dizlerinizi açmaya çalışın bunu yaparken de ayak bileklerinizden tutunun.

Omurganızı eğmeden dik durarak oturun. Ayak tabanlarınızı birbirine yapıştırın. Dizlerinizi açmaya çalışın bunu yaparken de ayak bileklerinizden tutunun. Balasana Pozisyonu: Diz üstü oturun. Ayak parmaklarınızı kalçanızın altına koyarak yapıştırın. Dizleriniz açık olsun. Kollarınızı uzatın ve bu esnada alnınızı yere koyun.

Diz üstü oturun. Ayak parmaklarınızı kalçanızın altına koyarak yapıştırın. Dizleriniz açık olsun. Kollarınızı uzatın ve bu esnada alnınızı yere koyun. Ustrasana Pozisyonu: Dizlerini yere yapıştırın. Bu esnada ayaklarınız yukarıya doğru baksın. Ellerinizi kalçanızın üstüne koyun. Arkaya doğru yaslanın. Nefes alıp verdikten sonra ellerinizi ayaklarınızın altına indirin.

Dizlerini yere yapıştırın. Bu esnada ayaklarınız yukarıya doğru baksın. Ellerinizi kalçanızın üstüne koyun. Arkaya doğru yaslanın. Nefes alıp verdikten sonra ellerinizi ayaklarınızın altına indirin. Jathara Pozisyonu: Yatağa sırt üstü uzanın. Sağ dizinizi bükün ve kollarınızı da T şeklinde iki yana doğru açın. Sağ dizinizi sol tarafa indirirken başınız diğer yönde olsun.

REGL AĞRISINI HAFİFLETEN YÖNTEMLER

Regl ağrınız çok şiddetli ve sürekli oluyorsa bu ağrıları doğal ve basit yöntemler uygulayarak en aza indirebilirsiniz. "Adet sancısını en hızlı ne geçirir?" sorusunun yanıtı detaylarda yer almaktadır…-