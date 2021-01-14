Risk grubundaki sağlık çalışanları aşılandı

Coronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye getirilen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. İkinci aşının ise 28 gün sonra yapılacağı kaydedildi.



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve yurt genelinde Merkezi Hastane Randevu sistemi ile barkotlu olarak sağlık çalışanlarına aynı anda uygulanmaya başlandı.





Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nın Poliklinik servisinde oluşturulan Aşı polikliniği'nde 3 bin 500 sağlık personelin randevu alan 2 bin 500'üne aşı yapılmaya başlandı. Özel kutularda hastaneye getirilen aşılar. Hemen aşı yapılacak özel dolaplara yerleştirildi. Daha önceden randevu alan sağlık çalışanları ateşleri ölçüldükten sonra aşı odalarında aşılanmaya başlandı.



Hastanede ilk aşıyı olanlardan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisinden Doçent Doktor Öcal Karabay ,"Covid hastaneleri ile temas ediyordum. Bu aşı bize biraz olsun emniyet sağlayacak. Aşı olmak lazım bir türlü çıkamayacağız bu kaostan. Bunun için sağlık çalışanları olarak halkı ve kendimizi bu virüsten kurtarmak için aşılandık. Ülkemiz için faydalı olacağını düşünüyorum"dedi.





İlk aşılardan olan Hastane hemşiresi Halim Ulutoprak ise, "Aşılama ülkemizden bu hastalığın çıkması için çok önemli . Etkin bir katılım var. 2021 yılında bu virüsü aşılama ile defetmiş olacağız. Çünkü sağlık çalışanı olarak covid-19 ile en fazla biz iç içeyiz. Bir çok sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Bu aşı ile virüsü atlatabileceğimizi düşünüyorum" dedi.



İlk aşılanan sağlık çalışanlarından Hemşire Gizem Özdemir, "Bu sıkıntılı sürecin bir an olsun bitmesini istiyorum. Hayatımız alt üst oldu. Bu illetten kurtulmanın tek çözümünün ise aşı olduğuna inanıyorumBizler riskli gruplar olarak önce biz aşılandık. Daha sonra kronik hastalara bu aşıları yapacağız. Toplumdaki riskli grupların aşılanması ile bu virüsü yeneceğiz" dedi.





Aşı odalarına çantalarla getirilerek aşıların yapıldığını aşı için poliklinik ünitesi oluşturduğunu belirten Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Salgının bitmesi için riskli grup olan biz sağlık çalışanlarına aşılamaya başladık. Bu bizim için yeni bir aşama. Hastaları tedavi ederken şimdi hasta olmamalarının önüne geçmek için aşılama yaptırıyoruz. Bizim aşılanmamız topluma örnek olacaktır. Bizim aşı tercübemiz var. 2-8 derece arasında bir aşı koruma sistemimiz var. 3 bin tane aşı geldi. Bin 500 tanesi yapılıyor. Hastanenin temizlikçisinden, yoğunbakım ünitesine ve diğer tüm birimlerinde çalışan personelimize aşı yaptıracağız. 3 bin 500 personelimiz var . 2 bin 500'ü randevu aldı. Bende covid-19 geçirdiğim için aşılanmadım. Antikor ürettiğim için olmadım. 28 gün sonra ikinci aşılar yapılacak. Aşı Poliklinik sistemini oluşturduk ve aşılamayı en sağlıklı şekilde yapıyoruz. Bu virüsü ancak aşı ile yenebiliriz" dedi.