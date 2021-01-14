Sağlık çalışanları aşılanma başlandı

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşı olmalarıyla başlayan aşılama süreci bu sabah sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla devam ediyor.

Yurdun dört bir yanında aşı olmak isteyen sağlık çalışanları Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak bu sabah itibariyle aşılarını olmaya başladı.

Konya Numune Hastanesi'nde saat 9.00 itibariyle sağlık çalışanları için aşılama çalışması başladı.

MHRS'den aşı randevusunu alan sağlık personelleri aşı odasına gelerek aşılarını oluyor. Konya Numune Hastanesi, aşı için 12 ayrı aşı odası hazırladığı öğrenildi.

Aşı olan sağlık memuru Fatih Seven ve radyoloji Adem Yıldırım; "Aşımızı olduk çok mutluyuz, bize bu imkanı veren Sağlık Bakanlığımız ve Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Herkesin aşı olmasını istiyoruz." açıklamasında bulundular.

ERZURUM'DA İLK AŞIYI SAĞLIK MÜDÜRÜ OLDU

Erzurum'da Mareşal Fevzi Çakmak Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ilk aşıyı Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir vuruldu. Aşı vurulduktan sonra açıklamalarda bulunan Bedir; "14 bin 500 personelimiz için gerekli tüm aşılar depolarımızda. İki gün içinde tüm sağlık çalışanlarımızın aşılarının olmasını planlıyoruz. Hafta sonu da diğer grupların aşı çalışmalarına başlayacağız. Şuana kadar çok kısa bir süre olmasına rağmen binin üzerinde randevu talebi var. Bu bizi mutlu ediyor. Bir an önce hepimizin normal hayatına dönmesi için bu aşıları vurulmamız gerekiyor. İnşallah 28 gün sonra ikinci dozlarımızı da vurulacağız." dedi.

Adana Şehir Hastanesi'nde aşı olan sağlık çalışanlarından anestezi uzmanı Semiha Görgün ise; "Yaşadığımız yoğun çalışma şartlarında her an risk altındaydık. Dört gözle bekliyorduk. Nihayet ulaştık aşımıza ve olduk. İnşallah sonucu da güzel olacak." açıklamasında bulundu.