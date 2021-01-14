Varis ağrısına ne iyi gelir? Evde doğal yöntemlerle varis nasıl geçer? İşte varis ağrısına iyi gelen egzersizler ve besinler

Varisin ortaya çıkması ile beraber oluşan görüntü moral bozmaktadır. Bunun yanında varisin ilerlemesinden dolayı bölgede zaman içerisinde ağrılar da oluşmaktadır. Bu durumlar karşısında kişinin gündelik hayatı zorlaşır. Özellikle yaş ilerledikçe görülen bu durum hareket etmeyi de engellemektedir. Ayakta çok durmak, hamile olmak, fazla kilo, hormon tedavisi görmek ve doğum kontrol hapları gibi faktörler varise neden olmaktadır. Sizler için "Varis ağrısına ne iyi gelir? Ve Evde doğal yöntemlerle varis nasıl geçer?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, varis ile ilgili tüm detaylar…

VARİS BELİRTİLERİ NELER?

Bacak bölgesinde mavi ve mor renklerinde oluşan şişlikler,

Ağrı,

Bacakların ağırlaşması,

Bacağın şişmesi,

Bacağın uyuşması,

Kaşınma.

VARİS AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kişinin gündelik hayatının kalitesini düşürmekte olan varis ağrısı oldukça kuvvetlidir. Şiddetli varis ağrısına iyi gelen yöntemler şunlardır;

Bacaklarınızı yukarıya doğru uzatın: Yatağa yatarak bacaklarınızı kalbiniz yukarısına doğru uzatarak tutun. Bunun için özel varis yastığı kullanabilirsiniz. Bu işlemi ortalama otuz dakika yapmanız sizler için sağlıklı olacaktır.

Gün içerisinde ortalama 30/45 dakika yürüyüş yapın: Ağrınız başladığında oturup dinlenmek yerine dışarı çıkarak ortama 30/45 dakika yürüyüş yapmak ağrılarınızı hafifletecektir. Aynı zamanda bu yöntem ile kaslarınızı çalıştırmış olacaksınız.

Varis çorabı: Evde, okulda, iş yerinde, dışarıda kısacası gününüzü geçirdiğiniz her yerde sorunsuz olarak giyebileceğiniz varis çorabı ağrınızı ortalama yüzde doksan azaltacaktır.

Varis masajı: Tedavi yöntemi olarak kullanılmamaktadır. Ancak, varis ağrılarınızı bir nebze hafifletebilir.

VARİS AĞRISI NASIL GEÇER?

Varis kaynaklı ağrınızı geçirmek için düzenli olarak hareket etmeniz gerekmektedir. Bisiklet sürme, yüzme, yürüyüş gibi sporlar yapmak çok yararlı olacaktır. Gün içerisinde bacaklarınızı yukarı doğru kaldırıp dinlendirmelisiniz. Ama onun dışında çok oturmamalısınız ve tabi ki çok fazla hareket etmemelisiniz de. Soğuk su ile bacaklarınızı yıkayarak varis ağrısını hafifletme imkanınız vardır. Günlük hayatınızda dar giyinmekten kaçının genellikle bol kıyafetler tercih edin. Gün içerisinde fazla topuklu ayakkabı giymeyin.

VARİS AĞRISINA BUZ İYİ GELİR Mİ?

Varis ağrısına soğuk su ve buz iyi gelmektedir. Ancak soğuk sudan büyük bir farkı yoktur. Yine de varis ağrısını hafifletmek için buz koyabilirsiniz ama dikkatli olmalısınız. Çünkü buzu fazla tutmanız sonucunda deri üstünde yanma oluşarak yaralar oluşabilir. Bu durumu önlemek adına buz koyarken buzu tülbent veya havlu ile sarmanız sizin için daha faydalı olacaktır.

VARİSE İYİ GELEN EGZERSİZLER

Varis ağrınızı hafifletmek için egzersiz yapmak sizi rahatlatacaktır. Sizler için varise iyi gelen egzersizleri derledik…

Varis olan bacağınızı yukarı doğru kaldırıp indirme,

Bisiklet sürmek,

Parmak uçlarınızın üzerinde yükselme,

Squat,

Bacakları duvara yaslama,

Yürüyüş,

Yüzmek.

VARİSE İYİ GELEN YİYECEKLER

Varis ağrınızı en aza indirmek için beslenmenize dikkat etmelisiniz. İşte varise iyi gelen yiyecekler: