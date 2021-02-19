Dr. Buğra Adil Buyrukçu: Erken menopozdan doğal yollarla kurtulmak mümkün

Dr. Buğra Adil Buyrukçu, 40 yaşından önce başlayan ve çocuk sahibi olmayı engelleyen "erken menopoz"un görülme sıklığının son yıllarda arttığına dikkat çekiyor: "Erken menopoz çağımızın hastalığı. Günümüzde kadınlar gerek beslenmeden, gerek dış etkenlerden kaynaklanan pek çok nedenden ötürü çok kolay şekilde erken menopoza giriyor. Erken menopozda en önemli problem ise hastanın moralinin çok hızlı bozulması. Özellikle kariyerine odaklanan ya da geç evlenen hastalarda bu durumu gözlemliyoruz. Çocuk sahibi olamayacağını düşünen kadınlar, büyük yıkım yaşıyor."

UYUYAN YUMURTALARI UYANDIRIYORUZ

,Dr. Buğra Adil Buyrukçu, çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlarda yıkım yaratan erken menopozun çaresiz bir süreç olmadığını söylüyor: "Maalesef erken menopozlu kadınlarda yumurta yaşlanması veya yumurtanın sayısının azalması, kalitesinin bozulması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ancak doğal yöntemlerle bu sorundan kurtulmak mümkün. Biz yeni geliştirdiğimiz tedavi yöntemleriyle uyuyan yumurtaları uyandırmak, yumurta gelişimini sağlamak anlamında çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Hatta bu başarılarımızı duyarak yurtdışından tedavi için gelen hastalarımız bile var."

VÜCUDU TOKSİN VE METALLERDEN ARINDIRMAKLA BAŞLIYORUZ

Peki doğal yollarla tedavi neleri kapsıyor? Dr. Buyrukçu, tedavi sürecinde farklı yöntemlerin uygulanabildiğini belirtiyor: "Öncelikle bu hastalarda beslenmeyi düzenliyor, vücudun içinde bulunan, yumurtanın hem gelişimini hem de kalitesini olumsuz etkileyebilecek toksinleri ve ağır metalleri temizliyoruz. Yani bir detoks tedavisi uyguluyoruz. Bunun dışında kişi sigara içiyorsa veya fibromiyaljik rahatsızlıkları varsa, tedavi sürecine ozon tedavisini de dahil edebiliyoruz. Bunun dışında fitoterapik, homeopatik ve apiterapik destekler veriyoruz."

AKUPUNKTURUN BAŞARISI KANITLANDI

Dr. Buğra Adil Buyrukçu, erken menopoz tedavisinde akupunkturun da oldukça etkili bir yöntem olduğunu ifade ediyor: "Uyuyan yumurtaları uyandırabilmek amacıyla hastalarımıza uyguladığımız doğal yöntemlerin başında, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış akupunktur geliyor. Akupunkturun erken menopoz tedavisinde etkili ve başarılı olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. Hatta sonuçları dünyaca ünlü bir bilim dergisinde yayımlanan çok yeni bir çalışma var. Kontrol grubuyla yapılan bu bilimsel çalışma kapsamında erken menopozlu hastalara akupunktur tedavisi uygulandı. Sonucunda ultrasonda daha fazla sayıda yumurta görüldüğü, hastaların FSH ve LH hormonlarının düştüğü, östrojen hormonlarının arttığı tespit edildi. Bu çalışma neticesinde akupunkturla menopozun yarattığı başka sıkıntıların da ortadan kalktığı kanıtlandı."

TÜP BEBEĞE HAZIRLANIRKEN DOĞAL YOLLARLA GEBE KALDILAR

Dr. Buyrukçu, tüm bu tedavi yöntemlerinin bir arada kullanılabileceğini, hatta tüp bebek tedavisiyle birlikte de uygulanabileceğini söylüyor: "Hepsini bir arada uyguladığımızda hastanın uyuyan yumurtasını uyandırabilmek ve aynı zamanda kalitesini artırabilmek mümkün olabiliyor. Kombine şekilde uyguladığımız bu tedaviler, 12 seans sürüyor. İdeal olan, haftada bir yapılması. Haftada iki veya 15 günde bir olacak şekilde de uygulayabiliyoruz. Genelde tüp bebek uygulaması öncesinde yaptığımız bu tedavi, tüp bebek tedavisiyle senkronize de uygulanabiliyor. Tüp bebek uzmanı kendi tedavisini uygularken, biz de ona destek olarak daha fazla sayıda yumurta çıkmasını sağlıyoruz. Benim tüp bebek tedavisine hazırlandığı sırada doğal yöntemlerle gebe kalan birçok hastam da oldu."

HER YAŞTA UYGULANABİLİR

Erken menopoza yönelik doğal tedavi yöntemlerinin her yaşta uygulanabileceğini belirten Dr. Buğra Adil Buyrukçu, tedaviden kimlerin yararlanabileceğini şöyle anlatıyor: "Bu tedavileri hormonal seviyesi ne olursa olsun ultrasonda yumurtası görünen hastalara uygulayabiliyoruz. Hastanın PSA değeri çok yüksek, AMH değeri düşük bile olsa, ultrasonda en azından bir yumurta görünüyorsa, bu tedaviye rahatlıkla başlayabilir."