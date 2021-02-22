Deniz Egece’nin yeni kitabı... Zayıflatmak için harekete geçiriyor

Kilo sorununun "zihinde" çözüldüğünü söyleyen ve bu alandaki çalışmalarıyla bugüne dek binlerce kişinin zayıflamasına yardımcı olan Deniz Egece, çok satan kitaplarına bir yenisini daha ekliyor. 20 yıldır nörobilim alanında çalışan ve geliştirdiği zayıflama yöntemiyle kilo sorunu yaşayanlara umut olan Egece, yeni kitabı "Zayıflamada Hareket"i çok yakında yayımlayacak.



İLK KİTABI 7 DİLE ÇEVRİLDİ



"Kilo almak istiyorsan diyet yap. Zayıflamak istiyorsan bilincini değiştir!" diyen Deniz Egece, ilk kitabı "Zayıflamada Son Söz"ü 2011 yılında çıkardı. Eser, 7 dile çevrilerek 50 ülkede yayımlandı. 2019'da ikinci kitabı "Zayıflamada Değişim Süreci"ni çıkaran Deniz Egece, aynı yıl Azerbaycan'da en iyi nörobilimci ödülüne layık görüldü. Egece'nin geçen yıl çıkan "Zayıflamada Beslenme" adlı eseri de büyük ses getirdi. Öyle ki "Zayıflamada Beslenme"nin editörü bile, kitabın içeriğini düzenlerken edindiği bilgiler sayesinde 15 kilo vermeyi başardı.



KİLO VERME SÜRECİNDE HAREKETİN ÖNEMİ



Deniz Egece şimdi dördüncü kitabıyla okurların karşısında. Bir süredir üzerinde çalıştığı "Zayıflamada Hareket" adlı eserini tamamlayan ünlü nörobilimci, bu kez kilo verme sürecinde hareketin önemini kaleme aldı. "Zayıflamada Hareket", çok yakında raflardaki yerini alacak.