Ünlü dermatolog Elif Benar, gençlik aşısını uygulamasını anlattı

Gençlik Aşısı nedir?



Elif Benar: Son yıllarda çok popüler olan gençlik aşısı, çok küçük ve ince iğnelerle enjeksiyon şeklinde yapılman bir uygulamadır. Cildin kendi kendini onarmasına yardımcı, nem ve esneklik kazanmasına yardımcı, cildin sıkılaşmasına yardımcı olarak hücrelerin daha hızlı çalışmasına katkı sağlayan bir uygulamadır. Gençlik aşısı uygulamasından 15 gün sonra ciltte canlılık, parlaklık, kırışıklıklarda hafifleme ve gerginlik sağlaması amaçlanmaktadır.



Gençlik Aşısı kimlere uygulanır?



Elif Benar: Gençlik aşısı, cildinde sorun yaşayan, özellikle alkol, sigara, akne, güneş ve solaryumdan dolayı zarar görmüş ciltlerde diğer tedavilere tamamlayıcı uygulama olarak da kullanılabilir. Avrupa ve Amerika'da beş yılı aşkın bir süredir kullanılmakta ve olumlu sonuçlar vermektedir.



GENÇLİK AŞISI İÇİNDE HYALURONIK ASİT VAR



Elif Benar: Gençlik aşısında bulunan hyalüronik asit vücudun en önemli yapı taşlarından biridir. Özellikle kan damarlarında, iç organlarda, cilt içinde ve eklemlerde bulunmaktadır. Hyalüronik asit bağ dokusunun ana yapı maddesidir ve cilde canlılığını, parlaklığını, nemini, gerginliğini veren maddedir. 25-30'lu yaşlardan sonra deri hyalüronik asit miktarının azalmasıyla, cildimiz canlılığını, parlaklığını, esnekliğini kaybetmeye başlar. Dışarıdan verilecek hyalüronik asit, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olacaktır. Hyalüronik asit estetik işlemlerde, özellikle dolgu amaçlı kullanılmaktadır. Gençlik aşısının dolgudan farkı, dolguların ömrünü uzatmak için kullanılan çapraz bağlarının olmamasıdır. Saf halde olması nedeniyle dermisde yayılır, kitle etkisi oluşturmaz ve asıl görevi olan su tutma özelliği ile cildin canlanmasını sağlamaya yardımcı olur.



Elif Benar "20 yaşının üzerinde tüm cilt tiplerine uygulanabilen, hafif morluk dışında bir reaksiyona sebep vermeyen bir uygulamadır Gençlik Aşısı. Burada özellikle uyarmak istiyorum okurları mutlaka hekim gözetiminde yapılmalıdır.



NE KADAR SIKLIKLA YAPILABİLİR BU İŞLEM?



Elif Benar: Gençlik aşısı uygulamalarının standart bir protokolü yoktur, tamamıyla doktorun hastanın ihtiyacı karşısındaki oluşturacağı tedavi protokolüne göre uygulanmaktadır. Ancak genel uygulama 1 ay arayla 2 seans şeklindedir. İşlem, uyuşturucu krem uyguladıktan sonra enjeksiyon yapılır. İşlemden sonra uygulama bölgesinde hafif şişlikler, kızarıklıklar ve nadiren morluklar görülebilir. Bu rahatsız edici görüntü 2-3 gün sürebilir. Gençlik aşısının etkisi, kendini 15 gün içinde canlılık, parlaklık şeklinde göstermeye başlar. Gençlik aşısının bilinen bir yan etkisi yoktur. Ancak enjeksiyona bağlı çok ufak kızarıklık gibi geçici sıkıntılarla karşılaşılabilir. İşlem sonrası dönemde bol su tüketimi önerilir. Varsa sigara ve alkol tüketiminin azaltılması, güneş koruyucu kremler kullanılması başlıca dikkat edilecek hususlardır.