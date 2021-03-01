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Giriş Tarihi: 1.3.2021 14:52 Son Güncelleme: 2.12.2021 12:18

Op. Dr. Serkan Barışkan: Burun psikolojisi önemli

Op. Dr. Serkan Barışkan: Burun psikolojisi önemli

Burnumuz, yüzümüzün tam ortasında bulunuyor ve onu saklamamız imkansız. Burunlarını beğenmeyenlerin yaşadığı mutsuzluk, sosyal yaşamlarını bile etkileyebiliyor. Tam da bu nedenle burun estetiği “psikolojik cerrahi” kabul ediliyor. KBB ve Baş & Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Barışkan, “Başarılı bir ameliyatın ardından kişinin yalnızca burnu değil, oturuşu, duruşu, giyimi bile değişiyor, çünkü özgüveni yerine geliyor” diyor.

Sorunlu burun yalnızca sağlığı değil, psikolojiyi de olumsuz yönde etkiliyor. KBB ve Baş & Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Barışkan, "Burun, ilk bakışta fark edilen özelliklerden. Burnu saklamak mümkün değil. O yüzden şekil bozukluğu olan bir burun, kişinin psikolojisini de bozabiliyor. Sırf bu yüzden okula gitmek istemeyen öğrenciler, işe gitmek istemeyen çalışanlar, fotoğraf çektirmekten kaçınanlar var" diyor.

ÖZGÜVEN SAĞLIYOR

Tüm bu nedenlerle burun estetiğinin "psikolojik cerrahi" olarak kabul edildiğini belirten Dr. Barışkan, başarılı bir operasyonun hastanın tüm hayatına etki ettiğine dikkat çekiyor: "Başarılı bir ameliyatın ardından kişinin yalnızca burnu değil, oturuşu, duruşu, giyimi bile değişiyor, çünkü özgüveni yerine geliyor."

İÇİ DE DIŞI DA İYİ OLMALI

Op. Dr. Serkan Barışkan, başarılı bir burun ameliyatının hem fonksiyonel hem de estetik açıdan tatmin edici olması gerektiğini söylüyor: "Burnun dışı da içi de iyi olmalı. Burun estetiğinde amaç sadece güzelleştirmek olursa, yapısal sorunlardan kaynaklanan ve rahat nefes almayı engelleyen problemler ihmal edilebilir. İyi bir estetik operasyon, burnu hem içeriden hem dışarıdan bir bütün olarak ele alıp, kişiye daha rahat nefes alma konforunu sunmalıdır."

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Op. Dr. Serkan Barışkan: Burun psikolojisi önemli
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