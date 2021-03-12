Estetikte doğru bilinen yanlışları Op. Dr. Celal Alioğlu anlattı

Estetik operasyonla memelerini büyüten kadınlar, anne olduklarında bebeklerini emziremez.

Op. Dr. Celal Alioğlu: Meme büyütmek için kullanılan protezler, meme dokusuna temas etmez. O nedenle emzirme konusunda bir risk oluşturmaz. Meme büyütme operasyonu geçirmiş bir kadın, rahatlıkla bebeğini emzirebilir.

Karın germe operasyonundan sonra hamile kalınamaz.

Op. Dr. Celal Alioğlu: Karın germe ameliyatının çocuk sahibi olmaya engeli yoktur. Bu operasyonda karın içine ya da üreme organlarına herhangi bir müdahalede bulunulmaz. Ancak hamilelikten sonra karın germe ameliyatını revize etmek gerekebilir.

ÇOCUKLAR İÇİN DE ESTETİK VAR

Estetik ameliyatlar yetişkinler içindir, çocuklara yapılmaz.

Op. Dr. Celal Alioğlu: Çocuk yaşta kepçe kulak ameliyatı yapılabilir. Bu operasyon için en uygun dönem 5-6 yaştır.

Ameliyatta estetik dikiş atılırsa iz kalmaz.

Op. Dr. Celal Alioğlu: Henüz böyle bir teknoloji yok. Vücutta herhangi bir yerde kesi yapılırsa, mutlaka iz kalır. Ancak özenli bir çalışmayla ve ince dikiş iplikleriyle izlerin daha az belli olması sağlanabilir. İzleri tamamen yok etmek mümkün değildir.

LIPOSUCTION ZAYIFLAMA YÖNTEMİ DEĞİL

Liposuction'la kilo vermek mümkündür.

Op. Dr. Celal Alioğlu: Liposuction, kilo verdirmeye yönelik bir işlem değildir. Bu bir vücut şekillendirme ameliyatıdır. Normal veya normalin biraz üzerinde kiloya sahip kişilerde, belli bölgelerde biriken yağların alınması ile vücut görünümünün daha ideal olması sağlanır. Liposuction ile incelme olabilir, ancak zayıflama sağlanmaz.

Benler ve cilt lezyonlarına bıçak değdirilmemelidir, yoksa kansere dönüşür.

Op. Dr. Celal Alioğlu: Halk arasında böyle yanlış bir inanış vardır. Ancak bu tamamen asılsızdır. Ben sanılan bazı oluşumlar, cilt kanserinin habercisi olabilir. Dermatoloji ve estetik cerrahi uzmanı tarafından riskli olduğu düşünülen bir benin alınması, kişiyi önemli bir hastalıktan kurtarabilir. Bazı benlerin mutlaka alınması gerekir.

UYGUN DOZDA BOTOKS MİMİKLERİ YOK ETMEZ

Botoks yılan zehridir, uygulanan kişiye zarar verebilir.

Op. Dr. Celal Alioğlu: Botoks, laboratuvar ortamında üretilen bir ilaçtır. Uygun dozlarda yapılan botoks ile son derece başarılı sonuçlar alınabilir. Aşırı terleme, migren, kronik ağrı atakları, tükürük bezinin aşırı salgılanması gibi bazı sağlık sorunlarının tedavisinde de yıllardır kullanılan botoks, yalnızca hekimler tarafından uygulanmalıdır.

Botoks mimikleri yok eder, ifade kaybına yol açar.

Op. Dr. Celal Alioğlu: Botoks uygun dozlarda ve doğru bölgelere yapıldığı takdirde böyle bir durum ortaya çıkmaz. Ancak doğru biçimde planlanmamış, abartılmış botoks dozları, yüzdeki kas yapısının işlevini azaltıp mimiklerin yitirilmesine yol açabilir. O nedenle botoks mutlaka uzman hekimler tarafından yapılmalıdır.

ESTETİK OPERASYONLAR HER MEVSİM YAPILABİLİR

Burun estetiği her yaşta yaptırılabilir.

Op. Dr. Celal Alioğlu: Burun estetiğinde önemli olan yaş değil, kemik ve kıkırdak yapısının gelişimidir. Kızlarda yüz gelişimi 15-16, erkeklerde 17-18 yaşlarında tamamlanmış olur. Muayene bulgularında bir sıkıntı yoksa burun ameliyatı yapılabilir. Bu operasyonda üst yaş sınırı ise yoktur. Ancak ileri yaşlarda iyileşme süreci uzayabilir.

Estetik ameliyatlar sadece kış mevsiminde yapılır.

Op. Dr. Celal Alioğlu: Estetik operasyonlar her mevsim yapılabilir. Ancak dikiş atılan bölge güneşten korunmalıdır, bu nedenle yazın gerçekleştirilen operasyonların sonrasında bu konuya dikkat edilmelidir.