Adrenalin Hormonu Nasıl Düşürülür? Adrenalin Hormonu Yüksekliği Belirtileri Nelerdir?

Belki bir filmde görmüşsünüzdür, kalp krizi geçiren bir hastaya direkt olarak bir iğne yapılır. İşte o iğnenin içinde bulunan madde, kalbi harekete geçirmesi için enjekte edilen adrenalin hormonudur. Diğer adı epinefrin olan adrenalin hormonu, vücutta savaş ya da kaç durumunun oluşmasında rol alan iki hormondan bir tanesidir. Ancak bu hormona fazla maruz kalmak kişinin sağlığına kalıcı zararlar verebilmektedir. Bu nedenle de adrenalin hormonu mutlaka normal seviyelerinde ve kontrol altında tutulmalıdır.

ADRENALİN HORMONU NEDİR?

Adrenalin hormonu; hem beyin hem de vücutta görev yapan bir hormondur. Adrenalin hormonu aslında bir nörotransmitterdir. Epinefrin olarak da bilinmektedir. Adrenalin hormonu; vücutta böbreküstü bezlerden, beyinde ise beyin sapı civarındaki bazı nöronlardan salgılanmaktadır.

ADRENALİN HORMONU GÖREVLERİ

Adrenalin hormonu, insanların hayatta kalması için gerekli olan hormonlardan biri tanesidir. Zira adrenalin hormonu, vücudun harekete geçebilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Adrenalin hormonu, halk arasında 'savaş ya da kaç' olarak bilinen davranışının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bunun haricinde adrenalin hormonu, kalp atışlarının hızlanması ve kan şekerinin yükselmesi gibi fizyolojik durumlarda da rol oynamaktadır. Adrenalin hormonunun salgılanması ile, vücuttaki kas hücrelerine giden oksijen miktarının akımı artmaktadır. Adrenalin hormonu salgılandığında vücuttaki ani acı eşiği de yükselmektedir, bu sayede de insan yara aldığı halde kaçmaya veya savaşmaya devam edebilir hale gelmektedir. Adrenalin hormonunun etkisi, kaç ya da savaş durumunun nedeni, yani stresin kaynağı ortadan kalktıktan sonra en geç 1 saat içerisinde geçmektedir.

Adrenalin hormonunun en çok bilinen bir başka etkisi de metabolizma üzerindedir. Adrenalin hormonu glikozu beyine göndermek için glikoz seviyelerini yükseltmekle görevlidir. Adrenalin hormonu, aynı zamanda kan akışının ana damarlar üzerinden kalp ve ciğerlere direkt olarak iletilmesinde de rol oynamaktadır. Ayrıca adrenalin hormonu, gözle fark edilebilir bir biçimde canlıdaki performansı ve gücü de arttırmaktadır. Tüm bunlara ek olarak adrenalin hormonu görevlerinden bir diğeri ise, insanın farkındalığını arttırmasıdır.

ADRENALİN HORMONU NASIL ÖLÇÜLÜR? ADRENALİN HORMONU TESTİ

Adrenalin hormonu da, tıpkı diğer hormonlar gibi, bir hormon testi ile ölçülmektedir. Genel olarak hormon testi, insan vücudundaki hormon seviyelerini belirlemek için yapılan bir testtir. Endokrinoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. Adrenalin hormonu testi de, adrenalin hormonunun değerlerini ölçmek için yapılmaktadır.

ADRENALİN HORMONU FAZLALIĞI NEDEN OLUR?

Yapılan araştırmalar adrenalin hormonu fazlalığı durumunun yaygın olmadığını lakin yine de ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Zira adrenalin hormonu genel olarak belirli durumlarda salgılanmaktadır. Bu nedenle de yüksek kalması pek olası değilgir. Adrenalin hormonu fazlalığına neden olabilecek hususların başında böbreküstü bezlerinde yer alan bir tümörün varlığı gelmektedir. Zira böbreküstü bezlerinde bir tümör varsa, bu kişinin vücudundaki adrenalin hormonunun kontrolsüz bir biçimde üretilmesine neden olmaktadır.

Adrenalin hormonu yüksekliğine neden olan bir diğer husus da strestir. Adrenalin hormonu stresli durumlarda salgılanmaya başladığı için, kişinin hayatını düzenli olarak ağır bir stres altında yaşaması durumunda, adrenalin hormonu da aralıksız bir biçimde her zaman salgılanacaktır. Hatta öyle ki, adrenalin hormonu yüksekliğini; Dünya Sağlık Örgütü 'adrenal yorgunluk' olarak adlandırarak, modern hayatın sağlık sorunları içerisinde, 21´inci yüzyılın sendromu olarak nitelendirmiştir.

ADRENALİN HORMONU YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

Adrenalin hormonu yüksekliği belirtilerini aslında sizler de tahmin edebilirsiniz. İlk iş görüşmesine gittiğiniz günü düşünün, karnınızda oluşan ağrı ve bulantıyı, sürekli tuvalete gitme ihtiyacınızı hatırlıyor musunuz? İşte bunlar stresli olduğunuz için adrenalin hormonunun yüksek seviyelerde salgılanmaya başlamasından dolayı yaşadığınız semptomlardır. Lakin adrenalin hormonunun genel olarak yüksek olması sorunu, yani adrenal yorgunluk halinin belirtileri sadece bunlarla sınırlı değildir. Zira adrenalin hormonu yüksekliği, tek bir olay ile sınırlı değildir, kişinin hayatı boyunca adrenalin hormonu yüksekliği yaşamış olması demektir. Adrenalin hormonu yüksekliği belirtileri başlıca şunlardır:

Nedensiz yorgunluk,

Bitkin ve stresli olma,

Uyanmakta zorlanma,

Hayatın günlük sorunları ile baş etmekte sıkıntı çekme,

Stresten kurtulamama,

Hafıza ve konsantrasyon bozukluğu,

Şiddetli ve nedeni bilinemeyen baş ağrısı,

Dinlendirici uykunun olmaması,

Efor sonrası 24 saatten uzun süren yorgunluk

Bunlar adrenali hormonu yüksekliği, yani adrenal yorgunluğun temel belirtileridir. Bu durumlarla birlikte yüksek ve düzensiz kan basıncına, çarpıntı ve terleme ataklarına da sahipseniz, bir doktora gitmenizde fayda bulunmaktadır.

Adrenalin hormonu yüksek salınımı; aynı zamanda bu hormon salındığında vücudun savaş ya da kaç mekanizmasını tetiklediği için glikoz salınımını da gerçekleştirmektedir. Ortamda bir tehlike bulunmadığı halde vücutta biriken bu enerjinin varlığı insanı huzursuz hissettirebilmektedir.

ADRENALİN HORMONU NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Adrenalin hormonu, eğer ki fizyolojik bir sorundan kaynaklanmıyorsa, yani vücutta yahut beyinde meydana gelmiş olan bir tümör yahut hastalıktan kaynaklanmıyorsa, seviyesinin düşürülmesi oldukça kolaydır. Lakin eğer ki, adrenalin hormonu yüksekliğinin sebebi bir tümör ise 'adrenalin hormonu nasıl düşürülür' sorusunun cevabı kolay olmayacaktır. Zira bu durumlarda cerrahi müdahale şarttır.

Eğer ki kişide adrenalin hormonu yüksekliği sebepleri stres kaynaklı ise, kişinin stresi hayatından uzaklaştırması ve sakin bir yaşam sürmesi, adrenalin hormonu seviyelerini düşürecektir. Bunlara ek olarak kişinin düzenli spor yapması, alkol ve sigaradan uzak durması, düzenli ve dengeli bir beslenme programına sahip olması ile düzenli meditasyon yapması da adrenalin hormonu yüksekliğini düşürmeye yardımcı olacaktır.