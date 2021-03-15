Cibutili Tıp Fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu

Beşiktaş Türkali Mahallesi Loşbahçe Sokak üzerindeki evinde yalnız yaşayan Cibuti uyruklu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi M. Ali Said'ten iki gün boyunca haber alınamadı. Arkadaşlarından haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis, ambulansın eşliğinde eve gelerek kapıyı zorladı açılmayınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve girebildi. Ekipler eve girdiğinde yerde hareketsiz şekilde yatan kişi ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CİBUTİ KONSOLOSLUĞU'NDA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Yerde yatan kişinin Cibuti uyruklu M. Ali Said olduğu tespit edildi. Ali Said'in İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olduğu ve aynı zamanda Cibuti Konsolosluğu'nda çalıştığı öğrenildi. Evde geniş çaplı araştırma yapan ekipler, ilk belirlemelere göre Ali Said'in kendini asarak intihar ettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.