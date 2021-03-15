Dopamin Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? Dopamin Hormonu Hangi Duyguyu Yok Eder?

Dopamin hormonu vücut ve beyin için oldukça önemlidir. Bu hormonun eksikliği ile birlike birçok mental hastalık ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle de dopamin hormonunun nasıl arttırılacağını bilmek önemlidir. Dopamin hormonu, duygu durumunu direkt olarak etkileyen bir kimyasaldır. Dopamin hormonu ciddi miktarlarda salındığında, insanı motive eden zevk ve ödül duygularını yaratmaktadır. Lakin düşük dopamin hormonu ise, insanda motivasyonu coşkuyu azaltmaktadır.

DOPAMİN HORMONU NEDİR?

Dopamin hormonu, vücut faaliyetleri için oldukça önem arz eden bir hormondur. Dopamin hormonu, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir kimyasaldır. Dopamin hormonu nedir sorusunun cevabı olarak belirtilmesi gereken bilgilerden en önemlisi, bu kimyasal maddenin kişinin duygusal tepkileri ve hareketlerine olan etkisidir. Dopamin hormonu, kişinin duygusal tepkilerinin ve eylemlerinin kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır. Dopamin hormonundaki eksiklik birçok psikolojik hastalığa neden olabilmektedir. Zira dopamin hormonu, kişinin duygu durumunu doğrudan etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, dopamin hormonunun, mutlulukla kesin bir bağlantısının olduğunu ortaya çıkarmıştır.

DOPAMİN HORMONU NE İŞE YARAR?

Dopamin hormonu vücudun birçok fonksiyonunda etkilidir. Dopamin hormonu, beynin tüm çalışmalarında görev alan merkezi bir güç kaynağıdır. Beyindeki haz alma duygusundan dopamin sorumludur. Ayrıca insan hareketlerinin ve insanın sosyal becerilerinin ardında yatan ana hormondur. Dopamin hormonu ne işe yarar sorusunun cevabını verirken, dopamin hormonunun farklı görevlerinden de bahsetmek gerekmektedir. Dopamin hormonunun etkilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Hareket koordinasyonu sağlama

Hafızayı güçlendirme,

Öğrenmeyi kolaylaştırma

Dikkat ve odaklanmayı kolaylaştırma,

Algılama seviyesini arttırma,

Stres ve heyecanı azaltma,

Ruh halini düzenleme,

Uykuyu düzene sokma,

Motivasyonu yükseltme,

Yaratıcılığa arttırma

DOPAMİN HORMONU HANGİ DUYGUYU YOK EDER?

Dopamin hormonundaki düşüş mutluluk duygusunun hissedilmesini güçlendirmektedir. Mutluluk hormonlarından biri olan dopmanin seviyesindeki düşüş, kişinin keyiflenmesini oldukça güçlendirmektedir. Ayrıca dopamin hormonu motivasyonda da etkili olduğu için, yokluğunda bireyin kendini motive etmesi de imkansız olacaktır. Aslında, dopamin hormonu azalması ise insana mutluluk verende tüm duygular yok olmaktadır. İşte bu nedenle dopamin hormonun azalması ise şu duygu durumlar ortaya çıkmaktadır:

Depresyon,

Memnuniyetsizlik hissi,

Bağımlılık,

Dürtü kaybı,

Motivasyon eksikliği,

İlgisizlik ve hissizlik,

Keyifsizlik,

Umutsuzluk

DOPAMİN HORMONU NASIL ARTAR?

Dopamin hormonu eksikliğinin birden çok nedeni vardır. Lakin bu nedenler genellikle zihinsel sağlık bozuklukları ile alakalıdır. Uyuşturucu kullanımı, sağlıksız beslenme, şeker ve doymuş yağ oranı yüksek besinlerin tüketilmesi de dopamin hormonu eksikliğine yol açabilmektedir. Dopamin hormonu miktarındaki azalma ciddi problemlere yol açmaktadır. Bu nedenle de dopamin hormonu nasıl artar sorusunun cevabını bilmek önemlidir. Lakin bu sorunun cevabına geçmeden önce, dopamin eksikliği belirtilerine göz atmakta fayda vardır. Aşağıdaki durumlardan birkaçını düzenli olarak yaşıyor iseniz, bir doktora gitmenizde fayda bulunmaktadır. İşte dopamin hormonu eksikliği belirtileri şunlardır:

Anksiyete ve endişe,

Sebepsiz üzüntü,

İntihar düşüncesi,

Umutsuzluk,

Denge kaybı ve titreme,

Düşük enerji,

Odaklanma güçlüğü,

Yavaş hareket etme,

Kilo da değişiklikler,

Halsizlik,

Yorgunluk,

Yemek yeme ve yutma da güçlük,

Dopamin hormonu eksikliği belirtileri ile, depresyon belirtileri oldukça benzemektedir. Lakin dopamin eksikliği, depresyon harici de bazı mental hastalıklara neden olmaktadır. Depresyon başta olmak üzere, Parkinson Hastalığı gibi hastalıklar dopamin hormonu eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Özellikle Parkinson Hastalığı, dopamin hormonunun üretimi ile oldukça bağlantılı bir hastalıktır.

Dopamin hormonu eksikliğini gidermenin pek çok farklı yolu bulunmaktadır. Bir doktor tarafından dopamin hormonu eksikliğiniz teşhis edildikten sonra başlanacak ilaç tedavisi bu yöntemlerden sadece biridir. İlaç tedavisine ek olarak, dopamin hormonu oranını, aşırıya kaçmadan ve doğal yöntemlerle de arttırmak mümkündür. Dopamin hormonunu arttıracak şeyler şunlardır:

Yüksek proteinli besinleri tüketme,

Doymuş yağ içeren besinlerin tüketimini azaltma,

Vitamin ve mineral takviyesi alma,

Düzenli egzersiz,

Uyku düzenini ayarlamak,

Güneş ışığından mahrum kalmamak,

Yürüyüş yapmak

DOPAMİN HORMONU NELERDE VAR?

Korona virüsünün yayılması ile birlikte 'Dopamin hormonu nelerde var' sorusu da büyük önem kazandı. Yukarıda da belirtildiği üzere, dopamin hormonu bazı besinlerden de elde edilebilmektedir. Bu besinlerin abartılmadan ama düzenli olarak tüketilmesi dopamin hormonunda artışa yol açacaktır. İşte içinde dopamin hormonu olan besinler: