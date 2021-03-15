FSH Hormonu Nedir, Kaç Olmalı? FSH Hormonu Nasıl Düşürülür?

FSH hormonu; 'Folikül Stimüle Hormon' adlı hormonun kısaltmasıdır. FSH hormonu, üreme sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. FSH hormonu, hem kadınlarda, hem de erkeklerden salgılanan bir hormondur. Her iki cinsiyette de moleküler yapısı ve işlevi benzerdir. FSH hormonu kadınlarda yumurtalıkların; erkeklerde ise testislerin fonksiyonlarını düzenlemektedir. Bu nedenle de bu hormonun eksikliği kısırlığa yol açabilmektedir.

FSH HORMONU NEDİR?

FSH hormonu özellikle üreme konusunda etkilidir. FSH hormonu beynin alt kısmında bulunan hipofiz bezleri tarafından salgılanmaktadır. FSH hormonunun seviyesinin normal sınırlar içinde olması gerekmektedir. Zira FSH hormonunun normal değerlerde olmaması durumunda birtakım problemler oluşabilmektedir.

FSH HORMONU GÖREVİ

FSH hormonu görevi, özellikle üreme konusunda oldukça önem arz etmektedir. Zira FSH hormonunun eksikliği her iki cinsiyette de kısırlığa sebep olmaktadır. Çocuk sahibi olabilmek için FSH hormonunda düzgün çalışıyor olması gerekmektedir. Kadınlarda 20'li yaşlarda FSH hormonu düşük seviyelerde seyrederken, yaşlandıkça FSH seviyesi yükselmektedir.

FSH HORMONU NE İŞE YARAR?

Yukarıda da belirtildiği gibi FSH hormonu aslında üremeye yaramaktadır. Kadınlarda yumurtalıkların, erkeklerde ise testislerin işlevini olması gerektiği gibi yerine getirmelerini sağlayan FSH hormonu, çocuk sahibi olmanın da anahtarlarından biridir. Bu hormon, kadınlarda yumurtalıkların gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca FSH hormonu, estradiol üretimini de arttırmaktadır. Kadınlarda adet döngüsünün olması gerektiği gibi, sorunsuz devam etmesi için FSH hormonu elzemdir. Yani FSH hormonu kadınlarda adet döngüsünün korunmasına yardımcı olmaktadır. FSH hormonu, erkeklerde ise sperm üretimini gerçekleştirmek için gerekli olan sertoli hücrelerini etkilemektedir. Görüleceği üzere FSH hormonu ne işe yarar sorusunun cevapları insanlığın devamlılığını direkt olarak etkilemektedir.

FSH HORMONU NASIL ÖLÇÜLÜR?

Peki üremeyi doğrudan etkileyen FSH hormonu nasıl ölçülür? FSH hormonu, kan testi ile ölçülmektedir. Lakin bu test her zaman teşhis koyulmasını sağlayamamaktadır. Bu nedenle kan testine ek olarak diğer kan ve hormon testlerinin de yapılması gerekebilmektedir. Hormon testi ile FSH hormonu değerlerine bakılması kandan olabileceği gibi, idrardan da olabilmektedir. Lakin FSH hormonu değerleri gün içinde farklılık gösterebileceğinden, idrar yolu ile yapılan hormon testinde 24 saatlik idrar toplamak gerekebilmektedir. Ayrıca kadınlarda FSH hormonunun ölçümünde testin hangi gün yapıldığı da önem arz etmektedir. Kadın hastanın adet döneminin 3. gününde bu teste başvurması gerekmektedir.

FSH hormonunun ölçülmesi farklı nedenlerle istenebilmektedir. Bunların başında çocuk sahibi olamama problemi gelmektedir. Çocuk sahibi olmak isteyen, lakin olamayan bir çiftin, neden çocuk sahibi olamadığının araştırılmasında bu teste sıklıkla başvurulmaktadır. Bunun haricinde ise erkeklerde sperm sayısının yetersiz olduğu durumları araştırmada, testis yetersizliğinin sebebinin tespitinde, cinsel fonksiyon bozukluklarının altında yatan nedenin açığa çıkarılmasında bu teste başvurulmaktadır. Kadınlarda ise menopoz döneminin tespitinde, adet düzensizliği durumlarında ve yumurtalık yetersizliğinin sebeplerinde FSH hormonu testi istenebilmektedir.

FSH HORMONU DEĞERLERİ NEDİR?

FSH hormonu değerleri kadın ve erkeğe göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca FSH hormonu değerleri kişinin yaşına göre de farklılaşmaktadır. Bu nedenle FSH hormonu değerleri gözetilirken kişinin cinsiyeti ve yaşı dikkate alınmaktadır. FSH hormonu değerleri kadınlarda ayrıca adet döngüsünün zamanına bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir.

Kadınlarda FSH hormonu kaç olmalıdır sorusunun cevabı şu şekildedir:

0-7 yaş için: <6.7>

8 yaş ya da ergenlik sonrası için: Foliküler fazı için 3.1-7.9 mIU/mL, Ovulasyon fazı için 2.3-18.5 mIU/mL, Luteal faz için 1.4-5.5 mIU/mL, Menopoz fazı içinse 30.6-106.3 mIU/mL

Erkeklerde FSH hormonu kaç olmalıdır sorusunun cevabı ise şu şekildedir:

0-7 yaş için: <6.7>

8 yaş sonrası için: 1.3-19.3 mIU/mL

FSH hormonundaki yükselme oranı ne kadar fazla olursa, kişinin çocuk sahibi olabilme şansı da o oranda azalmaktadır. Hamile kalabilme oranının düşmesi, FSH hormonunun 10 mIU/mL'un üzerine çıkması nedeni ile oluşmaktadır. FSH hormonu 15 mIU/mL üzerine çıktığında ise, kişinin hamile kalabilme oranı oldukça ciddi bir oranda düşmektedir.

FSH hormonu düşüklüğü belirtileri ile FSH hormonu yüksekliği belirtileri

Her iki cinsiyet içinde FSH hormonu yüksekliği veya FSH hormonu düşüklüğünün belirtileri farklılaşmaktadır. Zira FSH hormonu kadınlarda yumurtalıkları, erkeklerde ise testisleri etkilemektedir. Kadınlarda FSH hormonu düşüklüğü belirtileri başlıca şunlardır:

Ergenlik döneminde yumurtalıkların çalışmasında azalma,

Yumurtalıkların eksik gelişmesi,

Yumurtalıklarda fonksiyon eksikliği,

Erkeklerde içinse FSH hormonu düşüklüğü belirtilerinden en önemlisi sperm eksikliğidir. FSH hormonunun düşmesi durumunda erkekler sperm üretimi yapamayıp, ergenliğe de daha geç girmektedirler.

FSH hormonu yüksekliği belirtileri arasında ise; böbrek yetmezliği, AIDS, testis ve yumurtalık iltihaplanması, zararlı bazı alışkanlıklar, menopoz ve polikistik over sendromu yaşanması yer almaktadır.

FSH HORMONU NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

FSH hormonu değerlerinden artış aslında yaşam döngüsünün kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle FSH hormonu nasıl düşürülür sorusunun cevabı tatmin edici değildir. FSH hormonu değerlerini düşürecek belki de yegane şey, doktor tarafından reçete ile verilecek olan ilaçların kullanılmasıdır. Bu ilaçların kullanımına ek olarak sağlıklı bir yaşam sürmek, düzenli uyumak, stresten uzak bir yaşam sürmek ve sağlıklı beslenmek de hormon dengesini düzenlemeye yardımcı olmaktadır