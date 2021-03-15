Göz Hastalıkları Nelerdir? Göz Hastalıkları İsimleri, Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

Göz hastalıkları hem genetik hem çevresel sebeplerle meydana gelebilir. Çok çeşitli belirtileri olan göz hastalıkları göz merceğinde, gözyaşı kanallarında, sinir dokularında, göz zarında ve göz kapaklarında görülebilir. Gözlerde herhangi bir şikâyet olduğunda bekletilmemeli, en kısa sürede bir göz doktoruna danışılmalıdır.

GÖZ HASTALIKLARI NELERDİR?

Erken tanı ve tedavi göz hastalıklarında çok önemlidir. İlerleyen durumlarda göz kaybına kadar gidebilen bu hastalıklar bazı durumlarda belirti vermeyip hızlıca ilerleyebilir. Göz hastalıkları isimleri ve hastalığın seyri şu şekildedir:

Glokom (Göz tansiyonu): En tehlikeli göz hastalıklarından olan glokom göz kanallarında tıkanıklığa neden olarak içeride biriken sıvının atılamamasıyla göz içerisinde sıvının göze basınç yapmasıdır. Göz içi basıncın artması bulanık görme ve baş ağrısına neden olabileceği gibi ilerleyen durumlarda görme kaybına kadar gidebilmektedir.

Şeker Hastalığına Bağlı Körlük: Şeker hastalığı da görme sorunları yaratabilmektedir. Bu yüzden şeker hastaları iş işten geçmeden her yıl göz muayenesine gitmelidir.

Sarı Nokta Hastalığı: Yaşlı nüfusta daha etkili olan bu hastalık göz retinasının ortasında sarı bir nokta oluşumudur. Erken teşhiste tedavi edilebilmekte, ilerleyen durumlarda görme kaybına neden olabilmektedir.

Katarakt: Göz merceğinin saydamlığını yitirdiği bir göz hastalığı olan katarakt göze perde inmesi olarak betimlenebilir. Yaşlı nüfus ve şeker hastaları risk grubundadır.

Retina Dekolmanı: Genç veya yaşlılarda aniden gelişebilen bu rahatsızlık retinanın yırtık veya delik oluşumuyla meydana gelir. Erken teşhiste cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi edilebilir.

Göz Enfeksiyonları: Görme bulanıklığı ve çapaklanmayla belirti veren göz rahatsızlıkları sıklıkla görülebilen ve tedavisi kolay bir hastalıktır. Fakat tedavi edilmediğinde gözün iç katmanlarına doğru ilerleyip ciddi sorunlara yol açabilir.

Alerjik Konjonktivit: En yaygın göz hastalıklarından bir diğeridir. Mevsimsel ya da ilaç/kozmetik madde kullanımına bağlı gelişebilir. Tedavisi diğer göz hastalıklarına göre daha kolaydır.

Ektropiyum: Göz kapaklarında belirtilerle başlayan hastalık, yaşlılık dönemlerinde daha sık görülür. Göz kapağı sarkması, göz kapağının ters dönmesi olarak bilinen yaygın bir rahatsızlıktır.

Renk Körlüğü: Gözde renk ayırdını sağlayan özel pigmentlerin olmaması durumudur. Genellikle kalıtsal olur ve kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir veya birkaçını ayırt edememeye neden olur.

Şaşılık: Çoğunlukla doğuştan gelen bu durum kaza ya da ateşli hastalık geçirme sonucunda da oluşabilir. Gözlerin sabit bir noktaya paralel şekilde bakmasını engeller.

GÖZ HASTALIKLARI BELİRTİLERİ

Göz hastalıklarının erken teşhisi için belirtileri tanımlamak çok önemlidir. Aşağıdaki belirtilerden bir veya birden fazlası varsa en kısa sürede hekime başvurmanız önerilir:

Gözlerde kuruluk, şişlik, kaşıntı, yanma

Göze yabancı cisim kaçmış gibi batma hissi

Şiddetli göz akıntıları

Görmede azalma

Geçmeyen ağrılar

Göze bir cismin çarpması, gözün yaralanması gibi durumlar

Göz Hastalıkları Tedavisi

Genetik ve çevresel faktörlerle ortaya çıkan göz hastalıkları günlük hayat kalitesini belirleyen en önemli etkenlerdendir. Erken teşhis edilip tedavi edilemeyen göz hastalıkları ilerleyen durumlarda görme kayıplarına neden olabilmektedir. Bu yüzden düzenli aralıklarla göz muayenesine gitmekte yarar vardır. Doktorunuz, farklı göz hastalıkları için gözlük kullanımı, ilaç tedavisi ya da cerrahi operasyon farklı tedaviler sunabilir.

GÖZ KAPAKLARININ ŞİŞMESİ HANGİ HASTALIĞIN BELİRTİSİDİR?

Göz kapakları ince ve narin yapıları sebebiyle birçok nedene bağlı olarak şişebilir. Göz kapakları yastıkta yüz üstü yatmak, uykudan önceki gece alkol alınması, kozmetik ürünler gibi dış etkenlere bağlı olarak şişebileceği gibi endokrin, böbrek, tiroid rahatsızlıkları ve metabolik hastalıklarda da şişebilir.

SAĞ GÖZ SEĞİRMESİ HANGİ HASTALIĞIN BELİRTİSİDİR?

Tıptaki adı miyokimi olan göz seğirmesi halk arasında birçok anlama gelse de aslında göz kaslarının istemsiz kasılmasından başka bir şey değildir. Çoğunlukla üst göz kapağında görülen bu durum televizyon ve bilgisayar başında çok zaman geçirmek, uzun süreli kitap okumak gibi göz yorgunluğuna sebep olan eylemlerde sık sık görülür. Çoğu zaman bir hastalık olarak kabul edilmemekle birlikte sağ göz seğirmesi veya sol göz seğirmesi arasında herhangi bir fark da bulunmamaktadır. Uyku ve dinlenme saatlerine de dikkat ederek gün içerinde telefon, televizyon, tablet gibi ekranların ışığına daha az maruz kalmak göz seğirmesini önler. Uzun süre geçmeyen göz seğirmelerinde ise bir hekime başvurmanız önerilir.

GÖZ ALTI MORLUKLARI HANGİ HASTALIĞIN BELİRTİSİDİR?

Çoğu zaman az su içmek, uykusuzluk ve stres nedeniyle oluşan göz altı morlukları çoğu kişinin rahatsız olduğu bir görüntüdür. Göz altlarında oluşan koyu renkli halkalar stresli ve yoğun iş dönemlerinde artabileceği gibi tuz tüketiminin arttığı zamanlarda da sıkça görülmektedir. Göz altı morluklarına sebebiyet veren hastalıklar ise şöyle sıralanabilir: