Hamilelikte Erkek Bebek Belirtileri Nelerdir? Hamilelikte Erkek Bebek Nasıl Anlaşılır?

Bilimsel olarak, bebeklerin cinsiyeti anne karnında gelişimin tamamlanmasıyla kesin olarak öğrenilebilmektedir fakat hormonal değişimlerin annede yarattığı fiziksel ve psikolojik değişimler halk arasında bebeğin cinsiyetinin erkek mi yoksa kız mı olacağına dair inanışlara yol açmıştır.

HAMİLELİKTE BEBEĞİN CİNSİYETİ KAÇINCI HAFTADA BELLİ OLUR?

Bilinenin aksine doğacak bebeklerin cinsiyetini kadınlar değil erkekler belirler. Kadınların cinsiyet belirleme aşamasında bir katkısı olmamaktadır. Sağlıklı bir insanın genlerinde 23 çift yani toplamda 46 kromozom bulunur. Bu kromozomların 23 tanesi anneden gelirken 23 tanesi de babadan gelir. Bu kromozom çiftlerinden kadınlarda iki adet "X" kromozomu bulunurken, erkeklerde bir adet "X" ve bir adet "Y" kromozomu bulunur. Yani kadınların genetik yapısı 46XX iken erkeklerin genetik yapısı 46XY şeklindedir. Erkek genetik yapısının bu farklılığından dolayı bazı sperm hücrelerinde X kromozomu bazılarında Y kromozomu bulunur. Y kromozomuna sahip sperm yumurtayı döllerse erkek bebek, X kromozomuna sahip sperm yumurtayı döllerse kız bebek oluşur. Dolayısıyla bebek cinsiyeti yumurtayı dölleyen erkek spermine göre belirlenir.

Bebeklerin cinsiyeti anne karnına düştükleri ilk andan itibaren bellidir. Fakat bunu öğrenebilmek için bebeğin büyümesi gerekir. Ultrason, bebeklerin cinsiyetlerinin belirlenmesi amacıyla en sık kullanılan yöntemdir.

Hamileliğin 13 ve 16. Haftaları arasında bebeklerin cinsiyeti ultrasonla tespit edilebilmektedir. Erkek bebeklerin cinsiyeti ise kız bebeklere göre daha erken haftalarda tespit edilebilmektedir. Ayrıca cinsiyet belirlenirken ultrason anında bebeğin pozisyonu da çok önemlidir. Bunun yanı sıra ultrasona bakan doktorun tecrübesi de ultrason aletinin kalitesi de bebeklerin cinsiyetlerini belirlemede etkili olur.

HAMİLELİKTE ERKEK BEBEK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında anne adayındaki bazı belirtilerin erkek bebeği işaret ettiğine dair inançlar vardır. Bu belirtiler genel olarak şöyle sıralanabilir:

Düşük nabız: Doktor kontrolünde bebeğinizin nabız hızı 140tan düşükse bu, bebeğinizin erkek olacağına dair bir işaret olabilir.

Düşük ve sivri göbek: Bebeğiniz karnınızda görece alçak bir konumdaysa ve karnınız da sivriyse erkek olabilir.

Meme boyutu: Hamilelik sırasında süt kanalları açılmaya başladığı için memelerde büyüme görülür. Gebelikte sağ memenin sol memeden daha büyük olması halk arasında erkek bebek olarak yorumlanır.

İdrar rengi: Hamilelikte idrar renginin parlak sarı renkte olması bebeğinizin cinsiyetinin erkek olduğuna yorumlanabilir.

Uyku pozisyonu: Anne adayı uyurken sol tarafına yatıyorsa bebeğin erkek olacağı söylenir.

Gür ve parlak saçlar: Anne adayının hamilelikte daha gür ve parlak saçlara sahip olması erkek bebek bekliyor olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Tuzlu aşerme: Gebelikte canınız sıklıkla turşu gibi tuzlu yiyecekler çekiyorsa bebeğinizin erkek olma ihtimali daha yüksek olabilir.

ERKEK BEBEK HAMİLELİĞİ NASIL GEÇER?

Erkek ve kız bebeklerin gebelik süreçlerinin farklı olduğu yıllardır halk arasında kulaktan kulağa yayılmıştır. Bilimsel yanı bulunmamasına rağmen erkek bebek hamileliğin kız bebek hamileliğine kıyasla daha kolay geçtiğine inanılır. Erkek bebeklerin ilk haftalarda fazla hareketli olmaması ve sabah saatlerinde anne adayında bulantı ve kusmalara sebep olmaması bu inanışın sebepleri olarak gösterilebilir.

Erkek bebek hamileliklerinde anne adayı tuzlu şeyler aşerir. Hamilelik ilerledikçe gebe daha güçlü ve parlak saçlara sahip olur. Bunlara ek olarak anne adayı uykularında çoğunlukla sol tarafına yatar. Sağ memesi sol memesinden daha hızlı büyür ve ultrasonda erkek bebeğin nabzının kız bebeklere göre daha yavaş attığı söylenir. Göbeğin durumuna göreyse anne adayında daha düşük ve sivri bir göbek bulunur.

HAMİLELİKTE ERKEK BEBEK UYKU YAPAR MI?

Hamilelikte erkek bebeklerin uyku yaptığı bir hurafedir. İlk aylardan itibaren anne adaylarının uykusu bulantılar ve rahmin idrar kesesine baskısı nedeniyle sık sık bölünmekte bu da uykunun tam anlamıyla alınamamasına sebep olmaktadır. Uyku kalitesindeki bu düşüş gün içerisinde yorgunluk ve uyku hali yapar. Hamilelik sürecine daha çok uyku ihtiyacının olmasının sebebi bebeğin cinsiyetinden değil anne adayının vücudunda yaşanan değişimlerden kaynaklanmaktadır.